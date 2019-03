Electrificar la economía, tarea de las generadoras de energía

NEGOCIOS | LA PATRIA

El apagón de 1992 no se repetirá porque el sector de generación de energía eléctrica tiene reservas suficientes.

Esta es la consigna de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) ante las dudas que prevalecen sobre el desabastecimiento por el fenómeno de El Niño, los problemas de Hidroituango, las limitaciones de reservas de gas y las subastas de energía renovables no convencionales.

Este gremio reúne a 18 empresas de generación de energía eléctrica que corresponde al 89% de la capacidad efectiva en Colombia y que representan el 37% de la fijación del precio del servicio.

Las cifras del sector muestran que la generación hidráulica representa el 86% de la energía que se genera en el país, gas natural el 9,3%, carbón el 3,6% y otras fuentes el 1%, para un total de 17 mil 319 megavatios. De ese monto, Miel I aporta 396 megavatios.

NEGOCIOS habló con Ángela Montoya Holguín, presidenta de Acolgén, sobre la subasta energética y los retos del sector.

Hidroituango

¿Cómo está el sector teniendo en cuenta la coyuntura de Hidroituango?

La generación de energía es un sector que se diseña con bastante antelación, el hecho de que una central haya tenido problemas en su etapa de construcción no pone en riesgo la totalidad del sector. Este proyecto es solo un actor. Es un proyecto de gran envergadura e importante, pero no pone en riesgo el sistema eléctrico porque hay suficiente energía para abastecer la demanda.

¿Es cierto que con lo sucedido en Hidroituango el precio de las facturas subió?

La matriz de generación de energía es la que determina el precio, independientemente de Hidroituango. Hay que aclarar que como este proyecto presentó confiabilidad y energía hidráulica eficiente, si se lográ sacarlo adelante ayudará a que la matriz mejore. Ituango no subirá los precios, sino que los bajará. Pase lo que pase, los precios seguirán iguales porque obedecen a la matriz. Una sola planta no es capaz de manejar y modificar los precios del país.

¿Se dice que Hidroituango generará el 17% de la energía eléctrica, cuál será el impacto en caso de que fracase?

Si Hidroituango no puede entregar la energía, EPM tiene un gran problema porque no entregará la Obligación de Energía Firme con que se comprometió. La Unidad de Planeación Minero Energética planea con anticipación para pedir energía, pero si Ituango no puede entrar otros actores presentarán sus proyectos. Además, el seguro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas es adelantar subastas por si Hidroituango no entra a tiempo.

Las subastas

¿Qué tipo de subastas?

Por ahora se efectuaron dos. Una por cargo de confiabilidad y Energía Firme, y la otra para renovables no convencionales. Esta última se construye en menor tiempo que una planta hidráulica. Por ejemplo, la planta solar de Yumbo se levantó en seis meses. El diseño del sector y la necesidad en megavatios instalados permiten que no tengamos problemas.

¿Las dos subastas le darán estabilidad al sector?

No solo al sector, sino al país. Le aseguran esa energía que se requiere y la subasta de Cargo por Confiabilidad garantizará la Energía Firme que se necesita.

¿A partir de esas subastas cuáles son las proyecciones en relación con las plantas de generación?

La subasta de energía renovable no convencionales son de contratos a largo plazo. Son 22 proyectos: 17 solares, 4 eólicos y 1 de biomasa.

¿El sector de energía eléctrica está preparado para un fenómeno de El Niño fuerte?

Estamos viviendo El Niño. Los embalses están en sus niveles esperados, eso demuestra que no hay problemas en generación hidráulica. Pasaremos este fenómeno. Si lo comparamos con el del 2015-2016 nos va bien, porque ahora las plantas de gas cuentan con reservas de la planta de regasificación de la Costa, los niveles de los embalses están más altos que los del 2015-2016 y tenemos la opción de comprarle energía a Ecuador, que inauguró sus plantas y está en capacidad de vender.

Compras externas

¿Es bueno o malo comprarle a Ecuador?

Para el peor de los casos es una posibilidad y no es malo comprarle, para eso se instalan los mercados y para eso tenemos interconexiones. La idea también es vender energía cuando tengamos excedentes.

¿Entonces no habrá apagón y racionamiento?

No habrá apagón ni racionamiento porque tenemos suficiente energía para abastecernos por El Niño y las contingencias que puedan suceder si Hidroituango no funciona.

¿A la gente se le vendió la idea hace cuatro años que lo que pagó en las facturas era un fondo que se activaría cuando llegara El Niño, qué pasó con ese pago?

Lo que pasó hace cuatro años fue que una planta de generación se declaró indisponible, es decir, que no podía suministrar energía. Si eso ocurre, otras plantas del sistema remplazan esa energía que no se entregó. El Gobierno la intervino y después de El Niño se devolvió a sus propietarios. Es un mito que el cargo por confiabilidad sea un fondo para utilizarlo, esa no es la función porque no es un plata guardada y destinada para una u otra cosa. Este cargo es una remuneración de las empresas por entregar Energía Firme, es un componente del ingreso de una planta generadora.

¿Hay una propuesta de pasar los límites de participación en el mercado del 25% al 50%, qué impacto trae a la generación de energía?

Traería un impacto negativo porque se dará concentración en el mercado. Consideramos que concentrar en un solo agente la generación de energía por más del 25% rompería las reglas de mercado de participación y el afectado final es el consumidor. Los sectores ponen límites para que un solo actor no obtenga una posición dominante, más aún cuando tiene integralidad, es decir, la capacidad para generar, comercializar y distribuir energía.

Cambios

¿Se habla de electrificar la economía, de qué se trata?

Electrificar la economía significa que cualquier proceso industrial o cualquier transporte no utilice combustibles fósiles, que son contaminantes y producen gases de efecto invernadero, sino que migren al sector eléctrico. Esto le dará sostenibilidad a la economía. Pedimos que las licitaciones futuras de medios de transporte masivos sean eléctricos. A Colombia le falta mucho para pasar del diésel a la electricidad. Si no se puede inmediatamente, el primer paso es migrar a gas y luego a electricidad. También las eólicas y las solares son más baratas que hace cinco años.

¿Cuáles son los retos y tareas?

Debemos electrificar la economía, ese el primer reto porque es una responsabilidad con las generaciones futuras y contribuir al medioambiente. La segunda tarea es entregar energía confiable y competitiva. Confiable ante cualquiera eventualidad y competitiva con los precios. Somos un sector transversal, por eso debemos asegurarle al país las sendas del crecimiento.

Glosario

Matriz energética: es una radiografía de cómo está balanceado el consumo de energía entre distintas fuentes (nuclear, hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica o combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón) en un periodo de tiempo.

Cargo por confiabilidad: Es una remuneración que posibilita la inversión en los recursos de generación eléctrica, para garantizar de manera eficiente la atención de la demanda de energía cuando las condiciones de abastecimiento sean críticas.

Energías renovables no convencionales: son un tipo de energías que tienen como característica principal la capacidad de transformarse y no agotarse en ningún momento permitiendo así que sean energías útiles. Entre estas fuentes está la hidráulica proveniente de la fuerza motriz del agua. La solar, capturada del sol mediante la radiación. La eólica, nutrida por la fuerza mecánica del viento, y la energía proveniente de los desechos industriales denominada biomasa.

Obligación de Energía Firme: es un producto diseñado para garantizar la confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo a precios eficientes.