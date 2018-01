Taxistas de Chinchiná se quejan por aplicación

JULIÁN GARCÍA

Los taxistas de la Cooperativa Autolujo de Chinchiná no quieren saber nada del aplicativo móvil City Taxi. El pasado viernes protestaron y atravesaron sus vehículos a la entrada a la Terminal de Autolujo, para pedir que se desconectara este servicio en el municipio.

Aunque la transportadora capacitó a sus conductores, algunos taxistas se niegan a descargar la aplicación porque no tienen plan de datos y otros no quieren dejar el radio de comunicaciones.

José Rodrigo Prada, conductor, exigió el desmonte de la plataforma y explicó que: “En los barrios periféricos de Chinchiná no entra bien la señal. La plataforma recibe la llamada y la tira al azar. Solo los que tienen buena cobertura o datos suficientes toman el servicio, el resto quedamos volando. Algunos no tienen para pagar planes de celular”.

La aplicación

El servicio de City Taxi fue creado para disminuir el tiempo de prestación del servicio. Sin embargo, usuarios como Carlos Mario Rendón aseguró que desconoce la aplicación. Reclamó que cuando llama por teléfono es difícil que conteste la operadora. "Deberían hacer más socializaciones con los usuarios”, sugirió.

La protesta se levantó hacia las 10:30 de la noche y se acordó trabajar con las dos herramientas de comunicación, mientras tanto, aunque Autolujo reclamó que muchos desconectaron el sistema. Autolujo agendó una reunión con los propietarios para escuchar sus quejas y definir la forma de trabajar.

Sin vías de hecho

Carlos Alberto Ocampo, gerente de Autolujo, sostuvo que aunque siempre hay un rechazo de la gente a los cambios y a las nuevas tecnologías, el objetivo es adoptar este proceso poco a poco, por lo que incluso se planteó el sistema gratuito en los primeros cinco meses, con el fin de que no haya traumatismos.

Sin vías de hecho

que el objetivo es avanzar en estos aplicativos, que ya se utilizan en el país, para mejorar la conectividad y la competitividad de las empresas.

Indicó que los taxistas no tienen que dejar el radioteléfono, y que se está proponiendo una alternativa más. "Entiendo sus inconformidades y tengo que escucharlos, pero lo que rechazamos son las vías de hecho, porque no es la forma, dejando de prestar un servicio fundamental como es el transporte".

También lamentó que se quejen por un sistema que les va a mejorar sus condiciones económicas. Añadió que prepara la invitación por correo certificado para un próximo encuentro con los taxistas, esta semana o la siguiente.

En el país

En la actualidad City Taxi cuenta con unas 500 mil descargas en dispositivos Android e iOS, y hace presencia en nueve ciudades del país.

El uso de esta app les permite a los usuarios tener un servicio en unos 15 segundos y recibir el servicio en máximo 5 minutos, pues utiliza una georreferenciación que optimiza el tiempo de respuesta.

En Colombia se usan al menos tres aplicaciones gratuitas para teléfonos inteligentes. Tappsi, Easy Taxi, y Smart Taxi.

Alzas

Esta semana se conoció el incremento en los pasajes de bus urbano y de taxis. La carrera mínima subió $100 y se situó en $4 mil, lo que representa un aumento del 2,56% con respecto al año anterior. El servicio de colectivo se incrementó en $200, pasando de $1.250 a $1.450, un alza del 16%. Por su parte, el bus se aumentó en $150, de $1.250 a $1.400, un ajuste del 12%.





Dato

En Chinchiná hay 73 taxis. 42 están afiliados a Autolujo, y 31 prestan los servicios en la Cooperativa Cootranschinchiná.

La frase

"No hemos pensado"

Ángela Gómez, gerente de Cootranschinchiná, manifestó que por el momento no han pensado en utilizar alguna aplicación, debido a que no se adaptan a la forma como trabaja la empresa, ni como opera el movimiento de pasajeros en Chinchiná. Explicó que su sistema es mediante bahías, donde se parquean los vehículos, mientras reciben la solicitud de algún servicio y se despachan en orden de llegada. En el municipio tienen cinco bahías.

Inconformes

*Jimmy Mejía

Se demora para despachar los turnos por City Taxi.

*William Gómez

El GPS sirve en una ciudad, acá no.

*Iván Sánchez

Mandan el servicio por la aplicación y el que esté más cerca lo toma.

*Jaime Antonio López

Nos está dando resultado el City Taxi, los clientes se están pasando para otra empresa.