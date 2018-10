La mejor rectora normalista es de Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

Hace dos días le comunicaron a Aleyda Quintero Valencia que era la mejor rectora de las escuelas normales del país y la primera sorprendida fue ella.

La rectora de la Escuela Normal Superior de Caldas, que funciona en Manizales, fue seleccionada entre 137 de normales de Colombia por su desempeño en el proyecto Aliados 10, del Ministerio de Educación y el Consulado Británico.

"Ninguno sabía del seguimiento que nos hacían a través de los padres y los docentes. Le agradezco a la comunidad que me ha permitido ser maestra. Me conmueve mucho, he aprendido a ser maestra y hacer lo que me toca", expresa la homenajeada.

El proyecto Aliados 10 busca que 20 escuelas normales compartan experiencias exitosas de la enseñanza en inglés con colegios internacionales bilingües llamados Pares amigos.

Desde el pasado marzo la Normal de Caldas participa de esta iniciativa solo con la pretensión de dar lo mejor, para que sus futuros maestros puedan conversar en niveles B1 y B2.

Conmovida con la distinción expresó: "He llorado, simplemente he aprendido a ser maestra y hacer lo que me toca. Trabajamos para fortalecer la lengua inglés, desde primero ven inglés y en once conversan en B1".

La Normal de Caldas forma a alumnos con conocimientos en pedagogía y aprendizaje que se gradúan con competencias para enseñar en transición y primero.

"Estamos muy felices porque no es un reconocimiento para mí como rectora, es para el trabajo en equipo que se hace en la Escuela Normal, porque los profesores, alumnos y administrativos somos una sola familia que día a día crece": Aleyda Quintero.