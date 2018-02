Señalados en Aerocafé piden investigaciones de fondo

EQUIPO BALANCE

Tranquilidad, sorpresa y hasta investigaciones de fondo contra algunos exgerentes y funcionarios de Aerocafé pidieron ayer algunos de los implicados en la nueva investigación que abrió la Contraloría General de la República por presunto daño patrimonial en la Aeronáutica Civil.

La lista incluye 49 funcionarios, entre los que se encuentran exalcaldes de Manizales y Palestina, exgobernadores y el actual gobernador de Caldas, directores de la Aeronáutica Civil y firmas contratistas, señalados como presuntos responsables del proceso de responsabilidad fiscal.

Las investigaciones se abrieron por el contrato que firmó la Aerocivil con Aerocafé en 2009 para la construcción de los terraplenes 8 y 10 (ver cronología). Debían estar listos para el 2012, pero para el 2015 no habían cumplido.

En el documento de 100 páginas de la Contraloría se lee sobre los presuntos responsables fiscales: "(…) que las siguientes personas pudieron haber desplegado actos como gestores fiscales, o con su actitud pasiva, contribuyeron a las causación del daño establecido (…)".

Desde la Gobernación

El gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta, sostuvo que aunque no conoce de fondo el contenido de la apertura de investigación y tampoco ha sido notificado, desde que llegó a la Gobernación su interés se centró en contratar lasfirmas mejor calificadas del país en materia de aeropuertos con el fin de conocer el avance real del proyecto y aclarar dudas.

"Esos estudios terminaron siendo una buena oportunidad para desnudar el proyecto, ver dónde estaba, reconducirlo y traerlo hasta donde lo tenemos hoy en día en fase III", destacó.

Aseguró que el interés es que el proyecto siga su marcha y sacarlo adelante contra viento y marea. "No es más que otra circunstancia que se presenta, que tenemos que superar y ojala se investigue de fondo lo que ha pasado, y se establezcan responsabilidades individuales o institucionales para que de una vez por todas se termine con los murmullos y comentarios".

Echeverri Piedrahíta consideró extraño que a estas alturas se inicien unas investigaciones que debieron aclararse hace años. "El tema de los terraplenes quedó aclarado en lo técnico con el estudio que se contrató, ahora es viable desde lo técnico y lo financiero y nospermitir seguirlo gestionando".

Que respondan

Carlos Piedrahíta, secretario de Gobierno de Caldas y exalcalde de Palestina, aseguró que denunció la responsabilidad fiscal cuando era alcalde de Palestina.

"Me llama la atención que hasta ahora abran la investigación y que tanto el gobernador como yo estemos en el documento preliminar cuando el terraplén 8 y 10, que son los que tienen defectos, se hicieron durante la administración 2008 - 2011. La Controloría desconoce las fechas y los actores que tienen la responsabilidad fiscal y no tienen en cuenta los verdaderos culpables", comentó.

Aseguró que la comunidad espera que respondan los reales implicados del desorden del gasto.

La Contraloría designó a Paula Bibiana Agudelo, integrante del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada de Caldas, para que escuche en versión libres a los presuntos responsables. El tiempo estimado del proceso para versión libre será de seis meses. Al final del documento se destaca que contra esta proceso no procede recurso alguno.

Cronología

2009

Aeronáutica Civil firma un convenio interadministrativo con Aerocafé. El objetivo era la construcción de los terraplenes 8, 10 y obras complementarias.

Entre el 2010 y el 2011

Se empiezan a ejecutar las obras. Se aplica un sistema de contrucción en el que a través del corte de tierra, se construyeron los terraplenes.

2012

Aerocafé contrata un estudio de afianzamiento técnico, debido a las fallas que encontró en el terraplén 4 e inestabilidad en el 9. El estudio se realizó con el fin de determinar si se debía seguir la obra como se planteó en el contrato del 2009 o realizar modificaciones.

Ese estudio planteó girar el eje de la pista en tres cuartos de grados, bajar ocho metros el rasante de pista, reforzar los terraplenes, construir un viaducto y obras de concreto reforzado y revisar el estado de las obras. El estudio lo hizo el Consorcio Aeropuerto del Café, conformado por las firmas Sedic y AIM. También se contrató un panel de expertos para verificar los conceptos y estudios técnicos.

2015

Liquidación del convenio firmado en el 2012 entre la Aeronáutica y Aerocafé. Se termina la relación contractual.

2018

La Contraloría General abre un proceso de responsabilidad fiscal a 49 presuntos implicados por el supuesto detrimento patrimonial de $65 mil 779 millones 512 mil 698.

Presuntos responsables

Fernando Augusto Sanclemente, Santiago Gómez, Sergio París, Luis Fernando Zuluaga, María Cecilia Salazar, Roberto Silva, Miguel Ángel Acosta, Héctor Rodríguez, Jorge Augusto Merino, Santiago Valderrama, Jorge Iván Marulanda, Gustavo Alberto Lenis, Carlos Puerta, Yazmín Gómez, Jhon Carlos Guevara, Francisco José Cruz Prada, Carlos Arturo Puerta, Luis Fernando Mejía, Jaime Escobar, Hernán González, Juan Alejandro Dávila, Diego Fernando Zuluaga, Julián Naranjo, Mario Aristizábal, Francisco José Prieto, Guido Echeverri, Juan Martín Hoyos, Julián Gutiérrez, Juan Manuel Llano, Jorge Eduardo Rojas, Carlos Alberto Ocampo, Víctor Julián Ramírez, Carlos Alberto Piedrahíta, Luis Bernardo Ocampo, Pedro Javier Misas, Marcelo Mejía, Luis Fernando Franco, Fernando Montoya, Luz Stella Cardona, Guillermo Pineda, Jaime Alberto Llano, Carlos Quiroga, Mario Mejía.

Sociedades

Diconsultoría; Construcciones Mario Serna; Provinco; Quiroga García y Cía, e Ingeniería, Desarrollo y Tecnología IDT.

Hernán González Cardona, exgerente de Aerocafé (26 de enero del 2015 - 30 junio del 2015):

Cuando uno asume un cargo público está expuesto a que lo investiguen, estoy tranquilo porque todo mi actuar fue con apego a la Ley. Mi única actuación fue firmar un acta de liquidación en el 2015.

* Juan Martín Hoyos Villegas, gobernador encargado entre junio del 2013 - septiembre 2013:

Me parece muy bien que investiguen. Para mí Aerocafé es ajeno, pues solo estuve dos meses en Ley de Garantías como gobernador encargado sin nombrar gente ni hacer contrataciones.

* Luz Stella Cardona Mesa, exgerente de Infimanizales, hoy gerente de Inficaldas:

Tengo plena tranquilidad de las decisiones que se tomaron en su momento en Infimanizales porque se hizo una revisión exhaustiva del proyecto, incluyendo los aspectos técnicos.

* Luis Fernando Mejía, gerente de Aerocafé 2011 - 2014:

Aunque desconozco el tipo y el alcance de las presuntas responsabilidades que se me endilgan, como siempre, estoy presto a demostrar la legalidad y pertinencia de todas mis actuaciones.

* Juan Manuel Llano Uribe: alcalde 2008- 2011:

No lo conozco, escuché la noticia, pero tengo que esperar que me notifiquen.

* Fernando Montoya Salazar, gerente de Infimanizales entre el 2008 - 2010:

No sabía, voy a hablar con mi abogado, porque no tengo nada que ver con esto, yo ni contraté, ni trabajé en la parte administrativa, de tal forma que no tengo alguna responsabilidad.

* Marcelo Mejía, exgerente de Inficaldas

Me enteré por los medios de comunicación, pero no me ha llegado ninguna citación ni ningún requerimiento de la Contraloría. Hasta que no me llegue oficialmente no diré nada al respecto.

* Mario Aristizábal, ex gobernador y actual candidato a la Cámara por Cambio Radical:

No me voy a pronunciar, lo haré después de las elecciones.

En enero del 2016 el proceso de responsabilidad fiscal que se abrió en el 2011 contra el Aeropuerto del Café en contra de 31 funcionarios y entidades, se declaró nulo. Según la CGR, la decisión se tomó ante la falta de pruebas contundentes, que permitieran avanzar. Abogados administrativistas consultados por LA PATRIA, confirmaron que con base en la Ley 610 del 2000 una acción fiscal caduca a los cinco años.