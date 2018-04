Candidatos a la Rectoría de la Universidad de Caldas: ¿Por qué votar por mí?

Laura Sánchez y Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA | Manizales

José Rivadeniera

Lugar de nacimiento: Manizales

Edad: 44 años

Profesión y algunos cargos: Abogado, especialista en derecho laboral y relaciones industriales de la U. Externado de Colombia. Maestría en derecho público, fue docente de la U. de Caldas del 2001 al 2010, asesor.

Número en el tarjetón: 5

"Basamos la propuesta en cuatro fases. Nos preocupó mucho y fue de las razones por las cuales mis exalumnos me convencieron a presentarme un informe de Contraloría 2016, que plantea falencias administrativo-financieras que la U. tiene que solucionar. Sin negar que hay un déficit y que es responsabilidad del Estado, la U. tiene que tener cuentas más claras que le permitan a uno decirle al Gobierno cual es realmente el déficit, pero que no se pierdan recursos como con el contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el que la U. fue por lana y salió trasquilada. Fuimos por unos recursos en proyección y extensión y terminamos debiendo $5 mil millones, eso suma casi el 70% de las matrículas de un semestre en los programas normales. Y así un sinnúmero de situaciones. Un saneamiento de esas finanzas que implica una revisión de la carga de la planta administrativa, un tema de tiempos y movimientos que debe definir mayores procesos de eficacia, eficiencia y productividad. Proponemos mayor democracia, debemos intentar con acuerdo de la comunidad universitaria prohibir reelección de rectores y decanos, pues una base fundamental es la oxigenación de los órganos de poder que permiten avanzar en el tiempo y no enquistar a nadie. Frente a la innovación, un cambio en el que los estudiantes desde el contrato de matrícula tengan posibilidad de ser socios de la U. en innovación, descubrimientos y patentes, que generan un cambio de la mentalidad para que los estudiantes puedan tener en la proyección de la U. un proyecto de vida. Y planteamos generar un doctorado para el programa de derecho, creo que se lo merece por su tiempo y que podría servir como doctorado eje para la región centro-occidental del país".

Andrés Felipe Betancourt

Lugar de nacimiento: Manizales

Edad: 41 años

Profesión y algunos cargos: médico veterinario, maestría en sistema de producción agropecuaria. Ha trabajado en gestión ambiental y desarrollo rural. Rector del Cinoc Pensilvania y vicerrector de proyección en la U. de Caldas.

Número en el tarjetón: 1

"Deben participar porque es un deber cívico, es un espacio democrático que la U. abre. Apuesto a un programa con tres ejes, una universidad viable, responsable e influyente y la invitación a los estamentos es a que pensemos en la viabilidad administrativa y financiera, pero también con una visión prospectiva de universidad no solo la que llena los recursos que necesita para funcionar sino la que también se proyecta en el futuro y consigue recursos para ello. Una universidad responsable en la calidad de los procesos académicos y también en l oque le ofrece el entorno en docencia, investigación y proyección. Finalmente una Universidad influyente porque pone en el centro de esos propósitos administrativos y académicos a los seres humanos. Invito a que revisemos el papel que tiene la U. no solo en generar conocimiento y cumplir unos indicadores, sino a transformar la sociedad a través de la transformación de los seres humanos. Considero que la U. no solo es una instancia que entrega títulos, produce patentes y artículos científicos, no es lo único, debe generar todo ese capital de conocimiento para ponerlo al servicio de la transformación de la sociedad. La U. no se puede resignar en tener estabilidad financiera, calidad académica si está en un entorno donde hay injusticia, deterioro ambiental, pobreza, detrimento del patrimonio cultural. Si eso ocurre alrededor de la U, por mucho que esté estable financieramente y bien académicamente, sería un proyecto fallido.

Alejandro Ceballos

Lugar de nacimiento: Armenia

Edad: 50 años

Profesión y algunos cargos: Médico veterinario. Magíster en Ciencia Veterinaria de la U. Austral de Chile y posgrado en epidemiología en la U. de Prince Edward Island (Canadá). Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Número en el tarjetón: 4

"Tengo propuestas que le ofrecen a la comunidad académica continuar con la lucha por la defensa de la U. de Caldas por ser pública. Tenemos que hacer bloque con las demás universidades del SUBE para protestar por los derechos. A eso me comprometo para que la Nación haga las transferencias que corresponden para seguir manteniendo en las condiciones de U. nacional y pública. La segunda propuesta parte del activo más valioso que es el recurso humano. Por eso, proponemos el desarrollo del modelo escala humana porque queremos satisfacer unas necesidades básicas que tiene el ser humano que nos ayudará a tener mayor empoderamiento y sentido de pertenencia por la U. A través de la satisfacción de esas necesidades básicas esperamos que desde el rector hasta los celadores seamos más eficientes en el cumplimiento del trabajo. Eso ayudará a tener mejor clima organizacional, una universidad con más presencia en la región. Este modelo se puede aplicar perfectamente a los cuatro principios que tenemos: gestión con autonomía, investigación en contexto, docencia para la integración y proyección de impacto. No debemos olvidar que nuestro proyecto debe ser académico. La función que tiene para responderle a la sociedad es lo que sucede en el claustro, como lo proyecta para que sea útil para el desarrollo de región. Queremos cumplirlo con cuatro acciones fundamentales: administración con eficiencia, transformación digital, bilingüismo y fortalecimiento de la visibilidad nacional. Lo otro es el aspecto ético y moral, le ofrezco a la U. estar libre de política partidista y del clientelismo, no podemos poner a esta institución para cumplir con cuotas burocráticas porque debe ser un espacio tolerante e incluyente. No quiere decir que no tengamos buena relación con los dirigentes".

Gabriel Gallego

Lugar de nacimiento: Manizales

Edad: 50 años

Profesión y otros cargos: Profesional en Desarrollo de Familia. Doctor en Estudios de Población de El Colegio (México). Magíster en Planeación y Administración del Desarrollo Regional de la U. de los Andes. Decano de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Número en el tarjetón: 2

"Una fortaleza es haber desempeñado cargos porque desarrollé conocimientos sobre la grandeza que tiene la U, además los profundos retos que tiene para seguir sosteniéndonos en esa senda de calidad. Desde que estaba muy pequeño también tuve protagonismos en la vida pública por la familia en la que me crié en Aranjuez, donde mi papá fue un líder, mantenía en las juntas de acción comunal, debatía con los vecinos. Desarrollé un interés por lo público y el debate colectivo. Fui comunero, candidato al Concejo, secretario de Agricultura, entre otros. Esa vida pública me ha permitido conocer el interés que despierta la U. de la clase empresarial, para que esta sea cada vez mejor. Del deber de la U. para seguir apostándoles a los profesionales no solo útiles para la sociedad, sino que sepan entender. Es muy importante que el rector sepa tender relaciones con todos los actores sociales. Con lo del déficit de la U. tenemos una responsabilidad muy grande para gestionar con el gobierno central y nacional que le permita tener estabilidad financiera. Desde lo administrativo estoy convencido de que debe ser una U. más descentralizada para que tengan más autonomía en la gestión del recurso humano, siempre en diálogo con el nivel central. En lo académico científico la U. ha logrado posicionarse en escalafones importantes nacionales e internacionales. La Oficina de Bienestar Académico es débil. Un reto es el restaurante escolar para que los estudiantes puedan permanecer; deuda histórica con las residencias femeninas, también problemas de conectividad en el campus. La historia nos ha mostrado que la crisis impulsa momentos de creatividad. Si tenemos debilidad debemos unirnos como sociedad para preservar el patrimonio de la ciudad".