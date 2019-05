La Universidad Autónoma de Manizales los premia con becas

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Dos fechas en el año transforman la vida de algunos estudiantes que por su buen desempeño son premiados por la Universidad Autónoma de Manizales. La noche del miércoles fue la oportunidad para los de calendario B del Eje Cafetero.

11 alumnos recibieron becas del 50% para estudiar cualquiera de los 22 programas de pregrado ofrecidos por la Autónoma. El rector, Gabriel Cadena, expresó: "es uno de los momentos más gratos porque convocamos a los colegios de la ciudad y de la región a que nos digan cuál es la persona que consideran es el mejor bachiller, no solo es que tengan las mejores notas y que se destaque por su personalidad y por sus especiales cualidades como ser humano".

Los estudiantes deberán mantener un promedio de 4,2, no reprobar ni cancelar materias, ni tener sanción y deberán cursar la carga académica respectiva por semestre para sostener la beca del 50%. Inferior a 4,2 y que no merme de 3,5 recibirán el 10%.

Juan José Barrera, Gimnasio Inglés (Armenia): Es muy importante esta opción que nos dan. Me interesa Ingeniería Electrónica porque siempre me ha gustado la computación. Últimamente he trabajado en host y me gustaría dedicarme a eso.

Elena Ossa, Liceo Taller San Miguel (Pereira): Me interesa estudiar Diseño de modas, siempre me ha gustado la creatividad. Con esta experiencia me siento muy afortunada porque esto no se ve todos los días, además se puede aprovechar al máximo.

Isabela Castaño, Colegio Latinoamericano (Chinchiná): Me siento muy orgullosa y agradecida con la Universidad porque me dio la oportunidad de estar en el semillero que incluyó en que escogiera Fisioterapia para estudiar.

Daniela Jaramillo, Colegio Granadino: Es un honor y un alivio porque puedo contribuir a mis papás con la matrícula. Quiero estudiar Diseño de modas y Negocios Internacionales porque me encanta la industria de la moda y los textiles medioambientalistas.

Fotos | Darío Cardona | LA PATRIA

Los premiados: Juan Esteban Aguirre, Elena Ossa, Valentina Raigoza, Juanita Gómez, Jhonatan Ceballos, Gabriel Cadena (rector), Ana sofía Valencia, Daniela Jaramillo, Isabela Castaño, Juan José Barrera y Juan Diego Orrego.