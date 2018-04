Quiero ser el rector de la Universidad de Caldas porque...

Francisco Vallejo

Número del tarjetón: 6

Lugar de nacimiento: Manizales

Edad: 49 años

Profesión y algunos cargos: administrador de empresas de la U. Nacional, normalista, magíster y doctorado en educación. Profesor de las universidades Nacional y de Caldas. Actual rector de la Normal Superior de Manizales.

"Visiono una Universidad de cuarta generación para la paz y la inclusión con base en la convergencia entre conocimiento, investigación e innovación para el desarrollo del ser humano, es decir, que sean profesionales visionarios para crear las empresas y los empleos que no existen y no solo para prepararse técnicamente para regar una hoja de vida que esa es una universidad 3.0 que la tenemos casi todas en Colombia. Para mí el problema financiero es un cuento, es muy importante, pero no es la visión de la universidad. Para mí la visión es mirar que el problema del conocimiento en el siglo XXI no es la falta de información, pues esta está en toda la redes, es la falta de formar profesionales visionarios. Muchas universidades en Norteamérica y Europa cambiaron sus currículos para que la información sea a través de la innovación y la creatividad y les empezó dar resultado en el 2006, a partir de ese año empezamos a ver muchos muchachos que a través de la investigación y la innovación comenzaron a crear empresas que no conocemos. Por ejemplo, crearon la red de taxis más grande, sin tener un solo taxi Uber. Otros vieron la posibilidad de crear la red de hotel más grandes, sin tener hotel. El Banco Interamericano en el último foro que hizo el año pasado determinó que el 30% de los empleos calificados que tenemos hoy no se necesitarán en el 2025, ya que serán otras lógicos las que manejen la economía mundial".

Juan Carlos Gómez

Número del tarjetón: 8

Lugar de nacimiento: Manizales

Edad: 53

Profesión y algunos cargos: Geólogo, especialista en gestión pública, magíster en desarrollo del territorio y planificación. Fue alcalde encargado, gobernador encarcagado. Secretario de Educación de Manizales.

"La Universidad de Caldas necesita quien la administre, y que quien lo haga tenga el recorrido, la experiencia y el conocimiento en la administración pública y yo tengo resultados para mostrar. Manizales, a través de la Secretaría de Educación, está entre las 100 empresas estrella de la ciudad porque he recibido los reconocimientos del Ministerio de Educación Nacional con mi equipo de trabajo de la Secretaría que me acreditan como alguien que aspira cumpliendo con requisitos, con toda la altura del caso y con esos resultados. Los estudiantes, profesores, egresados pueden esperar de mí concertación, diálogo compromiso, trabajo en equipo. Pueden esperar que la Universidad salga adelante en cabeza no de una sola persona sino de un equipo. En mi plan de acción incluyo cuatro ejes. En viabilidad y sostenibilidad tiene dos frentes para dedicarse: el déficit contable y presupuestal. Estos generan malas calificaciones y limitan proceso financieros como créditos. Las administraciones anteriores han hecho lo que han pido, pero debemos hacer una gestión para que el Ministerio de Educación concurra y se responsabilice. Otros puntos tienen que ver con el fortalecimiento de la función misional y una labor de identidad de unidad y trabajo regional entre los sectores privado, político y la sociedad.

Óscar Danilo Mesa

Número en el tarjetón: 7

Lugar de nacimiento: Cali

Edad: 58 años

Profesión y otros cargos: Psicólogo de la U. de Manizales. Magíster en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue docente en la U. de Manizales, en la Católica de Manizales y en la de Amazonía.

"Considero que las universidades deben dejarse de ver como empresas académicas, sino como empresas financieras que tienen la capacidad de autosostenerse. Eso amerita que tenga personas que sepan de administración y del sector productivo, no con el ánimo de lucrarse, sino que necesita lucro y para eso debe aprender a vender sus productos que le garanticen continuidad en el tiempo. Quiero visualizar la U. para los próximos 300 años, mi plan de gobierno es de largo aliento, que se extienda en el tiempo. Las universidades se han enfocado mucho en formar para el quehacer, para el hacer, para que sean exitosos. Necesitamos hacer un equilibrio entre el ser, el tener y el quehacer, el tener conduce al placer pero no a la felicidad. Debemos mirar cómo estamos haciendo las políticas sociales, porque los jóvenes se nos están suicidando, problemas de alcoholismo y de droga, entre muchas cosas porque nos olvidamos del ser, que se construye a través de valores y principios. Necesitamos universidades que formen estudiantes desde lo humano y lo profesional. Lo otro tiene que ver con lo financiero de la U. fundamentada en teorías. La primera, teoría de recursos escasos y la segunda, control total de pérdidas, las universidades se desangran porque no controlamos las pérdidas. Necesitamos medir indicadores como eficacia, asertividad, efectividad e impacto. Aquí solo se mide la eficacia.

José Jesús Ramos

Número en el tarjetón: 3

Lugar de nacimiento: Manizales

Edad: 65 años

Profesión y algunos cargos: Director del Departamento de Jurídicas de la U. de Caldas. Abogado especialista en Derecho Administrativo, médico cirujano, magíster en Educación y estudios de posgrado en Políticas Públicas en Niñez y Juventud.

"Ofrezco una universidad pública siempre abierta, no una universidad semiprivada con algunos, con algunos programas de posgrado que son autosostenibles. Que se sea una U. abierta al público. Ofrezco reunirme con las 32 universidades del país para que logremos que el Gobierno oriente su mirada en la U. Vamos a continuar con lo bueno que tiene la U. sin desconocer los apoyos como por ejemplo de los gremios. Tengo contacto con la U. desde 1973, la conozco por dentro y por fuera. He sido profesor por 25 años y conozco ampliamente la U., me debo a ella. Por qué me meto en este embrollo, es como un barco al que se entra el agua, porque tiene un gasto facturado grande, pero que no está hundido no gracias al Gobierno Nacional, sino que nuestra comunidad ha hecho que nuestro barco no se hunda. Tenemos un déficit de $12 mil millones y la gestión debe empezar desde ahora. El recurso aumenta Índice de Impuesto al Consumidor (IPC). Cuando nos daban un peso en 1993, hoy en día nos dan 15 pesos, pero en el 93 se gastaba 1 peso, mientras que ahora nos gastamos mil, el aumento es geométrico. Debemos trabajar para que no se hunda, no debemos bajar la carga. Debemos confiar con en toda la nómina de la U., nuestros profesionales son capaces de asumir cargos en la U. También optimizar ese recurso y unirnos con las demás universidades y lograr que el Gobierno nos mire".