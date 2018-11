Encapuchados se tomaron sede de la U. Nacional en Bogotá

Colprensa | LA PATRIA

Hoy en la mañana, un grupo de estudiantes de la universidad Nacional en Bogotá se tomaron la sede administrativa del plantel, conocida como edificio Uriel, en acción de protesta ante el déficit para este año de la educación superior pública.

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, detalló que el personal fue evacuado para evitar confrontaciones y que están a la espera de poder entablar un diálogo con los estudiantes.

“Los estudiantes entraron al edificio de forma normal, como lo haría cualquier miembro de la universidad. Una vez dentro se encapucharon, no usaron la violencia, pero si evacuaron a todo el personal”, dijo la directiva, quien además resaltó que no entiende por qué son tan radicales cuando la puerta al diálogo está abierta.

“Cuando nos evacuaron no pusimos resistencia. Somos amigos del diálogo, pero no vamos a permitir la confrontación. Yo no le quiero dar tanta trascendencia a esto, me parece que deberían entrar en razón los que quieren radicalizar, pero también los que quieren salvar el semestre”, agregó Montoya en diálogo con Caracol Radio.

Tambalea el semestre

Ante la crisis financiera que afrontan las instituciones públicas para dar finalidad al año, está en juego la cancelación o continuidad del semestre académico que se ha visto interrumpido por la decisión de varias instituciones de educación pública superior de ir a paro, al no estar de acuerdo con lo propuesto por el Gobierno Nacional.

“Hemos hecho muchos llamados para que recuperemos el semestre, pero después de esta semana no hay posibilidades porque el tiempo no se puede estirar y nosotros no vamos a hacer semestres de 13 semanas. Se harán los semestres completos, como son, de las 16 semanas y una de exámenes”, expresó la rectora de la U. Nacional.

A su turno, el presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), Alejandro Palacios, rechazó la toma a la sede administrativa del plantel y resaltó que las manifestaciones en pro del derecho a la educación se deben realizar en forma pacífica y sin violencia.

“No estamos de acuerdo con esa toma, la rechazamos rotundamente porque así no se aporta nada a la construcción de una mejor educación superior pública. Se suspendió el diálogo con el Gobierno porque ellos no tienen en cuenta nuestra propuesta, pero eso no quiere decir que no estemos abiertos a retomarlo”, manifestó el líder estudiantil de la Unal.

Palacios además resaltó que los estudiantes están preocupados por la terminación del semestre, ya que quieren defender la educación, pero sin perder sus clases.

Nueva marcha

Para este jueves, desde las 2:00 p.m., está pactada una nueva movilización de miembros de la academia junto con gremios sindicales para exigirle al Gobierno Nacional garantía en la educación y retroceso a la ley de financiamiento, que ha estado en vuelta de la polémica por tener como uno de sus puntos el gravamen a la canasta familiar.

“Este jueves saldremos a marchar con los trabajadores porque todos nos estamos viendo afectados por las decisiones del Gobierno Nacional que se niega a escuchar al pueblo. Esta vez nos unimos todos para dar solvencia a esta crisis”, concluyó el presidente de (Acrees).