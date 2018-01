Puente de Irra tiene remedio

JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

Por lo menos un mes demorarán los nuevos estudios que se realizan del puente de Irra para determinar en qué condiciones está y cuáles son las recomendaciones para repotenciarlo. Sin embargo, de entrada se puede decir que el puente no ha fallado, ni está perdido.

El concepto lo emitió ayer Mario Reyes Suárez, representante de la firma PVP, considerada entre las mejores consultoras en estructuras del país, entidad contratada por la Concesión Pacífico III, para confrontar y evaluar los actuales informes de este paso de unos 160 metros de longitud.

El último estudio conceptuó que el puente está en franco deterioro y que solo aguanta su propio peso.

Aunque ayer la revisión tardó cerca de tres horas, para el experto no se puede evaluar una obra con una sola visita, teniendo en cuenta que primero se tienen que ver los planos, y hacer análisis para determinar qué elementos de la estructura han perdido resistencia y hasta qué punto lo han hecho.

Aunque hay corrosiones evidentes, Reyes Suárez resaltó que el impacto de estas no se aprecia a simple vista, debido a que la pintura tapa mucho. "Paro eso hay que hacer análisis con ultrasonido, rayos X o lo que sea", dijo.

También insistió que no hay partes o elementos que se hayan desprendido o estén colgando (fallado). "Los elementos están en su sitio y admiten reparación, con las debidas precauciones, claro. De manera que el puente no está en un momento irreversible que haga pensar que se perdió. Se está evaluando cómo se puede utilizar, mientras se vuelve a un estado aceptable de funcionamiento".

Seis meses

El ingeniero pidió no acelerarse a emitir conceptos que pongan en riesgo o asusten a la comunidad. Recomendó mantener el puente cerrado, como medida preventiva. "No es una medida definitiva, se mantiene mientras haya evidencias de que puede funcionar con cierta capacidad o sin riesgo".

Aseguró que los peatones pueden seguir pasando, ya que en la revisión se confirmó que el puente no se está cayendo.

El gerente de la concesión, Bruno Seidel Arango, dijo que se tiene estimado un tiempo de seis meses, con la información actual, tiempo que es conservador y que podrá ser más preciso en la medida de que se avance en los estudios. "La premisa es trabajar con el menor tiempo", sostuvo.

Seidel Arango resaltó que han traído los mejores especialistas. "Es importante la coherencia de que el puente no está perdido, lo que significa que se puede repotenciar, y es lo que hemos dicho y pretendemos hacer". Agregó que mantendrán informada a la comunidad y a los usuarios de la vía sobre los avances.

Control en Arauca

Mayor control pidió ayer la comunidad de Arauca, debido al paso continuo de mulas y carros, que no respetan la señalización que hasta ahora se tiene de restricción para que solo pase un vehículo a la vez por el puente. José Albeiro Upegui, propietario del restaurante El Rancho, sostuvo que aunque supo que la restricción es para vehículos que superen las 16 toneladas, ha visto camiones con un peso mayor.

El secretario de Infraestructura de Caldas, Luis Alberto Giraldo, dijo que exigirá a la Policía de Carreteras mayor control, ya que desde el pasado martes se dispuso proteger a las comunidades de Filadelfia y de Risaralda, ante el riesgo de que sus carreteras se afecten con el paso de vehículos pesados.

Nuevo puente

El gerente de la Concesión Pacífico III, Bruno Seidel Arango, reiteró que hoy se trabaja en la construcción de dos nuevos puentes desde la vereda Tapias (Neira), antes de llegar a Irra (Quinchía), que pasarán por detrás del corregimiento sobre el río Cauca. Aunque no será obligatorio el paso por Irra, la comunidad seguirá teniendo su estructura, para que circulen por allí los vehículos que lo deseen. Estima que el nuevo puente en ese punto entrará en operación en el 2019.