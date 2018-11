Soñaron con llegar a la Universidad y lo lograron con la Autónoma de Manizales

Laura Sánchez

LA PATRIA | MANIZALES

María José Hernández, colegio Andrés Bello

No había soñado mucho con esto. Lo merecen muchas personas, que también han luchado por esto. Esto significó muchísimo porque soy hija única, vivo con mi mamá y el apoyo ha sido incondicional. Siempre soñé estudiar en una universidad y tener una carrera. Este logro ha sido una bendición de Dios y por él he encontrado mi verdadera vocación. Voy a estudiar Ingeniería Industrial porque quiero ayudar a los demás. Me veo como una empresaria exitosa. Después quiero estudiar medicina. Quiero ser el orgullo de mi familia.

Consejo:

No vean estas becas como una competencia. Que lo vean como un anhelo, así con la misma inteligencia que los caracteriza. Que vean la educación como una oportunidad y se apoyen en sus padres.

Jéssica Vallejo, LANS

Significa mucho porque es un proceso que llevo desde hace muchos años, me he esforzado mucho y desde noveno grado soñé con estudiar en la Autónoma, por fin llegar a la U. y que me reconozca lo que he hecho por años es muy grato. No es un proceso que no se da en un momento específico, si no que tiene una historia.

Estudiaré Ingeniería Biomédica porque tiene matemáticas y tecnología, también la creación que ayude al paciente sin tener mucho contacto con él.

Consejo:

Que nunca paren de soñar, que luchen cada día por conseguir su meta, que no se cohíban por fracasos o frustraciones. Que tengan una meta clara para que la visualicen y si la persevera la alcanzará.

Manuela Henao, ENAE

Es un sueño cumplido y luché todo mi bachillerato por cumplir esta meta, como mi carrera es costosa, sin esta beca no lo hubiera podido lograr. Hoy puedo decir que lo que se sueña sí se cumple.

Yo estudié para esto, me preparé en preicfes y me dediqué. Desde pequeña siempre dije que quería estudiar odontología, me apasiona lo que tiene ver con los dientes y la sonrisa.

Consejo:

Si a alguien le gusta algo será muy capaz de lograrlo. Que vean estas metas con mucho gusto para sacar los promedios que se necesiten.

Esteban Torres, Instituto Universitario

Estas becas son muy importantes para la comunidad educativa. Creo que en la educación falta motivación para sectores donde la economía es muy mala y por eso estas becas ayudan mucho porque suben el ánimo, nos dan el empujón de ser grandes personas y de que sigan creciendo.

Estudiaré fisioterapia y el amor que tengo por la medicina. Esta carrera tiene muchos reconocimientos y tiene certificación de alta calidad, además es bueno ayudar a las personas.

Consejo:

Es primordial persistir y resistir. Hay una frase que dice: No es la fuerza de la gota la que rompe la piedra si no la constancia y la perseverancia que les destinamos a las cosas.