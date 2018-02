En la Normal de Manizales: gestiones y peros

EQUIPO EDUCACIÓN

LA PATRIA | MANIZALES

Recursos para arreglo de sillas, cobro de seguros estudiantiles, recolecta de dineros para rifas y reuniones con políticos nacionales son cuatro de ocho puntos que tienen en discordia a padres de familia y docentes con el rector de la Normal Superior de Manizales.

El rector, Francisco Vallejo, responde que los señalamientos son resistencia a los cambios institucionales que implementa desde el 2016 en el colegio. "Gestiono porque me gusta pedir para los demás. Donde yo invierta lo poquito que tengo en esos proyectos se me viene Contraloría encima. Para proyectos grandes el Estado no ha dado autonomía financiera a los colegios", explica.

Vallejo está convencido de que el apoyo de la comunidad académica ayuda a construir mejor calidad educativa, por eso existen algunas iniciativas que soportan sus propósitos de transformar los colegios.

El rector gestionó con Cementos Argos material para construir canchas múltiples, y con la empresa Toptec 110 tejas número 8 para el restaurante externo.

El siguiente es un resumen de las quejas de comunidad educativa y respuesta del rector:

* "El año pasado hizo dos rifas de dos motos e hizo un festival, y comenzó la rifa de otra moto. Sabemos que está construyendo una cancha, pero no ha habido claridad con la información de estas actividades y no ha entregado informes a los padres de familia y a los maestros".

Francisco Vallejo: El Consejo de Padres ha hecho un festival y ha rifado una moto para mejorar escenarios deportivos del colegio. Son chismes, porque yo no manejo eso. En la Ley 115 de 1994 hay unos órganos de participación en la que el Estado establece el Consejo de Padres, que tiene unas funciones y en los nombran unos representantes".

* "El año pasado pidió $7 mil para arreglar el mobiliario, cuando eso no es permitido"

FV: Es falso. Todos los mobiliarios estaban acabados, lo que se hizo fue convocar a los padres de familia para que los que voluntariamente quisieran participar. Se hizo porque no hay plata del Sistema General de Participaciones, porque la enviarán en abril porque estamos en ley de garantías hasta que termine. No quiero cazar más peleas con los estudiantes y el daño de las sillas. Nos colaboraron varias empresas. Pedí colaboración a los padres de familia y al Consejo de Padres. También se pintaron los salones y nos reunimos con los padres de familia y profesores para pintar. No solo es cuestión de la Alcaldía, el colegio y el Gobierno porque todos somos patria, hacemos parte del Estado para que las instituciones funcionen. ¿Qué tiene de malo que la comunidad se organice para ayuda de todos?

* "En los demás establecimientos públicos de Manizales el seguro costó $7 mil y aquí cobraron $10 mil a los papás".

FV: El valor de los seguros no depende de nosotros. Hay varias aseguradoras que ofertan sus servicios, incluye montos más grandes por accidentes. La compra es voluntaria por parte de los padres. Pero es una incoherencia porque cuando hay salidas pedagógicas el estudiante no puede salir si no tienen seguro, lo mismo sucede para salida a bibliotecas o a un intercolegiado. Hay alumnos que no lo tienen y por eso hay padres de familia que firman un formato en el que asumen el seguro.

* "El año pasado licenció a los estudiantes del ciclo complementario una hora antes y citó a los maestros a una reunión política a los profesores en la Universidad de Caldas con Sergio Fajardo. Tenemos unos videos en donde saca a los alumnos de once y del ciclo complementario al auditorio para que escuchen el discurso de Fajardo".

FV: Eso es falso, no tiene nada que ver con eso. Al principio del 2017 Sergio Fajardo estuvo en la Universidad de Caldas hablando de la academia y nosotros aprovechamos para que lo hiciera de educación en el colegio. Me preocupa es que un chisme detrás de otro, ven que estoy trabajando y buscan cómo desprestigiarme.

*"Él reunió a unos docentes nuevos en la Semana Institucional del año pasado, les ofreció un desayuno y les hizo una charla sindical y les dio información para que se retiraran de sindicato de Educadores Unidos por Caldas (Educal) y se afiliaran al Sindicato Unidos por la Educación (SUPE). Al resto nos dejó trabajando normalmente. Todo maestro que llega nuevo y prácticamente los obliga a afiliarse al SUPE. Muchos afiliados en los dos sindicatos".

FV: Me gustaría saber quién es, porque en el Código Sustantivo del Trabajo dice que es libertad de cada uno estar en un sindicato. Nadie puede presionar a nadie. Pertenezco a un sindicato, pero no soy directivo de ninguno. Jamás presiono a alguien para que se meta a ninguno, ya que quiera compartir mis ideas de la educación es diferente.

* "Se ausentó un mes para viajar a México, pero también se fue a hacer pasantías del doctorado que está estudiando. Los convenios se pueden hacer virtuales".

FV: Vengo conociendo los sistemas educativos de varios países. Fui a México y traje un convenio de la Normal de Nezahualcóyotl. Hablé con el alcalde cuando viene de México porque las normales son internacionales y pueden firmar esos convenios para hacer un intercambio con cinco estudiantes del ciclo complementario de la Normal de Manizales y dos profesores por un mes. Queremos que los estudiantes conozcan el mundo. Tanto el rector de México como el de Colombia gestionarán recursos para subsidiar parte de los costos del viaje. La estadía y alimentación la asume cada familia manizaleña que recibe un estudiante mexicano, ya que esa misma obligación la asume la otra familia en México que recibe el estudiante de la Normal de Manizales. El viaje lo pagué yo.

* "La Normal es patrimonio y el pueblo debe defenderla. En años anteriores ocupábamos los puestos 15 y ahora estamos en el 64 en las Pruebas Saber. Estamos bajando".

FV: El colegio viene estabilizado en alto desde hace cinco años y de ahí no ha ascendido. Tanto que nos llegó la resolución para hacer validaciones por estar en alto. Nuestro objetivo es hacer el salto, porque el modelo que implementé tiene resultados después de dos años. Algunos profesores hacen el escándalo para que el cambio no se dé, yo los entiendo porque es un fenómeno que uno encuentra en la educación.

* "Nos sentimos maltratados por el lenguaje soez que utiliza. Se expresa de hij... para arriba en las reuniones. Nos nos gusta y nosotros estamos educando y esto no debe ser".

FV: No, solo que mi tono de voz es fuerte y hablo con las manos.