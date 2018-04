Candidato son $12 mil millones de déficit de la U. de Caldas: ¿cómo lo superará?

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA | Manizales

La introducción, la moderación y las tres preguntas centrales del foro estuvieron a cargo de Germán Albeiro Castaño, vicerrector de la U. Nacional sede Manizales:

Una preocupación de las U. públicas es lograr un adecuado financiamiento para lograr lo misional, hoy la U. de Caldas tiene un déficit cercano a los $12 mil millones y puede crecer a $1.500 millones o $2.000 millones por año.

¿Cuál estrategia propone para disminuir el déficit de la U. de Caldas en dos años?

Andrés Felipe Betancourth

Mi primera motivación es que soy egresado y he tenido cargos administrativos hasta ayer (jueves) en la U. El reto en una U. que año tras año inicia con un déficit es la convicción, que pese al déficit no creo que seamos una institución en crisis. El rector, en la rendición de cuentas, muestra que no solo en el ejercicio fiscal de la actual administración, y de cada año, es sano, no ha habido cesación de pagos, se ha cumplido con obligaciones de nómina y proveedores. La situación deficitaria cada año se ha sorteado. Tengo la motivación de seguir por la senda en que vienen las U. públicas del sistema universitario estatal de hacer gestión y presión para que el Gobierno cumpla la obligación de financiar el servicio público de educación superior. Debemos exigir en la modificación de la Ley 30 el mecanismo de asignación y más recursos del Ministerio de Hacienda. Me comprometo a mantener el liderazgo que ha tenido la U. en esa gestión.

Alejandro Ceballos

Lo que soy como persona se lo debo a esta institución. Me duele la U. porque vengo de sus entrañas. Como decano de Ciencias Agropecuarias asumimos retos financieros, porque no es solo la U. la que los enfrenta, también las facultades. Dos años después hemos hecho inversión en infraestructura sin pedir un centavo a la administración central por casi $500 millones. Estamos dejando la Facultad con un auditorio renovado, oficinas para estudiantes de posgrado. Veo la U. como una institución multidisciplinar un poco más grande que la Facultad, manejar un presupuesto casi 100 veces más alto no me da miedo. Hacer una revisión de las estructuras administrativa y académica. Si hacemos una mejor organización lograremos un uso más eficiente de los recursos que tiene la U. disponibles para su funcionamiento y financiar sus misiones docencia, investigación y proyección. Tiene recursos humanos de alta calidad. Explotar esas ventajas para crear empresa a través de ese recurso humano tan valioso que son los grupos de investigación. No tenemos que tener miedo de ser emprendedores, de ofrecer consultorías, de ofrecer servicios.

Francisco Vallejo

Siempre he estado en lo público. He pasado por cinco colegios como rector y sé que es gestionar y levantar instituciones sin plata. La U. tiene dos grandes retos: financiación y permanencia en el futuro. La financiación es estructural, los rectores debemos liderar eso con una consciencia social que movilice esa decisión de Estado. La propuesta es la cuarta revolución industrial, directivos universitarios no estamos tomando en cuenta que desde el 2006 esto cambió y empezaron a crear empleos y empresas que no existen y cotizamos a nivel internacional para Nelfix, Uber, no estamos visionando la U. Si somos la U. 11 en investigación, tenemos el 35% de docentes en doctorado, entonces dónde está la relación. De 1993 hacia acá nos dedicamos a doctorados y maestrías, empezó el abismo de desfinanciación, eso hay que cubrirlo pero qué pasará de ahora en adelante. Vienen innovación y creatividad, la misión de la U. es docencia, investigación, innovación y proyección. Con investigación el impacto de patentes debe regresar con recursos a la U. e invertirlos en investigación, con capacidad instalada de investigación para crear empresas que no existen.

Juan Carlos Gómez

Según cifras de la U., el déficit contable cerró el año pasado en casi $26 mil millones que sumados a los acumulados llega a $108 mil millones. Lo peor es que se obliga a que ese pasivo sea publicado y a la fecha es de $380 mil millones. Este tema hay que tocarlo si queremos un diagnóstico real que permita una gestión efectiva. No solo resolvemos lo de los $12 mil millones de déficit presupuestal, sino el contable. Se afecta el patrimonio y ese panorama al ser negativo llevaría a la U. a Ley 550 o a pensar en créditos, allá no podemos llegar. Hay que gestionar para que la Nación firme un contrato de concurrencia que la lleva a asumir el 94% ($310 mil millones) de esa concurrencia y a la U. solo le tocaría el 6% ($70 mil millones). Eso hay que hacerlo ya porque si mejoramos índices financieros, vamos a tener como elevar crédito y recursos propios que van a aliviar el déficit. Al Gobierno hay que presionarlo porque nos está girando los recursos de financiamiento y nos incluye la concurrencia. Una situación similar vivimos en la Secretaría con el desahorro, del cual liberamos $50 mil millones que estaban perdidos y podemos invertir en 60 infraestructuras educativas.

José Jesús Ramos

La U. todo me lo ha dado. Me motiva a que yo devuelva mis servicios a la U. como lo hecho. La U. es un barco que está haciendo agua, pero no está hundido, no gracias al Gobierno Nacional ni a ninguna gestión gubernamental, es porque nuestros directivos actuales, empleados, profesores hemos colaborado para que eso no ocurra. Tenemos un déficit de $12 mil millones, el rector que se monte en este barco ya sabe eso. Y la gestión es desde ya. La ley 30 de 1993 es perversa porque a partir de ahí aumenta el recurso, entonces la U. ha aumentado mucho, es decir, cuando nos daban un peso en el 93 se gastaba uno, hoy en día nos dan 15 y se gastan mil. Las estrategias que tengo son con toda la comunidad, no puede ser solo el rector. Confiar en nuestros empleados y egresados y estudiantes, tenemos aquí la competencia más grande de profesionales, no tenemos que traerlos de la calle. Nuestros profesionales son capaces de asumir esos cargos. Optimizar ese recurso para continuar con la carga y no disminuirla, y unirnos con las demás universidades para que el Gobierno ahora sí mire la U. pública.

Gabriel Gallego

Conozco esta U. desde adentro, soy docente escalafonado, llevo cerca de 20 años, he ocupado todos los cargos. Lo primero es que se debe actualizar el Estatuto Financiero, tiene 20 años. Lo segundo es apoyar con fuerza política las acciones de las U. El desarrollo de las estampillas prouniversidad es una buena fuente. El cuarto son algunas gestiones que se deben hacer ante el Ministerio de Hacienda, especialmente en una renegociación que tenemos que hacer de la concurrencia. Me parece importante cuando empezó la negociación en el documento Conpes el Gobierno quiere apostarle a una solución estructural al 2025, pero también mirar la U. como un sistema, nos está poniendo unas metas de financiamiento. Cómo logramos una buena negociación y ganar para la base presupuestal, en el caso de la U. de Caldas significaría unos $3 mil millones adicionales. Me preocupa el cambio al artículo 142 de la Reforma Tributaria que venía para las U. terminó yéndose para créditos vía Ser Pilo Paga y ahora en la nueva propuesta el Gobierno insiste. En las estampillas en el 2019 se invierte la proporción 70% para las U. y 30% para la Nacional y es fundamental para infraestructura. Las estampillas locales para que los municipios aporten, creo que es una idea para retomar.

José Alexánder Rivadeneria

Tengo el criterio para adherirme a propuestas de los candidatos. Me parece que es una responsabilidad estatal, pero para exigir eso se debe cumplir con unos deberes. Nadie ha tocado el informe de Contraloría 2016. Estoy de acuerdo en que la U. no está en crisis, está en riesgo. El informe indica que hay un acuerdo de pago con la Agencia de Hidrocarburos por la mala ejecución de un contrato por $5 mil millones. La U. no cobró las incapacidades de los profesores y de su personal y le prescribió ese cobro. Se superó el porcentaje de comisiones de estudio frente al acuerdo 040 del 2012, lo cual desfinancia el valor presupuestado. No hay eficiencia fiscal en obligaciones de docentes con apoyo económico y no aparece ningún recobro cuando los profesores no cumplen con postulados y garantías de los apoyos económicos. 189 registros de reservas presupuestales y de avances de viáticos no se han legalizado, lo que suma más de $150 millones. Hay falencias en materia precontractual, en pliegos de condiciones, en acuerdos con requerimientos de la institución... se han ampliado la mayoría de contratos por prestación de servicios sin que se hubiere evidenciado mayor servicio o prórroga de tiempo. La calificación al manejo financiero es 0, la calificación es negativa. La opinión de los estados contables, los errores e inconsistencias o salvedades encontrados de dichos errores contables ascienden a $93 mil 736 del activo total que asciende a $307 mil 755 millones.

