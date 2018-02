Mora en pago de riesgos profesionales, otra razón del paro de maestros este miércoles

LA PATRIA | COLPRENSA | Bogotá

Las cartas están sobre la mesa y el paro de maestros definitivamente se cumplirá, por 24 horas inicialmente este miércoles (21 de febrero). Muchas son las voces que se han escuchado de parte y parte. Desde el Gobierno se rechaza la actitud de los docentes y argumentan que han cumplido lo acordado en 2017; y desde las filas de Fecode se reclama lo contrario y se hace énfasis en temas de incremento de salarios, jornada única, salud y, en este último aspecto, en salud ocupacional.

Precisamente sobre este último aspecto Tarcisio Mora, segundo vicepresidente de Fecode, en diálogo con COLPRENSA, señaló que el tema de riesgos profesionales es otra de las grandes fallas en las que se ha incurrido desde el Estado. “Mire hoy los maestros no reciben ni siquiera la salud mucho menos el de riesgos”, dijo Mora.

“Hoy los maestros no tienen ningún contrato con las entidades prestadoras sobre el tema de riesgos profesionales, o el decreto 1655, ese decreto se acabó de expedir y los docentes no tienen ninguna empresa en ese tema…”, dijo Mora y añadió que a esto se suma que “el Gobierno no ha apropiado los recursos que se necesitan para ese programa, que es una obligación del Estado. Esa es parte de la pelea que nos estamos viendo obligados a dar”.

Pero eso no es el único que cuestionan los educadores en el tema de riesgos profesionales. Según Mora, “el decreto 1655 en lo que tiene que ver con la tabla de riesgos como tal, es una tabla que afecta directamente a los maestros, y quienes han recurrido a la pensión por invalidez los están liquidando muy mal. Por eso es que hemos pedido que se expida un decreto, porque nosotros somos de un régimen especial”.

Pero ¿cuáles son los riesgos profesionales a los que se ven expuestos los docentes para que consideren este asunto una punta de lanza? “Mire el magisterio tiene enfermedades típicas de sus labores, una es que la mayoría del ejercicio se hace de pie, por lo que se generan venas varices, artritis. Hay profesores de campo que permanecen o hacen sus clases al aire libre (educación física, artes, etc), generando temas como cáncer de piel, entre otros”, dice Mora.

De la misma manera, el vicepresidente de Fecode agrega que “por la mala estructura de muchos planteles tiene a los maestros en peligros en caso de un temblor, pues no se trata de estructuras sismo resistentes. A esto se suma el deterioro de las plantas físicas de los planteles, esto hasta en un 60 %, y súmele el que muchos planteles no cuenta con letrinas, y en clima cálido no se cuenta con aire acondicionado, o ventiladores, ni corrientes de viento, por lo cual se dan problemas de tensión, sin contar los lugares en los que están ubicados los colegios y que para llegar a ellos se corren muchos riesgos. Por eso es que este tema es proporcional”.

Documentos conocidos por este medio dan cuenta de las deudas que en materia de riesgos profesionales se tienen para con algunos prestadores de estos servicios, entre ellos la regional cuatro (Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío y Risaralda), la cual agrupa el mayor número de docentes en el país, y en los que se muestra como la FiduPrevisora, entidad encargada de los temas de salud para con los profesores, adeuda más de 17 mil millones de pesos ($17.386.732.496) y presenta retrasos cercanos al año (abril de 2017), esto a pesar de contar ya con el aval de las auditorias. Y en cuanto a la regional 2 (Bogotá, Cundinamarca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, vichada, Tolima, Meta, Casanare), se habla de deudas acumuladas que ya se acercan a los 7 mil millones de pesos ($ 6.507.275.207).

Precisamente estas últimas son las razones por las cuales algunos de los prestadores de servicios de salud de los maestros decidieron en lo que han denominado como “desespero por estar ahogados en deudas”, han decidido acudir a la Procuraduría General de la Nación para reclamar su intervención en este asunto y lograr el pronto pago de las acreencias ya reconocidas y avaladas y así lograr no solo cumplir con las acreencias adquiridas con proveedores y empleados.

El documento fue radicado el pasado 14 de febrero, a seis días del paro de maestros, y es dirigido a Luis Adolfo Díazgranados, procurador delegado para la salud y el trabajo. “El caso más aberrante se está presentando por la falta de pago por parte de FiduPrevisora de las cuentas pendientes de salud ocupacional a las entidades que administran los contratos, estas son las Uniones Temporales que aplican dichos servicios”, dice la queja contra la fiduciaria.

Según se señala, en 2017 la FiduPrevisora adelantó dos jornadas de auditorias: una en septiembre y la otra en noviembre, periodo durante el cual auditó las cuentas y facturas presentadas. “A la fecha, por ejemplo, en la Región 4 auditó facturas hasta septiembre, en la Región 2 auditaron cuentas hasta el mes de junio. Tan solo el pasado lunes, 12 de febrero, la señora Sandra Gómez autorizó a la doctora Patricia Chala adelantar las auditorías”.

“Esto no quiere decir que se hayan presentado pagos, para dar un ejemplo, en el documento anexo se verifica que el último pago autorizado por la señora Sandra Gómez se hizo en el mes de octubre, cancelando facturas entre enero al mes de abril de 2017. Esto quiere decir que la señora Sandra Gómez no autoriza los pagos de las cuentas ya auditadas”, precisa el documento radicado (E-2017-950615) ante el Ministerio Público.

“Le solicitamos una intervención especial, pues más de 63 mil profesores a la fecha se encuentran sin el servicio de salud ocupacional”, le dice el demandante a la Procuraduría no sin dejar de precisar que por este tema de riesgo para los maestros a 31 de octubre de 2017 se acerca a los 40 mil millones de pesos ($39.032.576.644).

Para Tarcisio Mora, la responsabilidad en este caso es en buena parte responsabilidad de la FiduPrevisiora, como entidad que tiene nuestros recursos. No debería existir ninguna deuda pues a nosotros nos descuentan un porcentaje del sueldo mensualmente para estos temas.

“El problema en este caso y en todo el tema de la salud es que la FiduPrevisora tiene una deuda la berraca con los prestadores de salud, y por eso es el problema del mal servicio médico. Ellos dicen que les adeudan de alto costo, y mucho más. Si no reúnen a los contratistas y los encaran para que nos digan si están al día o no, pues de una lado nos dicen que están al día, otros que les adeuda, y los maestros sabemos que nos descontaron, y en suma nosotros no tenemos los servicios”, dijo Mora, quien reclamó la intervención en este punto de los órganos de control como la Fiscalía y la Procuraduría, “para que se determine que se debe pagar mensualmente a entidades de salud para que no nos pinponeen. Deben sentarse en la mesa quienes pagan y quienes prestan el servicio para saber quién dice la verdad y quién la mentira, sólo así se sabrá cuánto y cuándo se pagan las respectivas sumas.

Por ahora la FiduPrevisora citó a una rueda de prensa a las 7:00 de la mañana del martes, 20 de febrero, día anterior al paro de maestros. Allí se asegura que se resolverán las dudas relacionadas con el tema de salud de los maestros.

Deudas por regional

Región 1 Magisalud $ 4.813.705.743

Región 2 Medico Salud $ 6.507.275.207

Región 3 UT Norte $ 632.610.316

Región 4 UT Magisterio $ 17.386.732.496

Región 5 UT Oriente $ 9.692.252.882