Dos líderes, con peso en el café

¿Qué han hecho para mantenerse por 12 y 19 años, respectivamente, como miembros de junta directiva en el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas? La pregunta es para Marcelo Salazar, quien representa a los cafeteros del occidente de Caldas, y para Virgilio Clavijo López, representante por Manizales y Neira.

Según ellos, el hecho de mantenerse durante tanto tiempo es muestra de la credibilidad de los cafeteros, motivo por el cual fueron reelegidos por cuatro años más.

A continuación, NEGOCIOS les presenta un recuento de cómo llegaron, los logros, fortalezas, anécdotas, satisfacciones y disgustos de estos dos dirigentes, catalogados como los de mayor experiencia y tiempo en el Comité.

También recuerdan los momentos más duros de su gestión, cuestionan la gerencia Luis Genaro Muñoz al frente de la Federación de Cafeteros, y el mandato del expresidente Santos. A pesar de la actual crisis, confían en el nuevo Gobierno, que ya anunció $100 mil millones, y se comprometió con un Fondo de Estabilización.

Marcelo Salazar Velásquez

Su arraigo cafetero se inició en Anserma, en las fincas La María y La Florida, de propiedad familiar. Ese amor por el café y el impulso de varios cafeteros, lo encaminaron a pertenecer al Comité.

1. ¿Qué lo mantiene?

La cercanía con el caficultor, estar de cerca de las necesidades de cada vereda y de los municipios, hablando y construyendo, escuchando sus solicitudes y sintiendo permanentemente la problemática del sector.

2. ¿Cómo llegó?

Por la admiración que siempre le he profesado a la organización gremial y por la invitación que nos hizo un grupo de caficultores para representarlos, y ante la orfandad de liderazgo gremial que había en el Occidente.

3. Su mayor Logro

Mantener el Occidente de Caldas en un puesto muy importante en cuanto a producción. Hoy se consolida como la segunda zona, después del Centro; con municipios con mayor renovación, caso Anserma. Pasamos de tener municipios como Riosucio que tenían una caficultura envejecida, y edades de 8,5 años a solo 5,5 en promedio.

4. ¿Qué no logrado?

Falta trabajar más en productividad, quisiéramos llegar a mejores niveles de fertilización, esa es una frustración, pero no por falta de voluntad de los productores, sino por problemas de ingreso.

5. Fortaleza

La cercanía con la gente, escucharlos, hablar con ellos y eso nos permite acompañarlos.

6. Anécdota

Una vez en Anserma se me arrimó un joven del programa Universidad en el Campo y me dijo: "pará qué nos habla de caficultura si en los años que llevo solo he visto a mi papá quejarse". Le respondí que ningún otro sector agropecuario del país tiene esta institucionalidad y tantos espacios de diálogo con el Gobierno para poder mejorar. Ese muchacho hoy en día es un gran caficultor. Me dijo que el mensaje le había llegado y siempre me lo recuerda.

7. Satisfacción

Presidir un Congreso Cafetero en Manizales y tener toda la dirigencia nacional. No era fácil, porque se tenía un Gobierno que ya estaba terminando su mandato y dejamos en alto el nombre de esta región.

8. Disgusto

Aquella fecha en Chinchiná (Caldas) con el presidente Santos donde se esperaba un recurso para el sector (febrero 2013) y ese fue el momento crucial cuando los caficultores tomaron la decisión de ir a paro.

9. Reto

Lograr la rentabilidad del negocio y la adopción de nuevas tecnologías. Necesitamos cafeteros más jóvenes, generación de relevo, que se apropien del negocio.

10. ¿Qué ha obtenido del gremio?

Un profundo aprendizaje y conocimiento de la caficultura colombiana. Cuando uno recorre las diferentes veredas aprende mucho del campesino, de su trabajo, de su humildad y liderazgo. Es una enorme escuela.

11. Peor crisis

La época de paros (2012 - 2013) ante la caída de la producción, los precios mínimos de $450 mil y $480 mil de la carga y la profunda crisis institucional ante la falta de liderazgo en la gerencia de la Federacafé. Eso generó la movilización, fue el origen de las dignidades cafeteras y creó cierta inestabilidad de la institucionalidad.

12. Gobierno más complicado

El peor de todos para entablar un diálogo con la institucionalidad cafetera fue el de Santos. Dio recursos importantes como el PIC (Protección al Ingreso Cafetero), pero fue a punta de presiones, y fue un diálogo muy intenso y desordenado, porque sus mensajes, en muchas ocasiones, fueron contrarios a lo que estaba viviendo el sector.

13. La peor gerencia de la Federacafé

Sin duda la de Luis Genaro Muñoz (2009-2015), desde su llegada marcó la división, engendró varias divisiones en el sector que desembocaron, sumada a la crisis de precios, el gran paro cafetero del 2013.

Virgilio Clavijo

Comenzó como miembro del Comité Municipal de Cafeteros de Samaná hace 22 años. Luego, representó al Oriente en el Comité Departamental hasta que fue desplazado por la violencia, esto lo obligó a venirse para Manizales. En esta ciudad consolidó su futuro, en la finca La Trinidad, en la vereda La Linda.

1. ¿Qué lo mantiene?

El apoyo a los caficultores, primero desde el Oriente, la zona más aporreada del departamento en las épocas de conflicto, y luego desde Manizales. Estoy por el respaldo cafetero y eso demuestra que estoy haciendo bien las cosas.

2. ¿Cómo llegó?

Primero incursioné en el Comité Municipal de Samaná, donde fui presidente, y luego llegué al Departamental, representando al Oriente por dos períodos. Luego me vine para Manizales, donde continué con la gestión para ser miembro por Manizales y Neira, donde ya completo tres períodos más.

3. Su mayor Logro

Concertar con los alcaldes del Oriente y contrapartidar recursos para proyectos como mejoramiento de vías, saneamiento básico, mejoramiento de vivienda y electrificación rural. En Manizales, logramos incentivos para fertilización y competitividad. La mayor satisfacción que he tenido es impulsar programas como el PSF (Permanencia, Sostenibilidad y Futuro) para renovación y mayor productividad.

4. ¿Qué no logrado?

Creo que todo lo que me he propuesto en el sector lo he logrado, aunque pueden faltar muchas cosas.

5. Fortaleza

Que conozco muy de cerca la situación, vivo de esta actividad y eso me permite conocer sus necesidades.

6. Anécdota

Cuando representé al Oriente de Caldas me tocaba venir cada ocho días a sesiones del Comité a Manizales y cuando eso había muchas trochas, y carreteras en medio de la guerrilla y paramilitares. Fue un trabajo muy duro.

7. Satisfacción

El presidir un Congreso Cafetero en el 2006, en el que estuve acompañado de los expresidentes Uribe y Belisario Betancur. Al final del evento Belisario se me acercó y me felicitó. "Me quito el sombrero", me dijo, y eso no lo olvido.

8. Disgusto

Tengo muchos, pero pequeñitos, no tengo nada puntual.

9. Reto

Seguir apoyando a los cafeteros para que no desfallezcan, a pesar de la crisis, el día de mañana será mejor. Hay que insistirle al Gobierno que necesitamos apoyo para crear el Fondo de Estabilización de Precios.

10. ¿Qué ha obtenido del gremio?

La satisfacción de ayudar al sector y mantenerlo vigente, porque qué sería de Colombia sin el café.

11. Peor crisis

Este, porque uno ve muy complicada la situación ante tantas especulaciones en la Bolsa de Nueva York, y tanta producción mundial. Eso implica buscar nuevas fórmulas y estrategias que nos permiten mejorar el ingreso del sector.

12. Gobierno más complicado

El de Santos, porque le dio mucho apoyo al sector, pero qué dificultad, qué lucha para sacar esa plata, y entonces una cosa opaca la otra. Hubo que rogar mucho y cuando llegaban los incentivos la gente ya estaba muy mal.

13. La peor gerencia de la Federacafé

La de Luis Genaro Muñoz (2009-2015), además dividió el gremio y esas secuelas aún están, nos hizo mucho daño y fueron muchos años de lucha de los departamentos que no lo acompañamos. Hubo una persecución muy grande.

Virgilio Clavijo López y Marcelo Salazar Velásquez, miembros del Comité. Repiten para el período 1 de noviembre del 2018- 31 de octubre del 2022.