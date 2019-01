La ley los frena para estudiar en El Socorro, en Viterbo

FERNANDO GÓMEZ Y LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | VITERBO

El colegio de la vereda El Socorro tiene 15 certificaciones Invima para producir alimentos, gracias a su modalidad agroindustrial. Este aspecto atrae a los estudiantes de Viterbo a la zona rural, animados a participar en estos procesos agropecuarios que pueden combinar con sus estudios.

A los niños de Viterbo les gusta ese contacto con animales, cultivos y plantas de producción, pero este año tendrán que ver sus clases en el colegio más cercano a sus casas, en decir, en el casco urbano, porque no tienen transporte escolar.

Yolanda Milena Posada tiene un hijo estudiando en El Socorro. "Lo retiraré del colegio por problemas de transporte, no tenemos los recursos para los pasajes ni para movilizarnos en moto. Le pedimos al Gobierno que nos dé una solución".

El colegio tenía el año pasado 45 estudiantes del casco urbano de Viterbo. Hasta el martes se matricularon solo 15. Ellos son parte de los 260 alumnos que tiene actualmente la institución, a la que le faltan 56 para llegar a la meta de 314.

Solo rural

La falta de transporte es por la resolución 0154 del 2016 de la Secretaría de Educación de Caldas, que dicta los criterios para suministrar el transporte escolar.

Diana Cardona, jefe de la Unidad de Cobertura, explica que el servicio es una estrategia de acceso para los niños de la zona rural que no tengan oferta educativa.

"Nosotros estamos garantizando el derecho a la educación. Si damos transporte a niños de la zona urbana para que se desplacen a la rural, teniendo en cuenta que disponen de oferta (en los colegios Nazario Restrepo y La Milagrosa), pues afrontaríamos un detrimento patrimonial. Si los padres quieren que sus hijos estudien allá deben asumir el costo del transporte".

Desde hace cuatro años existe la resolución. Según Cardona, prestaron la ruta por última vez el año pasado para estudiantes de 11 que cursaron carreras técnicas. Este año el servicio dejó de suministrarse, pues la Alcaldía lo frenó, porque el transporte debería brindarse solo a los alumnos rurales. Actualmente la Alcaldía de Viterbo ofrece servicio a alumnos del colegio El Socorro en las veredas La Merced, La Linda y La Máquina.

La secretaria de Educación municipal, Sandra Burgos, aseguró que desde el año pasado socializan el cambio en el transporte. En noviembre notificaron a las directivas lo que pasó.

Falta el profe

A los problemas de transporte se suma la falta de un docente que oriente la modalidad de agroindustria. Si al maestro no lo nombran, el colegio deberá cambiar su modalidad de agroindustrial a agropecuaria. "Estamos esperando una gestión de la Secretaría de Agricultura del Municipio. También esperamos algunas respuestas de la Secretaría de Educación de Caldas", expresó la secretaria de Educación, Sandra Burgos.

Bajos en matrícula

Viterbo está en rojo (76,2%) en matrículas, pues no tiene los suficientes estudiantes matriculados en sus tres colegios, según el último reporte de la Secretaría de Educación:

* El Socorro

2018: 314

2019: 260

* La Milagrosa

2018: 1.226

2019: 954

* Nazario Restrepo

2018: 748

2019: 530

Luz Enid Latorre, madre de familia

No me afecta lo del transporte porque soy de la vereda, pero sí he notado que han bajado los estudiantes en El Socorro. Hay muchas personas en el pueblo que les interesa aprender lo agroindustrial y, si no hay transporte, pues no vendrán.

Mónica Fernanda Cansimance, grado 11

El colegio se ve muy afectado por la falta del profesor de agroindustrial. Si no lo tenemos, pues no saldríamos con el título de técnico. Además baja la matrícula por la falta de transporte, lo que ocasiona el traslado de docentes.

Isaac Marín, grado 11

Es un golpe muy bajo no tener el profesor de agroindustrial, porque no hemos podido enfocarnos más en eso. La mayoría de los jóvenes vienen por eso y bajan las matrículas porque no tienen transporte.

Liliana Patricia Buriticá, instructora

La situación es grave porque no tenemos un perfil para la modalidad a la que apuntamos, no hay instructor para esa línea de formación. También tenemos problemas con transporte escolar, porque del pueblo no pueden venir a estudiar acá.

Pensar en lo rural

El Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional sede Manizales dio su apreciación sobre la situación:

* El fortalecimiento de la educación rural requiere de la inyección de recursos del Gobierno. El costo de la atención educativa de un estudiante del campo se puede duplicar en relación al del urbano.

* Las entidades territoriales deben hacer esfuerzos para que aquellos que deseen formarse para apoyar en el desarrollo rural puedan hacerlo. Además de contribuir en el cumplimiento de los estándares de cobertura.

* Esta situación es un llamado a las entidades territoriales a construir una política pública dirigida a la generación de acceso y calidad de la educación rural, en la que se implemente un Plan de Educación Rural de acuerdo a las realidades de las localidades.

* La Ley 115 de 1994 en su artículo 66 hace referencia a que los estudiantes que "accedan a formación en programas de carácter agropecuario, agroindustrial o ecológico prestarán el servicio social obligatorio capacitando y asesorando a la población campesina de la región". Por lo tanto, debe verse esta situación no como un gasto sino como una inversión, ya que a estos estudiantes les corresponde apoyar en la ejecución de proyectos que desde la Administración Municipal se encuentren dirigidos al desarrollo rural y a la reivindicación del campo.