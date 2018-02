Lío con restaurante: plato del día

EQUIPO EDUCACIÓN

Alumnos de décimo y once del Liceo Isabel La Católica no saben qué día de la semana tendrán almuerzo y si será completo. Desde el 12 de este mes que empezó la distribución de complementos de almuerzo en Manizales para Jornada Única, ellos nada han recibido.

El año pasado el colegio tuvo Jornada Única en todos los grados, es decir almuerzos para todos los estudiantes, pero desde el pasado 14 de diciembre las reglas de juego cambiaron para las instituciones educativas en Colombia, luego de la publicación del Decreto 2105 del Ministerio de Educación.

En el documento, el Gobierno Nacional explicó las nuevas condiciones para implementar la jornada con una hora menos de clases, que incluye rebaja de estudiantes y profesores vinculados al programa.

El rector del Liceo, Óscar Iván Franco, lamenta la decisión en la que 235 están sin restaurante escolar. "Nos vendieron Colombia la más educada al 2025 y Jornada Única y logramos montarlas en el Liceo, cumpliendo con las exigencias. En octubre pasado, Fecode y la Secretaría de Educación hacen un estudio y dicen que cumplimos con todo y nos felicitaron. Ahora tengo un caos porque hay 885 estudiantes matriculados en el Simat y hay 650 almuerzos", comenta.

Cuando el directivo reclama los almuerzos que le hacen falta, desde la Secretaría de Educación le recuerdan que los estudiantes de décimo aún no cumplen con las horas establecidas en Jornada Única, en las que el convenio con Universidad en tu colegio ya no cuenta para ajustar el tiempo semanal:

- Transición: 25 horas

- Primaria: 30 horas

- Secundaria: 35 horas

"Luego propongo para superar las 35 horas con los convenios, pero dicen que no. Primero les propuse que Universidad en tu colegio, pero en la Secretaría de Educación me dijeron que debía ser toda la semana, y de nuevo les propuse repartir esas horas y me dicen que no es rentable para la universidad por el traslado de los profesores a los colegios. Cada solución me la bombardean", explica Franco.

Hernán Patiño, fiscal del sindicato Educadores Unidos de Caldas (Educal) dice que es una infamia con los niños y jóvenes. "En colegios como el Atanasio Girardot se habla de pico y placa, es decir, a unos no les dan alimento para darles a otros, y así. Hemos dicho que la Jornada Única sin plata no funciona, pues se requiere para el restaurante y personal docente".

No entrarán a clases

Los almuerzos que faltan en el Liceo desesperaron a los estudiantes de décimo y once, ellos no aguantaron más y se lanzaron ayer a un cese de clases. De grado séptimo a once gritaron en el patio: "Queremos el almuerzo".

Alejandra Londoño, de once, dice que son seis grupos los afectados. "Están quitando los almuerzos a unos para dárnoslo a nosotros para que continuemos estudiando. El colegio está tapando con soluciones que no son justas para ninguno. No entraremos a Universidad en tu colegio hasta que nos solucionen el almuerzo, y si no hay desertamos todos. El viernes haremos un plantón y no entraremos a clases".

La profesora Claudia Marcela Castañeda indica que hay una contradicción entre la aplicación del decreto y lo que dice, pues los excluyen de la Jornada Única porque no cuentan Universidad en tu colegio. Para ella, el colegio cumple, según este parágrafo:

- "Los establecimientos educativos en Jornada Única que ofrezcan media técnica o implementen procesos de articulación de la educación media con la educación superior o de educación para el trabajo y el desarrollo humano, dedicarán treinta (30) horas semanales exclusivamente a la formación en las áreas obligatorias y fundamentales y podrán dedicar hasta (8) horas adicionales para las profundizaciones o especialidades de la educación media, según lo establecido en su PEI, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional".

Esteban Rivera

Lastimosamente en este país la única forma en que escuchan al pueblo es a través de la protesta. Queremos Jornada Única para todos y almuerzos para todos. ¿Dónde queda Colombia la más educada?

Nora Patricia Candamil

Muy triste porque es algo que se nos garantizó al principio de año. Nos sentimos vulnerados porque les niegan el restaurante, porque con hambre no se estudia ni se responde.

Responden

- Juan Carlos Gómez, secretario de Educación de Manizales

La situación es clara porque es para los estudiantes que pertenecen a Jornada Única, los demás salen a la 1:00 p.m. Hay que recordar que la alimentación escolar es un complemento alimenticio y la responsabilidad sigue siendo de los padres. Ahora hacemos una redistribución de cupos. La Universidad en tu colegio no es reconocida como Jornada Única por el Ministerio, por eso no está autorizado el almuerzo. Esa doble titulación es voluntaria para quienes así lo desean como articulación con la educación superior.

- Fabio Arias, secretario de Educación de Caldas

Nunca hemos querido manejar el programa, a pesar de que Caldas ha sido exitoso, producto de la transparencia y seguimiento con veedurías desde los colegios, personerías alcaldías. El PAE no lo deberían manejar las secretarías de educación, si no otra entidad que determine el Gobierno Nacional. Hay que esperar la respuesta sobre la propuesta envidada por el Ministerio a la Procuraduría.

Propuesta del Ministerio

Los gobernadores insisten en que el PAE debe ser manejado por una entidad distinta a las secretarías de educación. El Ministerio presentó el lunes una propuesta ante la Procuraduría para mejorar el servicio:

1. Fortalecer el rol del gobierno escolar, especialmente el de los rectores como principales veedores de la ejecución y promover la figura de interventoría, para aumentar la vigilancia y mejorar el seguimiento a la operación.

2. Se unificará la administración de recursos asignados desde la Nación a las gobernaciones y municipios certificados a las 95 ETC. Los dineros serán distribuidos a nivel municipal, pero serán ejecutados por las entidades territoriales, manteniendo la descentralización y fortalecimiento de los entes territoriales.

3. El Ministerio o el ente que lidere el programa enviará a las ETC en septiembre de cada vigencia la proyección de distribución correspondiente al Sistema General de Participaciones. será parcial y soportada con certificación que emitirá el DNP.

4. Las ETC serán las encargadas de monitorear los reportes de cada colegio para garantizar el adecuado uso de los recursos, focalizar la población más vulnerable y el acatamiento de los procedimientos establecidos.

5. Las ETC podrán diseñar e implementar minutas con enfoque diferencial y territorial que cumplan con el aporte de energía y nutrientes por tipo de complemento, y tengan en cuenta hábitos y costumbres alimentarias de su región.

6. Luego de un diagnóstico que defina las condiciones reales de la infraestructura de los colegios oficiales, se estructurará un plan de intervención para mejorarla. En el Plan Nacional de Infraestructura Educativa se priorizará la construcción y dotación de espacios de cocina, comedores escolares y zonas de almacenamiento.

7. Se solicitará al Departamento Administrativo de la Función Pública el estudio para la creación de una figura que administre el programa. Esta nueva entidad desarrollará las bases para la formulación de la política nacional de alimentación escolar, los lineamientos técnico-administrativos, unificará el seguimiento de la ejecución del programa y desarrollará modelos de costos que sirvan de guía a las ETC. Asumirá de manera temporal la administración del PAE, cuando las ETC demuestren incapacidad administrativa para hacerlo.

Caldas pasa primera prueba

El programa de Alimentación Escolar (PAE) en Caldas obtuvo la semana pasada un puntaje de 98%, sobre 100, equivalente a semáforo en verde en la tabla de medición del Ministerio de Educación.

Fue catalogado como modelo en el país, por las actividades de supervisión en campo, en bodegas, acompañamiento de ruta y los comités de Alimentación Escolar, además de las condiciones óptimas y adecuadas de prestación de servicios, esquema, monitoreo y seguimiento.

Reparos

La semana pasada, padres de familia de la escuela Bajo Español del colegio El Trébol de Chinchiná, solicitaron mejoras en la alimentación de 38 alumnos. “Mandan frutas y verduras descompuestas. Las raciones alimenticias no alcanzan".

Añaden que a la manipuladora le ha tocado comprar de su bolsillo lo faltante. "Prestó una estufa porque la que había estaba rota y la nevera tiene la puerta en el suelo”, denunciaron.

Diana Cardona, de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación de Caldas, enfatiza que esto no es almuerzo, sino un complemento nutricional que representa el 30% de la alimentación entregada. “No tenemos conocimiento de esta denuncia”.

Docentes afirmaron que como están en empalme, por la llegada de una rectora nueva, no han podido hacer llegar al Bajo Español una nevera y el menaje de cocina, entregado por la Alcaldía de Chinchiná. “En el transcurso de la semana se estará entregando”.

Alimentados

La Secretaría de Educación de Caldas entrega 38 mil cupos de almuerzos, y 57 mil refrigerios, en los 26 municipios de Caldas, no certificados . “ Los refrigerios son para los niños de transición, a quinto, y se sostienen los almuerzos de la zona rural, y los de la urbana a los que la requieran”, dijo Cardona.