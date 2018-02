Lea, inspírese y escriba

LA PATRIA | MANIZALES

Tips para escribir

Alejandro Álvarez Gil, manizaleño ganador en el Concurso Nacional de Cuento, da tres consejos para aventurarse a escribir cuentos:

1. Hacer de la lectura un hábito.

2. Inspirarse de su imaginación.

3. Tener un plan para escribir.

El alumno, de 13 años, solo necesitó una tarde de concentración e imaginación para escribir el cuento Invisible, con el que ganó el pasado viernes el Concurso Nacional de Cuento, convocado por el Ministerio de Educación y RCN.

La historia narra la vida de un niño que se choca con un carro y puede descubrir situaciones y conversaciones que antes no podía hacer. "Solo imaginé para escribirlo. También me ha gustado mucho la clase de español y escribir cuentos cortos que publico en una red social", comenta este manizaleño, de buena ortografía y de puntuación con ritmo.

La noticia le llegó de sorpresa: "Salí a la tienda a comprar helados y cuando regresé mi mamá había recibido la llamada del Ministerio. Fue muy emocionante porque me llevaron a Cartagena al Hay Festival y a un concierto, me hospedaron en un hotel con mi mamá y gané una tableta. Todo esto por escribir un cuento, no tuve que pagar nada".

Ganó el concurso en la categoría de sexto a octavo grado por el colegio Gimnasio de los Llanos, de Yopal, con cuatro estudiantes más.

Alejandro, asegura, que seguirá abriendo sus sentidos a la imaginación para contar más historias cargadas de detalles, de anécdotas y de una curiosa visión del mundo en red de Wattpad con su usuario: Alexorem.

DESTACADO

"¿Que si seguiré escribiendo? Sí, si todo esto gané por escribir un cuento, seguiré".

Fragmento del Invisible

"No me lo podía creer, hasta que me di la vuelta, entonces vi mi cuerpo en una camilla de hospital, había una pantalla a mi lado que marcaba el pulso, esta vez no marcaba nada, entonces lo entendí, era un fantasma, era un gran impacto para mí, no podía procesar esa información, me quería morir, pero adivina qué, ya estaba muerto."