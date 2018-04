Academia y gremios, por el desarrollo de región

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

1. ¿Qué papel que genere valor e innovación debe cumplir la U. de Caldas en una relación universidad-empresas y qué estrategias planteará?

2. Frente a las posibilidades que tiene el Magdalena Centro, ¿cuáles serán las acciones que funcionarán en la sede la Universidad?

3. ¿Alguno tiene compromisos políticos y si llegara al cargo se ocuparía de cumplir compromisos de ese tipo? Pregunta formulada por Camilo Vallejo, director Corporación Cívica de Caldas.

Óscar Danilo Mesa

1. Tengo una estrategia con dos niveles: la proyección social de la Universidad y la oficina de egresados, porque son dos faros que deben estar analizando la empresa y el mercado para traer las observaciones a la academia y adaptar los currículos a las necesidades de las empresas. El conocimiento que damos hoy, será obsoleto para dentro de cinco años porque todo está cambiando.

2. Siento que estamos perdiendo una oportunidad muy grande porque todo está, no puedo pretender que necesito una sede para ser academia, es importante pero no esencial. Hay 10 registros calificados que son desaprovechados. Lo que necesitamos son estrategias que nos permitan llegar a esa cuarta generación en tecnología.

3. Jamás he participado en ningún partido político, no los he buscado y ninguno me ha buscado. Hay que rehumanizar al ser humano en valores. Soy una persona limpia, recta y honesta.

Francisco Vallejo

1. Me interesa una política pública de innovación, que no sea solo una casualidad en una investigación. Crearía un fondo para que haya convergencia entre la Ley 1886 que fue aprobada el año pasado para que utilizando las patentes se genere riquezas para todos como en el sector productivo y la universidad. También crearía el centro de innovación e investigación para la creatividad y potenciaría laboratorios de humanidades.

2. Lo primero es construir la sede, porque si no hay sede no hay infraestructura y terminaría trabajando en espacios no adecuados. Dejaría la Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Informáticos e incluiría algo que inicie a la Universidad en cuarta generación, que los jóvenes tengan el clip futurista para que el centro sea el que exporte los trabajos que van a impactar. También impulsaría la arquitectura big data.

3. Soy un simple profesor. 13 años de carrera. Hay que combatir la corrupción,los recursos públicos son sagrados y hay que usarlos correctamente.

Juan Carlos Gómez

1. Desde la Secretaría de Educación de Manizales hemos buscado hacer pertinente la educación a través de proyectos como Universidad en tu colegio. De ahí obtenemos técnicos y tecnológos que cumplan con las necesidades de la región. Buscar un ajuste curricular que sea pertinente y que vincule a la academia y a las empresas, para que ustedes suplan muchas necesidades y nosotros podamos generar empleabilidad. La oficina de innovación debe convertirse en transferencia y tecnología en donde podemos usar y lograr esa simbiosis. Utilizar los 144 doctores para armar con ellos una agenda de investigación.

2. La Dorada es un puerto de transferencia nacional, allí podemos tener un semillero de investigación que le sirva a futuro a la Universidad. Desde la academia se debe liderar un cambio regional, en unidad de todos los frentes para que tenga la importancia de país.

3. En ningún momento diré que no hago parte del sector político. Lo soy y me siento orgulloso. El mismo alcalde ha lamentado que yo esté aquí, porque me dice que terminemos el gobierno. No es una estrategia de ningún grupo político, ni tampoco soy carta política de ninguno. Me propongo respetar los cargos administrativos que son de carácter académico.

Gabriel Gallego

1. La alianza universidad-empresa-estado es fundamental. De hecho un factor es continuar con la presencia de la Universidad en el Comité Intergremial. La Universidad tiene que desarrollar capacidades fundamentales y orientar socialmente a muchos sectores, especialmente con nuestra experiencia con Gensa. Podemos ayudar en los proyectos de responsabilidad social y empresarial. La innovación en el Spin Off es importante para crear alianzas que permitan capitalizar ese conocimiento de punta y volverlo en beneficio de la sociedad.

2. Hay que hacer una sede porque es una forma de compensación regional, sobre todo porque esa zona tiene miradas de otras universidades para poner otras sedes ahí. En el contexto de la paz no hay nada más reparador que la educación, puede ser de reparación colectiva de víctimas. Tenemos 10 registros calificados que allí seguramente cambiarán la historia.

3. He tenido momentos de protagonismo público como ordenador del gasto y de esas actuaciones no tengo ninguna investigación. He militado en partidos políticos pero nunca lo he hecho de manera vergonzante. Me preocupa que los académicos no se vinculan a la vida pública. Debemos proteger el bien común.

Andrés Felipe Betancourth

1. Hoy Colombia es consciente de que no es solo la generación de conocimiento, sino los mecanismos de apropiación para el uso, no solo la allegada a la sociedad, sino también a la articulación con la empresa y con el Estado. En los laboratorios que hemos hecho el esfuerzo por dotar mejor, planteamos investigación colaborativa y pasantía de doble vía. Siempre debemos tener la mirada en el territorio.

2. Hay que mirar más allá de lo logístico y pensar más allá, porque por decisiones políticas no se ha explotado como se debería. Hay que pensar en el centro de desarrollo pedagógico enfocado en cuatro laboratorios: uno que aprovecha la biodiversidad, otro el agua, uno la energía y otro la innovación. La Universidad debe ayudar a transformar.

3. No pertenezco a ningún grupo político, pero reconozco el valor de la política. He lamentado el desvanecimiento de los partidos. Tenemos que hacer un esfuerzo por evitar que las prácticas clientelistas sigan permeando la universidad.

José Jesús Ramos

1. La Universidad ha cambiado mucho y debe enfocarse en las regiones. Desde el año pasado tiene una oportunidad en la ley del Spin Off en la que se crea la posibilidad de que la universidad y la empresa se unan y beneficien a la región, que se cree una alianza entre la clase política con voluntad, la empresa y la academia para que se cumpla con el objetivo social.

2. La Dorada es un área en la que se debe mirar, pues es de desarrollo. La U. todavía no tiene una sede que pueda dignamente tener programas para trabajarlos allí. Hacer un equipo para permanecer con lo que hay en La Dorada y mantenerlo y contribuir con que falta del proyecto con la alianza de todos.

3. No pertenezco a ningún partido pero estoy comprometido con la política pública. No podemos desconocer la función de quien se dedicó a la vida pública.

Alejandro Ceballos

1. He usado el hashtag #InvestigaciónEnContexto entendido como la relación de la Universidad con el sector público y privado en desarrollo de investigación y resultados innovadores que le aporten al desarrollo regional. Considero la creación de un comité asesor en el que participen empresarios de la región, con desayunos de trabajo para ver para dónde vamos como Universidad y sector productivo según las necesidades.

2. La U. ha trabajado de la mano de la Gobernación en la formulación de un proyecto de transferencia tecnológica para el Magdalena Centro que serviría como sede. Mi compromiso es total con este proyecto. Hay demanda de los egresados técnicos y tecnológicos y no hay nada qué ofrecerles. El compromiso está en fortalecer alianzas para buscar más alternativas para quienes demandan educación superior.

3. No tengo compromisos políticos con nadie. 18 años dedicados a la docente y a la investigación avalan este proceso. Si me comprometo con los estamentos no puedo gobernar a la universidad. Propongo un pacto para jugarle limpio a la Universidad.

José Alexánder Rivadeneira

1. Hay que cambiar los contratos de matrícula para vincular la investigación y los estudiantes como socios en los procesos de invenciones, porque los contratos dicen que esos descubrimientos hacen parte de la Universidad, eso hay que cambiarlo para que entiendan que la innovación es su paso hacia el futuro. Hemos desperdiciado a los profesionales que pueden ser los consultores y ejecutores en el centro occidente del país.

2. En los 10 años que estuve en la Universidad logramos llevar formación hasta Samaná. Hay que retomar un proyecto que Caldas desperdició que se llama puerto seco. Está todo dado para que pueda ser un pueblo con desarrollo y con la segunda parte de la U. Eso implica una financiación, porque como estamos hoy es muy irresponsable pedir que haya registros calificados cuando no había profesores de planta que soportaran los procesos administrativos.

3. Es una lástima que la gente le tenga pereza a la política. Soy un ser político, en las anteriores elecciones fui candidato al Concejo por el Partido Verde para ayudar a salvar una curul. No estoy a favor de las reelecciones.