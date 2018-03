Aspirantes a la Rectoría de la Nacional proponen: + investigación + plata y + infraestructura

Laura Sánchez y Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA | Manizales

Reconocieron que la pregunta, salida del público, sobre sus preferencias con los aspirantes a la Presidencia de Colombia rompió la dinámica de los foros realizados en las otras sedes. Se comprometen con infraestructura, investigación y otros planes para la sede en Manizales. El jueves será la consulta interna a la comunidad educativa y el 22 se conocerá el nuevo rector.

1. En época de elección presidencial, ¿Con cuál candidato se siente más afín? ¿Cómo piensa trabajar con el gobierno para dirigir la Universidad Nacional?

2. ¿Qué planea para la sede Manizales?

Dolly Montoya

1. Somos un proyecto colectivo de desarrollo de nación. Como institución no nos acogemos a ninguna inclinación religiosa ni política. Debemos trabajar con el presidente que llegue, nos tocará para seguir desarrollando el proyecto cultural de nación. Voy a decir por quien no votaré: oí a Alejandro Ordóñez decir que la educación pública se acabe y que todo debe ser Ser pilo paga. Alguien que piense así no es por quien podamos votar. Si gana, igual nos toca negociar con él.

2. Planteamos que son nueve sedes y cada una es igual de importante. En el programa las incluimos a todas. En el caso de Manizales pensamos que tenemos que trabajar más en investigación y de pronto podemos aumentar un poco la cobertura. También apoyar los proyectos de infraestructura y el desarrollo que la U. tiene propuesto. Nos comprometemos a buscar la financiación para que estos sueños se hagan realidad.

John William Branch

1. Independiente de quien sea presidente, nuestro proyecto buscará la sostenibilidad de la U. pública, por eso lideraremos el sistema universitario estatal para que el presupuesto que hemos tenido por años logre volver. Hay que buscar los caminos y canales que nos permitan dialogar con el Gobierno, debemos tener listo para el 7 de agosto el proyecto de universidad con los puntos a rescatar a la U. pública, al servicio de todos, un proyecto de nación. También debe existir respeto y autonomía para ejecución de proyectos.

2. Desarrollaremos un nuevo de modelo de gestión que impacte la sede Manizales y las otras. El modelo, basado en la descentralización administrativa, llevará a que el sistema de bienestar universitario actual esté acorde con la realidad local de Manizales con pertinencia global a toda la U. Implementaremos más residencias, programas de acompañamiento integral para mitigar la deserción que en la sede de Manizales supera la media nacional.

Edna Bonilla

1. La política es persuasión, es como con argumentos podemos seducir y respetar al otro. Hice un análisis de las políticas y se encuentra que todos hablan de educación con distintos matices. Hay propuestas mejor formuladas que otras. Me he resistido a creer que estas campañas políticas tengan los mismos juegos que las campañas del país. Decimos que queremos una universidad que ejerza su autonomía pública, pero hemos estado en políticas de gobierno y no de Estado, y nos va bien o mal dependiendo del político que esté.

2. En la propuesta decimos nuestra sede es Colombia. La de Manizales tiene mucho que aportar a la U. Cuando fui directora de Extensión, trabajé la sede lo de transferencia tecnológica, la incidencia que la U. debe tener en el gobierno en las regiones. En Manizales pretendemos fortalecer la investigación, la extensión, que podamos incidir en la agenda pública. Esta sede tiene una tarea pendiente en deserción, pues es más alta que la media nacional.

Fabián Sanabria

1. No tengo problema en tratar con cualquiera de los que llegue a la Presidencia, ni Santos de quien fui su director general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y comisario General de Colombia-Francia. Como personaje nacional me conocen los candidatos, saben que no soy políticamente correcto. Nuestro deber es sacar adelante, con el sistema universitario estatal y priorizando a la UN, una ley de educación superior en Colombia. También que logremos invertir el 1,5% de ingresos del BIP en las U. públicas.

2. Me posesionaré en la sede Manizales. Pueden esperar un puente y un gran parque tecnológico con la U. de Caldas. Ese sueño magnífico que viene desde 1948 y esa reforma que hizo el decano magnífico Alfonso Carvajal que le dio claves a la sede para que no solo fuera la ciencia si no el arte y luego soñó la tecnología, lo tenemos ahora. No podemos cada uno por su lado. El Parque de La Gotera es el puente con las dos instituciones.

Fred Gustavo Manrique

1. No me afilio a una sola persona, uno no gobierna solo, sino con equipos de trabajo. El primero que hace una propuesta legible es Vargas Lleras. Uno esperaría de Fajardo, un académico, que tenga posiciones claras, pero se declaró nini (ni lo uno ni lo otro). El grupo de Uribe tiene una propuesta interesante. Oía a Martha Lucía Ramírez con la propuesta de si queremos educación "sígueme", como si fuera la salvadora, no estoy de acuerdo. La propuesta Petro es una reforma al sistema, pero cuál reforma. Y De La Calle cree que todo está bien y que hay que apuntarle todo a la paz.

2. Debemos aprender mucho de esta sede. La restauración del edificio de Arquitectura es excelente, hay que llevarla a Bogotá, donde hay un campus arquitectónico en deterioro. Hay que potenciarla, inyectarle recursos para tener un número mayor de estudiantes con otras posibilidades de intercambio nacional de doble titulación. Las alianzas no pueden ser solo teóricas, sino prácticas.

Carlos Alberto Agudelo

1. El voto es secreto, no voy a decir por quién voy a votar. Se requiere un rector que tenga buenas relaciones con el gobierno, es un mensaje claro para quienes aspiramos. Uno pensaría que si gana el uribismo o Vargas Lleras harán una barrida a lo que les huela a santismo o política de paz, eso generará problemas. En mi propuesta está que la Universidad tenga un liderazgo en políticas de paz y podría ser tema de tensión. Si gana Fajardo no tengo claro qué hará, en enfoque lo conozco, pero no cómo se traduciría a la educación superior.

2. Una propuesta es que requerimos estudiar a fondo la organización de la U, y la relación entre la dirección nacional y las sedes. Propongo un consejo de intersedes, que les dé más capacidad de discusión, de análisis y de decisión a las sedes con respecto, tanto a la sede de Bogotá como a la dirección nacional.

Jorge Hernán Cárdenas

1. Quien quede de rector tiene que tener las mejores relaciones con el Gobierno, de otra forma sería imposible muchos de los proyectos propuestos. Valoro que De La Calle haya querido entrar a la UN, que Fajardo haya sido profesor en Minas, en Medellín. Vargas Lleras tiene monumento a su bisabuelo (Federico Lleras) en Medicina Veterinaria en Bogotá. No me extraña que Iván Duque (padre), quien fue Gobernador de Antioquia, estudiara en U. pública. Hay que buscar los vínculos, es indispensable que el proyecto de financiación debe tener apoyo del nuevo Gobierno.

2. Es una sede ejerce gran liderazgo en el sistema instersedes de la U. Tiene importantes en bienestar, en infraestructura, en laboratorios de docencia, en proyectos de investigación y una gradual vocación hacia el emprendimiento, innovación y patentes. Seguiremos apoyando proyectos estratégicos, contribuyendo a el sistema Suma para una gran ciudad del conocimiento y cultural. La sede debe seguir su plan académico con nuevos programas.

Jorge Iván Bula

1. Es cierto que hay gobiernos más y menos amigos de las universidades públicas. Si uno mira el programa Ser pilo paga, de Santos, ha tenido una repercusión importante en la universidad pública, pero también tuvimos un acercamiento con la ley de estampilla. Tenemos dos abanicos: uno del apoyo a las universidades públicas y otro que las instituciones se deben privatizar. Sin duda la estrategia del rector es saber afinar las negociaciones con el perfil del gobierno que llegue.

2. Tramitar un proyecto de ley estatutaria para la U. pública con una fórmula de transferencias de recursos de la Nación que reconozca la complejidad y la productividad académica de la Nacional. Con esos recursos fortalecer las actividad misionales de esta sede que tiene buena dinámica en creación de espacios amables, que siga con esos estándares. Mejorar la planta docente en informática, arquitectura y urbanismo que tienen muchos docentes de cátedra, que tengan más de tiempo completo, una maestría en arquitectura.

Juan Manuel Tejeiro

1. Tampoco he tomado la decisión de por quién votar. Es muy importante oír a los candidatos. Considero que la educación pública en Colombia está en riesgo, en los años 60 tuvimos un remezón con la educación básica y media. La universidad pública sigue siendo mejor que la privada, pero entró la privada a llenar espacios. La mejor defensa que tenemos es seguir siendo la mejor en el país.

2. Esta comunidad universitaria es extraordinaria y está preparada para todo el desarrollo del espíritu. Ese es un mecanismo único de las universidades públicas para impactar en la sociedad y tener unos retornos con el fin de que sigan investigando, eso es fundamental.