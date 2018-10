Invento de la Universidad de Caldas: para sacarle jugo en la agroindustria panelera

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA | Manizales

La producción de panela en kilogramos por hora se puede duplicar. Eso lo comprobaron investigadores de la Universidad de Caldas en trapiches tradicionales de Supía. Esto gracias a una tecnología que aprovecha los excesos de energía producidos en la combustión del bagazo.

Los autores del invento son los docentes Sebastián Arias Giraldo, Adela María Ceballos Peñaloza y Luis Fernando Gutiérrez Mosquera, quienes estuvieron al frente de la investigación durante cerca de tres años.

La Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la U. de Caldas la patente de modelo de utilidad a la invención: Mecanismo para el calentamiento de fluidos alimentarios aprovechando los excesos de energía provenientes de gases de combustión.

Sebastián Arias dice que comprobaron en campo el aumento de la eficiencia energética y de producción de las hornillas, debido a que los jugos ya no entran al proceso a temperatura ambiente, como suele ocurrir, sino con por lo menos 40 grados, lo que permite ganar en tiempo y en la cantidad de unidades producidas.

Autosuficiente

Añade: "Así mismo, tiene la ventaja de la autosuficiencia del horno, pues se utiliza el bagazo que produce el trapiche. Además, se reduce el potencial de impacto ambiental".

Los tres docentes, de la Facultad de Ingeniería, contaron con el acompañamiento y asesoría de la Oficina de Innovación y Proyectos de la U. para el trámite de la solicitud de patente, gracias al Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación. Esta dependencia ofrece, entre otros, la orientación para la protección de la innovación y la asistencia en búsqueda y vigilancia tecnológica.

Concluye que "el proyecto presenta un impacto directo y fuerte para el sector panelero. Se construyó desde las necesidades reales de los productores, en transformación, siembra, cultivo y comercialización".

Por 10 años

* Según la Superintendencia de Industria y Comercio, la patente es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados para lograr una solución técnica que le aporte beneficios a la humanidad.

* Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar exclusivamente el invento durante 10 años cuando se trata de una patente modelo de utilidad. El aprovechamiento consiste en comercializar exclusiva y directamente el producto patentado.

Las otras seis

- Biorreactor para la obtención de sustancias bioactivas por fermentación en estado sólido empleando hongos macromicetos.

Número de patente: 12063251

Fecha de presentación: 17 de abril del 2012.

Inventores: Sandra Montoya Barreto, Óscar Julián Sánchez Toro, Luis Fernando Gutiérrez Mosquera.

Titular: Universidad de Caldas.

Estado: Concedida.

País: Colombia.

- Sonda desechable para manometría gastroesofágica con tres cámaras de medición.

Número de patente: 12064109

Fecha de presentación: 18 de abril del 2012.

Inventores: Luis Hildebrando Alzate, William Aristizábal Botero, Julián González López, Jerónimo Rojas Díaz.

Titular: Universidad de Caldas.

Estado: Concedida.

País: Colombia.

- Video colposcopio

Número de patente: 12072314

Fecha de presentación: 3 de mayo del 2012.

Inventores: Germán Olarte Echeverri

Titular: Universidad de Caldas.

Estado: Concedida.

País: Colombia.

- Bioreactor to obtain bioactive substances through solid-state fermentation using macromycetes fungi

Solicitada en Estados Unidos.

Número de patente: US20150197718 A1

Fecha de solicitud: 16 de abril del 2013.

Inventores: Sandra Montoya Barreto, Óscar Julián Sánchez Toro, Luis Fernando Gutiérrez Mosquera.

Titular: Universidad de Caldas.

Estado: Concedida.

País: Colombia.

- Quaternary n-(halomethyl) ammonium salts as therapeutic agents

Solicitada en Estados Unidos, India y Brasil.

Número de patente: 9145352

Inventores: Luz Amalia Ríos Vásquez, Rogelio Ocampo Cardona, Sara María Robledo Restrepo, Iván Darío Vélez Bernal, David Leonardo Cedeño Medina,

Sandra Milena Duque, Marjorie Ann Jones.

Titulares: Universidad de Caldas. Universidad de Antioquia. The Board Of Trustees Of Illinois State University

Estado: Concedida.

- Sales cuaternarias de amonio n-(halometiladas) como agentes terapéuticos

Solicitada en Colombia.

Fecha de solicitud: 19 de diciembre del 2014

Número de patente: 14279368

Inventores: Luz Amalia Ríos Vásquez, Rogelio Ocampo Cardona, Sara María Robledo Restrepo, Iván Darío Vélez Bernal, David Leonardo Cedeño Medina, Sandra Milena Duque, Marjorie Ann Jones.

Titulares: Universidad de Caldas. Universidad de Antioquia. The Board Of Trustees Of Illinois State University

Estado: Concedida.

Luis Fernando Gutiérrez, doctor en ingeniería química; Sebastián Arias, magíster en ingeniería de alimentos, y Adela Ceballos, magíster en ingeniería química.