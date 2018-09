Marcos Julio le canta a la espiritualidad de los maestros

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Marcos Julio García es un profe, también es un periodista y un fraile colombo -venezolano. Con una guitarra y canto se conectó ayer con los docentes que participaron en la primera jornada del XII Congreso Estrategias educativas prácticas para construir un mundo mejor.

Las charlas empezaron en el auditorio del campus Palogrande de la Universidad Nacional sede Manizales. Y Marcos Julio con guitarra en mano le cantaba a la espiritualidad en los maestros. Su conferencia se llamó Un buen proyecto de vida, un mundo mejor. Además de su música, puso a reír a los asistentes con historias cargadas de situaciones cotidianas .

¿Por qué se enfocó en el proyecto de vida de los estudiantes?

Lo primero que hay que pensar es en qué contexto me estoy desenvolviendo en este momento. Lo actual es la inmediatez, que en el medio periodístico nos sirven, pero en las familias no puede reinar, porque hace que los proyectos de vida sean frustrados y los jóvenes no conciben su realización plena porque conciben su felicidad con solo tener, y el ser lo dejamos a un lado. Tenemos jóvenes con alta tasa de suicidio. Esta charla tenía como centro la espiritualidad.

¿En qué se basó?

Si hablamos de proyectos de vida nos quedamos con el tema meramente en lo material y económico, una casa muy bonita, tener lujos y comodidad. Por eso es que la gente no tiene paz y eso es más de alma. Nosotros como educadores a a veces no enseñamos a los jóvenes a interpelarse, a escuchar su ser interior y a un diálogo intra, mucho más íntimo. Que aquel debe estudiar esto, pero sin evaluar el plano personal. Colombia por su estratificación tiene estudiantes que viven en estrato 1 y estudian en el 6 y creen que no están rindiendo porque no tiene un zapato de marca.

¿Qué recomendación le daría a un docente que quiera ayudar a construir un proyecto de vida?

Que se conozcan bien, hay docentes que no conocen de sus potencialidades. Que no conocen de sus virtudes y no saben lo que pueden dar. Que sepan cuándo decir sí y cuándo no. También que evaluemos nuestro plano vocacional, porque un profesor sin vocación lo hará mal. El maestro es un piloto de un avión que lleva tripulantes y es el responsable de ayudar a formar el proyecto de vida. Requiere responsabilidad y compromiso.

¿Cuál es el propósito de usar tantos testimonios?

Desde muy niño me río de mis propias situaciones, me encanta hacer reír a mi mamá, a los que me rodean. Cuando experimento que puedo dar testimonio de mi vida, que también he salido de situaciones difíciles es lo que me ha llamado la atención. Las palabras bonitas conmueven, pero el testimonio arrastra y cuando puedes dar testimonio para ti mismo ya tienen el mundo comido.

¿Por qué destaca retomar los valores?

Hemos metido los valores dentro de un concepto de moda. Nos echamos bromas con nosotros mismos. El respeto por el cuerpo como templo. La aceptación no viene por el reto que yo le imponga al otro, el respeto se propone no se impone. En esta era posmoderna nos llega tanto la inmediatez que la solidaridad parece que me diera igual. No podemos normalizar situaciones que denigran a la humanidad.

Hoy:

* 8:00 a.m. ¿Cómo aprende el cerebro? M. Lyda Mejía de Eslava

* 10:30 a.m. Inclusión educativa, estudiantes difíciles en el aula. M. Jorge Eslava

* 2:00 p.m. Recursos emocionales como fuente de calidad de vida. M Fanny Bernal.