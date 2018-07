Polémica colegial al desnudo

Equipo Educación

LA PATRIA | Manizales

Las fotografías circulan, desde hace varios meses, en las redes sociales. Un hombre desnudo en unas cinco imágenes, en una de las cuales aparece una mujer. En un colegio de Manizales aseguran que es un profesor que muestra las fotos de él mismo a sus estudiantes. La Alcaldía responde que corresponden a la imprudencia de alumno que tomó sin permiso una USB del educador y las divulgó.

El caso llegó a Control Interno de la Secretaría de Educación Municipal, a la Personería, al Concejo, a la Fiscalía y poco a poco se ha convertido en señalamientos dentro y fuera del plantel.

LA PATRIA presenta las posiciones sobre el caso y se abstiene de decir nombres porque el asunto involucra a menores de edad.

Un estudiante

"Lo que pasó es que al principio tuvimos un inconveniente con el maestro por su actitud en clase, por su manera de tratarnos, o sea de convivencia y académicamente. Hice una carta, la redacté para directivas del colegio. Íbamos a poner música en el televisor en una memoria cuando vi otra memoria y la miramos, vimos las fotos y nos dio risa, él estaba desnudo, le tomé unas fotos.

La coordinadora habló con nosotros, dijimos que tenía muy mal trato. Iba pasando la psicóloga y hablamos media hora. Me dijo que le mandara esas fotos. En la carta del principio solo decía lo académico y luego la psicóloga dijo que le agregáramos lo de las fotos. Todos mis compañeros la firmaron y tiempo después se arrepintieron. Pedí traslado de colegio. Acepto que cogí la USB y tomé las fotos, hice la carta, pero motivado. El profesor no mostró las fotos en clase, una clase con él fue el día anterior y dejó la memoria, nunca mostró las fotos".

Comunidad educativa

"… este señor ha mostrado a los niños fotos de él desnudo durante las clases que debe impartir... Ya hemos puesto el caso en conocimiento del rector, pero este lo único que hizo fue cambiarlo de grupo, y los niños comentan que el profesor es muy morboso con ellos, en especial con las niñas, tocándolas y mirándolas de forma inapropiada. Sabemos que se han puesto las respectivas denuncias ante la personería, Control Interno y Secretaría de Educación, sin que hasta le momento se haya resuelto la situación...".

Coordinadora de convivencia

"Este niño y un compañero se me arrimaron para contarme que el profesor era muy grosero con los estudiantes hombres, les ponía notas bajas. Con las niñas no, era diferente, las sobaba y les tocaba las piernas, que cuando iban al baño él se paraba en la puerta del salón y les tocaba las piernas. Fui a buscar a la psicóloga, le dije que ellos me contaban esas cosas. La profesional los atendió y dijo que ese profesor hizo esto y me mostró las fotos. En la catarsis las niñas manifiestan que él las mira morbosamente y que el 70% de los alumnos no querían ver más clases con él. Que el joven expresó que el docente les mostraba las fotos desnudo en el televisor del aula, y que lo ha hecho en repetidas veces. Me enteré que él había hecho esto en años anteriores, que había mostrado las fotos. ¿Por qué voy a tener esto en mi material de trabajo? Los muchachos dijeron que él después de mostrar las fotos dejó la memoria USB pegada. Ellos volvieron a reproducir las imágenes y tomaron fotos del televisor. Pienso que él utilizó ese poder para que los muchachos se vinieran para atrás. Enviamos cartas que los estudiantes redactaron con copias a Control Disciplinario, a la Secretaría de Educación y a la Personería. Días después el profesor llevó unos modelos de cartas para que los padres las firmaran. Estas cartas despertaron el interés de los padres pues desconocían la situación".

El rector

"La coordinadora nos trae las fotos y las muestra. Cuando vi eso, dije eso hay que denunciarlo, que venga Bienestar Familiar y actúe. Sin embargo, al pelao lo utilizaron, cogieron una memoria del profesor. Primero había una carta de los estudiantes hablando de problemas académicos con el profesor, pero la rediseñaron para que metieran lo de las fotos. Para mí la víctima es el profesor. Esto también lo llevaron al Concejo Municipal sin verificar.

La carta

En un mensaje enviado por estudiantes a la Personería y a Control Interno de la Secretaría de Educación alertan sobre lo que consideran comportamiento muy malo del profesor hacia sus estudiantes. "El maestro ha tenido varios inconvenientes con algunos compañeros... él también es una persona muy morbosa con las alumnas y acudientes...". Añaden: "Es de resaltar que en una memoria educativa tiene fotos íntimas, las cuales ha visto todo el colegio".

El profesor

Trabajamos una guía de aprendizajes que tiene el colegio con su proyecto Educativo Institucional. A los estudiantes les mostré un video. Se me olvidó y dejé la memoria pegada al televisor. Los alumnos al día siguiente vieron la memoria pegada allí y la violentaron. Pusieron las imágenes y le tomaron fotos. Son fotos de un paseo que tuve hace tres años e incluía un baño de lodo. Llevaron eso a la Coordinación del colegio y allí cambiaron la versión. Los alumnos tenían una carta sobre problemas académicos y allí le pusieron lo de las fotos. El asunto pasó a Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación. Vinieron y analizaron, me pidieron que borrara esas fotos de la memoria. Yo nunca les he mostrado eso a los estudiantes. Hablaron con estudiantes y contaron la verdad, eso lo cambiaron fue en la Coordinación. Padres de familia me han respaldado, conocen mi trayectoria como docente en esa institución. Pedí traslado ante esta situación".

Dice la Secretaría

Juan Carlos Gómez, secretario de Educación

"Es un montaje que le hicieron al maestro. Es un estudiante que ya ha cometido faltas disciplinarias. Al profesor le robaron la memoria y él tiene unas fotos en las que está en una lodoterapia con la familia, son fotos personales que no tienen que ser burladas ni tampoco infringir su intimidad. Está en manos de Inspección y Vigilancia de la Secretaría y del Consejo Directivo del colegio para que tomen medidas".

La Personería

Responde la personera municipio Tulia Elena Hernández a través de su oficina de prensa:

"La personera asegura que no se están respetando los tiempos de un debido proceso, que las investigaciones, tanto de las autoridades como las nuestras, están en curso y mientras estas se desarrollan debemos abstenernos de un pronunciamiento".

En la Fiscalía

La denuncia ante la Fiscalía 7 de Manizales la presentaron el de junio pasado. El proceso, de acuerdo con la página de este organismo de investigación, está activo, para etapa de indagación.