Cierre de colegio abre grietas con comunidad rural en Manizales

Quién lo creyera. Abrir el megacolegio de San Sebastián, calificado por el Ministerio de Vivienda como uno de los mejores de Colombia, tiene su punto de polémica. Su apertura implica cerrar una institución rural, eso trae reacciones.

La Alcaldía tiene previsto que en enero próximo entren al San Sebastián cerca de mil alumnos, incluidos los del Juan Pablo II de la vereda Alto del Guamo, ubicado a tres kilómetros.

"La decisión es irreversible", dice el secretario de Educación municipal, Juan Carlos Gómez. "No queremos mandar los niños al megacolegio porque muchos vienen de muy lejos, además es un cambio muy fuerte de lo rural a lo urbano", comenta Andrea Carolina Machado, madre y líder en la zona.

El alcalde, Octavio Cardona, asegura que la zona es inestable y por tal motivo alumnos y docentes pasarán a San Sebastián. La comunidad asegura que el plantel no están en riesgo.

Posiciones

LA PATRIA presenta las partes que opinan sobre el asunto:

Andrea Carolina Machado, madre y líder en El Alto del Guamo

La inquietud es grande. No estamos en zona de riesgo como dice el alcalde.

Llevamos años luchando por este colegio, inclusive nos pusieron grado 11. El alcalde, que es de la zona rural, debería darle prioridad al campo, como lo proponen los acuerdos de Paz de La Habana.

Dos estudiantes

Nayeli Casas

No estoy de acuerdo porque hay unos que vivimos muy lejos, siempre nos tocaría más duro. Acá es un ambiente y allá será otro. Es mejor aquí que abajo.

Valeria Colorado

No estoy de acuerdo porque es un ambiente muy diferente al que estamos acostumbrados. Acá somos poquitos y allá habrá muchos de diferentes colegios.

Una madre

Luz Guerrero, de la vereda El Espartillal

Vivimos en el El Espartillal. Nos parece muy bueno el colegio nuevo. En parte sí me gustaría que la niña estudiará allá y en parte no porque es más lejos, y aquí es muy bueno.

Una abuela

Mariela Ortegón

Tengo tres nietos en la escuela. Dicen que en Manizales hay mucha comodidad, pero es mejor que hagan la primaria acá.

Dos profesores

Juvenal Correa

Es un traslado positivo en cierta forma, les van a brindar comodidad a muchos estudiantes, van a descongestionar colegios del sector. Me parece buen colegio con aulas acondicionadas y buenos espacios. He percibido inconformismo en una parte de la comunidad de llevar personal de aquí. Están prevenidos que podría darse un choque cultural, pues en estas zonas rurales se conservan niños muy sanitos. He oído que pedirán que dejen acá la primaria como sede de San Sebastián, que no se desperdicie este espacio.

Andrés Tamayo

El megacolegio es una obra buena que favorecerá a los barrios de ese sector. No estamos en contra de esa gran obra, pero no es apropiado llevarse a los niños de la zona rural, que lleven a los del sector. El cierre de este colegio rural va en contra del programa de gobierno del alcalde actual, segundo los tratados de paz de la Habana que hablan de desarrollo rural y concretamente porque la mitad de este personas, unos 90, son campesinos que van a ser "desplazados" hacia uno urbano. Y no es verdad que está en zona de riesgo.

Dora Luz Cárdenas, conductora de transporte escolar

Tiene sus pro y contra. Como transportadores escolar tememos que nos quedemos sin trabajo. Claro que la Alcaldía ha prometido seguir con el servicio. En la comunidad hay gente temerosa del cambio cultural.

Juan Carlos Gómez, secretario de Educación de Manizales

Un colegio nuevo a 10 minutos del actual, donde vamos a garantizar el transporte y la gente no se quiere ir, es el colmo. Son 100 estudiantes y en el nuevo vamos a tener 900 con todas las garantías. Puede que las amenazas geológicas no le hayan llegado directamente al colegio, pero sí pasan al frente ya hay unos hundimientos, deslizamientos y resquebrajamientos que pueden ser terribles a futuro. No podemos seguir con ese colegio allá, pues también sería un detrimento patrimonial construir uno nuevo que se hizo, básicamente, pensando en esta comunidad. Es irreversible, en enero deben estar iniciando clases allá.

Reporte de Corpocaldas

LA PATRIA conoció un informe de Corpocaldas con los siguientes datos:

* En el 2011 a unos 30 metros del colegio del Alto del Guamo, luego de cruzar una vía veredal, ocurrió un deslizamiento profundo de 60 metros de corona por 15 de escarpe que afectó una ladera.

* No obstante, en la visita del 26 de octubre del 2017 se observó completa revegetalización del terreno afectado por el deslizamiento.

* Esta revegetalización indica una potencial recuperación de la estabilidad de la ladera.

* En una inspección visual al colegio no ese encontró indicios de afectación por movimientos en masa, como pérdida de la verticalidad o agrietamiento en la estructura.

* De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) el lugar donde están el colegio y la vereda es de amenaza baja. Mientras que la ladera afectada, en amenaza media.

* Corpocaldas recomendó construir una estructura de reforzamiento de escarpe, tipo pantalla pasiva que recubra la porción más inestable del mismo. También dio recomendaciones para el manejo de aguas, entre ellas las lluvias.