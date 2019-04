Las terminales de transporte del Eje Cafetero registraron menos despachos de vehículos en el 2018

MIGUEL ORLANDO ALGUERO

$1.328 millones 962 mil 518 pagó la Terminal de Transporte de Manizales en el 2018 en impuestos diferidos, debido a la depreciación de su planta física y equipos de operación.

Eso generó pérdidas en los resultados integrales de la empresa, que alcanzaron los $515 millones 872 mil 250. A esto se suman los siete locales desocupados en el área de comidas. Por lo menos $57 millones 600 mil deja de ingresar a la Terminal al año.

Otros resultados negativos son las cuentas por pagar a corto plazo con Infimanizales e Inficaldas. En el 2018 sumaron $943 millones 289 mil 216. Un aumento del 22,1%.

Estas cifras contrastan con un crecimiento tenue en el movimiento de pasajeros, 87 mil 435 personas más, si se compara con el 2017 (Ver tabla). Y el aumento de las utilidades operacionales que crecieron en el 2,4%. $1.388 millones 582 mil 832 se registraron el año pasado.

Para sufragar parte de los impuestos, la entidad sacó $515 millones 872 mil 250 del fondo de reserva para pérdidas futuras con que cuenta la terminal por $1.535 millones 156 mil 138. También tuvo que arrastrar con el resto de gastos que generaron un revés frente a las ganancias que sí se lograron en el 2017 por $ 671 millones 861 mil 255.

El Eje

Si comparamos la Terminal de Manizales con las otras dos del Eje Cafetero (Pereira y Armenia), las tres presentaron disminución en el despacho de vehículos en el 2018. El Boletín Económico Regional del Banco de la República (BER) sostuvo que las razones son:

* En el último trimestre del año pasado bajó el número de pasajeros.

* Se redujo también el despacho vehículos intermunicipales.

* Se afectó por la menor influencia de pasajeros en busetas.

Manizales reportó un ascenso anual de viajeros transportados desde la Terminal, a pesar de que en los tres primeros trimestres del 2018 la tendencia fue negativa. Pereira, por el contrario, registró descenso en sus pasajeros, 18 mil 567 menos, asimismo Armenia, que tuvo una reducción, especialmente en personas movilizadas en busetas.

LA PATRIA conversó con Marino Moreno Montoya, gerente de la Terminal, sobre el informe de gestión del 2018 que presentó en el Concejo de Manizales.

¿Los concejales criticaron que las cifras del comportamiento de pasajeros y vehículos no son exactos. Qué piensa sobre eso?

El movimiento de pasajeros es positivo. Sin embargo, las cifras no coinciden por tres razones. Primero, porque hay un convenio social con las empresas de transporte que viajan a Chinchiná para que puedan recoger pasajeros o bajarlos en ciertos puntos como en el parque Olaya Herrera, esos pasajeros no se registran. Segundo, que en épocas festivas o puentes hay colonias de Medellín, Bogotá y Cali que viajan en carros particulares. Tercero, los movimientos que se realizan entre 10:00 p.m. y 6:00 a.m. no se registran porque el agente de tránsito no trabaja en ese horario. Hay que aclarar que las cifras no están desfasadas, corresponden a la realidad.

¿En el 2017 la Contraloría presentó un informe de auditoría, cómo va el plan de mejoramiento?

El órgano de control encontró 15 hallazgos. Algunos ya se sanaron como subir la contratación al Secop y el trámite de cobro por licencia de maternidad. Pero hay un caso pendiente que es el tema medioambiental, que estamos trabajando. El plan avanza en un 88%.

¿Con respecto a ese informe hubo inconvenientes con la Oficina de Control Interno de la empresa, de qué se tratan?

Como su nombre lo indica esa oficina ejerce unas acciones de control y ellos presentaron un informe a la Terminal diferente al que presentó la Contraloría, por eso le pedí a esa oficina que nos explicara el porqué su informe es diferente.

¿Cómo se puede entender que el año pasado la empresa registró excedentes, pero también en el mismo informe se habla de pérdidas?

Tuvimos pérdidas de $515 millones según el análisis fiscal y contable del impuesto diferido. Esto se debe a la adecuación de la contabilidad de la empresa a las NIIF y a la depreciación de los inmuebles de la empresa. Esto se reflejó este año, pero para el próximo la balanza se equilibra. No obstante, si comparamos los ingresos con los egresos tenemos un excedente de $347 millones.

¿El informe de gestión indica que se crearon dos puestos de trabajo, cuáles son?

Por exigencia de seguridad social y un estudio de mercado creamos dos puestos de trabajo. Teníamos que garantizarles reubicación a esos trabajadores que tenían problemas de salud, ellos laboraban ya en la empresa. Uno es técnico operativo y el otro es auxiliar administrativo. Esto no generó mayores gastos operacionales adicionales.

¿Por qué hay locales vacíos en la Terminal?

Este tema es preocupante. Al día en promedio circulan 15 mil pasajeros y cuando la jornada es buena son 23 mil, pero esas personas no compran. En el mall de comidas hay seis locales desocupados. Mandamos hacer un nuevo avalúo para saber cómo quedan los arriendos y diseñando un plan de contingencia.

¿Cómo han hecho, entonces, para mitigar el impacto de esos recursos que no entran por arrendamiento?

Un arriendo en promedio cuesta entre $800 mil y $1.100.000. Ese dinero que dejamos de recibir lo estamos sopesando con otros alquileres como un espacio para la Licorera, otro para un café. También hay una burbuja y un local para trabajos administrativos. Al año por arrendamientos percibimos $2 mil 800 millones.

¿Cómo están las deudas con las infis?

Cuando recibimos la empresa tenía deudas con las infis por $7 mil 800 millones. En tres años hemos pagado cerca de $3 mil millones. Estamos pendientes de pagar esos créditos, amortiguar cada día.

El Presupuesto de la Terminal de la vigencia 2018 fue de $6 mil 651 millones 266 mil 400.

Llamado de atención

Andrés González Sierra, concejal del Partido Conservador, afirmó que si la Terminal de Manizales continúa en esta misma dinámica de mala administración tocará cerrarla en dos años. "Ya se perdieron $515 millones del fondo de reserva de futuras pérdidas, quedaron más o menos $1.000 millones. Si se hace cuentas y a este paso habrá que cerrarla o buscar la forma de subsidiarla".

Sostuvo que hace falta administración porque no se dan garantías con un plan de protección comercial, por eso hay locales vacíos en la zona de comidas. "Se perdió la estructura comercial y ahora en cualquier parte venden comida".

Agregó que por la salida de la federación de terminales, la Terminal de Manizales perdió los recursos de dos rubros: alcoholimetría y comparendos.

Locales

Henry Otálvaro, propietario de un local en la zona de comidas, sostuvo que mantener un puesto en la Terminal es inviable por los arriendos y que no es un negocio rentable. "En 18 meses perdí $100 millones. Hace 10 años llegué acá y no he podido obtener ganancias suficientes. A uno le entregan el local en obra negra más servicios e impuestos. Tener este puesto de comida acá es un riesgo y la Terminal no da garantías".

Recordó que cuando se presentó a la licitación para estar en la Terminal le dijeron que por esa área pasaría el mayor flujo de pasajeros. "Pero la realidad es otra, por acá no pasa nadie y los que pasan mas bien nos piden plata para el pasaje. La falta de organización es impresionante, por eso acá abren y cierran. Ahora hay cinco abiertos y siete cerrados".