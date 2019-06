Tenorio García seguirá alumbrando a Villamaría

JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | VILLAMARÍA

En medio de abucheos, críticas y bajo la advertencia de "después no vengan al pueblo a pedir votos", cerca de 150 ciudadanos salieron ayer molestos del Concejo Municipal.

La razón: la corporación aprobó con siete votos a favor y seis en contra el proyecto de acuerdo por medio del cual se le prorrogará por 10 años más el contrato al consorcio Unión Temporal Tenorio García y Torres Vivas y Cia, entidad que presta el servicio de alumbrado público.

La denuncia de la comunidad, que no tuvo espacio para hablar ante el Concejo, se centró en el mal servicio que presta la compañía, la baja calidad de la iluminación y la falta de energía en algunos sectores del municipio. De ahí su petición continua, en medio de gritos y protestas ante la Corporación, para que no renovaran el contrato.

Sin embargo, en el Concejo se insistió en que la principal motivación del alcalde, Juan Alejandro Holguín Alzate, quien tampoco estuvo presente en la Corporación, es solucionar un problema de desequilibrio financiero que tuvo la firma con este contrato, reclamo que denunció hace unos 10 años, pero sin ninguna recepción en otras administraciones.

Por esta razón, Según Tenorio García, hoy esa deuda alcanza los $8 mil 15 millones.

La prórroga

Juan Manuel Díaz, ponente y Concejal del Partido Cambio Radical, sostuvo que la prórroga se planteó como única forma de que no se vean afectados ni los recursos del municipio, ni se tengan que hacer alzas en las tarifas.

La explicación de la pérdida es que no se tuvo en cuenta el crecimiento acelerado de población del municipio, unido a la ubicación de nuevas luminarias y prestación del servicio que le correspondía a otras entidades, caso el Invías.

A la consulta de si no existe el riesgo de que la firma alegue en unos años, después de la prórroga, otro desequilibrio financiero, el concejal aseguró que no, ya que el nuevo contrato busca un acuerdo con la realidad que hoy tiene el municipio tanto en población como en condición de luminarias y nuevas tecnologías.

Una presión

La queja de algunos concejales es que esto se tipifica como una presión indebida, en vez de conciliar con la firma.

Nancy Bibiana Arcila Ocampo, del Partido Liberal, sostuvo que apenas el jueves a las 4:00 p.m pasaron los documentos sobre la concesión que se ha tenido por estos 20 años. "Hablan de desequilibrio, pero no sabemos claramente de dónde viene esa deuda, ni han demostrado cómo se justifica ese valor. No es normal ni justo que hoy se debata un proyecto de acuerdo en plenaria con una firma que le ha incumplido al municipio, no se ha actualizado, no ha sido lo mejor para Villamaría, pero ahora la vamos a premiar con una prórroga por 10 años".

También pidió las condiciones del nuevo contrato, las condiciones de mejoras de luminarias y la mejora para que después no alegue nuevamente que sufre otro desequilibrio económico. "Es una forma del alcalde lavarse las manos, cuando las contralorías vengan a investigar", dijo.

La comunidad mantuvo sus reclamos durante las tres horas y media del debate, alegando negocios indebidos y la falta de respeto de algunos concejales que llegaron mal preparados al debate. "Respeten al pueblo", pidieron, mientras algunos funcionarios que también estuvieron en la plenaria aplaudieron el resultado.

¿Por qué hay que prorrogar?

* José Fernando Trujillo, asesor jurídico de la Alcaldía, explicó que es responsabilidad de esta Administración actualizar el contrato y mejorar las condiciones de iluminación de Villamaría, ya que es evidente el desequilibrio financiero de la firma, pues en este tiempo se cambiaron las condiciones contractuales, lo que jurídicamente nunca se organizó. "No podemos hacernos los de la vista gorda y por eso hay que actualizarlo, como exigen las normas y eso incluye buscar una tecnología más eficiente y más amigable con el ambiente. Además hay lugares donde se presta el alumbrado, pero no se cobra y todo eso hace que el contrato esté desequilibrado". Explicó que después de un estudio de interventoría con la firma Ingecal se recomendó el acuerdo ya que hay altas probabilidades de que el municipio sea condenado.

No nos han pagado

Diego Alonso Ramírez, representante legal de Tenorio García sostuvo que la actual demanda que se la hecho al municipio es porque les han retenido el 50% de sus pagos, por un un concepto que emitió la firma interventora, más no por el desequilibrio contractual que arrastran. Explicó que advirtieron del problema desde el 2005, porque el modelo financiero no estaba ajustado y no se determinó nunca el problema de expansión. A la consulta de qué riesgo existe de que vuelvan a alegar en unos años desequilibrio financiero, sostuvo que no lo harán porque ya hicieron un modelo financiero juicioso de forma conjunta con proyección a 10 años. También prometió que no aumentarán las tarifas. Las nuevas inversiones las haría la firma, pero no precisó el monto de dichos cambios.

Sí se puede

Jhon Jairo Nieto Ríos, Partido de La U

Hay irresponsabilidad de todas las administraciones de Villamaría, porque no hay archivos, documentos, ni un contrato original, actas ni flujos de caja, pero la firma Tenorio sí los tiene y demostró su problema de desequilibrio financiero. No se trata de premiarlos, sino de entender que tienen pruebas contundentes y el municipio no tiene cómo defenderse. Para evitar esa demanda, plantearon modernizar el contrato y poner tecnología de punta.

No se debe

Jhon Ánderson Buritica, Partido Liberal

Es un contrato leonino, porque no se beneficia sino una de las partes. Ha tenido muchas deficiencias que no se ha podido solucionar en 20 años, pero pero ahora sí lo quieren solucionar en ocho días. Además esta administración le ha retenido una plata a la firma y no entendemos porqué. Deberían conciliar, pero lo que propoponen suena a presión, aunque el contrato aún tiene 13 meses de vida jurídica. No entiendo el afán del alcalde de meter su último golazo.

Hernán Valencia Bustamante, ciudadano

La Ley 1386 del 2010 le da el carácter de impuesto al cobro de alumbrado público. Por eso hay un prevaricato tanto del Concejo como del Alcalde si prorrogan el contrato. Se debió finiquitar y llevarlo a una mesa de conciliación.

Amparo Cárdenas Salazar, consejera territorial de planeación

Este contrato va a cumplir 20 años y estuvo mal hecho desde que se inició. Siempre nos hemos quejado de un mal alumbrado y verificamos que los insumos que utilizan son de mala calidad, y por eso la luz se va continuamente.

Margarita Castaño, veedora Villamaría

No entiendo porqué el alcalde dejó de pagarle a este concesionario. Hay contradicciones y la comunidad estamos inconformes por el mal servicio, el alumbrado es pésimo, puede salir al parque y es oscuro, y ahora los quieren premiar.

Olga Lucía Ospina, ciudadana

Lo más aconsejable es que si les dan la prórroga exijan un mejor servicio para Villamaría. Entiendo que el cobro de alumbrado no lo pueden aumentar.- -P1