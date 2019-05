Andrea y Luz, contentas en el colegio Villa del Pilar de Manizales

KAREN F. HIDALGO Y CRISTIAN D. RESTREPO

LA PATRIA | MANIZALES

Luz Marina Franco

Fotos | Cortesía I.E. Villa del Pilar | LA PATRIA

Es la primera vez que Luz Marina Franco Osorio recibe clases en un colegio. Cuando vivía en Bogotá estaba matriculada en el Instituto Colombiano para el Trabajo y debía estudiar en casa y asistir al plantel para presentar exámenes y trabajos.

Ahora cursa décimo grado en Villa del Pilar, en Manizales: "Es un sueño hecho realidad el poder estudiar en esta institución". Por fin puede compartir con compañeros de clase.

"Me siento muy feliz, las clases son agradables, tengo acompañamiento del profesor, interactúo con mis compañeros y profesores, siento un gran cariño y aprecio a mi alrededor. Me cuidan y me colaboran para hacerme sentir muy bien".

Luz Marina relata que su único medio de transporte es una silla de ruedas eléctrica. Antes tenía una silla de ruedas convencional, subía y bajaba, con ayuda de sus compañeros, por las empinadas calles de Chipre hasta el colegio.

"Estoy muy contenta, ya me puedo desplazar sola en todo momento y valerme por mí misma. Además, en mi colegio hay rampas que me ayudan mucho para subir y bajar escaleras".

La profesora María Inés Arias destaca que ella es buena estudiante, que ocupa los primeros puestos en clase. Aporta ideas a las clases, tiene cuadernos impecables y pese a su discapacidad motora tiene habilidades para escribir y dibujar.

Juan Diego Londoño, compañero de clases, expresa: "La quiero mucho, es una compañerita muy especial, tierna, respetuosa y se hace querer de todos, siempre mantiene una sonrisa en su rostro, siento gran admiración por ella, su condición no es impedimento para salir adelante, es un gran ejemplo para todos los campañeros de nuestro colegio".

"A pesar de mi condición pienso que no es impedimento para estudiar, me encanta aprender y quiero salir adelante y culminar mi bachillerato para defenderme por mis propios medios".

Andrea Herrera Quintero

Andrea está en grado once le gusta ser líder y participar para mejorar las condiciones de aprendizaje de sus compañeros.

"Vivo en el barrio Galán, entré a Villa del Pilar en el 2011. Estudiaba en el colegio San Agustín y debido a las limitaciones de movilidad mi familia buscó el colegio de Villa del Pilar, pues tengo un problema de columna (mielomeningocele e hidrocefalia) y toda mi vida he estado en silla de ruedas".

Las rampas del Villa del Pilar facilitan sus desplazamientos. "Tengo una amiguita en once que me adoptó desde que entré. Me ayuda muchísimo, se llama Luisa Fernanda Patiño. La adoro, es como la extensión de mí".

Su amiga Luisa vive en la Cuchilla de los Santas y todos los días la acompaña hasta la Plaza Alfonso López donde Andrea trabaja en las tardes. Luisa expresa: "Sufro de convulsiones y cuando me dan Andrea me colabora para estar bien, también la adoro y me cuida a pesar de la discapacidad que tiene".

La Alcaldía de Manizales le donó una silla eléctrica. "Desde hace cuatro semanas falló una parte del sistema eléctrico y no pude asistir al colegio, mi madre ha ido muchas veces a pedir ayuda y hasta ahora no se la han brindado, motivo por el cual no pude estudiar". Volvió a su silla vieja, Andrea está preocupada por los dolores en la cintura y los problemas académicos que causará su inasistencia.

"En mi familia me apoyan mucho para que estudie y lo hago con mucho esfuerzo, deseo tener el título de bachiller, alcanzar mis metas y entrar a la universidad para ser una profesional".