Negocios de Manizales se mueven con el bitcoin

NEGOCIOS | LA PATRIA*

Una cortina witex en el establecimiento comercial Cortinas y Cortineros cuesta $1 millón. En dólares son 357,80 y en el mercado de las criptomonedas (CM) equivale a 0,04 bitcoin (BTC).

Esta forma de pago la escogió hace 9 meses Diana Sierra para su negocio, con compras que ascienden a los 4 mil 500 dólares, unos $13 millones. "Fuimos los pioneros en recibir CM en Manizales. Cualquier persona puede comprar con BTC, semanalmente vienen entre 4 y 5 clientes. Incluso tengo proveedores a los que pago con BTC. La clave es saber usar la billetera electrónica", aseguró.

El bitcoin es dinero virtual o medio de intercambio electrónico internacional que sirve para adquirir productos o servicios, y generar valor. Apareció en el 2009, su sistema es descentralizado y, a diferencia del dinero común, no es emitida por ningún banco. Japón, Estados Unidos y Argentina han regulado su uso.

En Colombia aún no está regulada. El Banco de la República aclaró que no es un medio de pago legal, por lo que les advirtió a comerciantes y compradores que los operaciones transadas con dicho dinero son responsabilidad de los negociantes. "No existe obligatoriedad de recibirlo como medio del cumplimiento de un compromiso financiero".

Los negocios

Aunque no existe un censo de cuántos negocios en Manizales usan el BTC u otras criptomonedas, se estima que son por lo menos 25, desde ferreterías hasta tiendas de jugos, según www.coinmap.org y comerciantes consultados. Ellos coinciden que el dinero virtual tiene la facilidad y seguridad para realizar transferencias, tener liberación monetaria y conseguir nuevos inversionistas.

José Luis Garcés, magíster en Administración de Negocios, indicó que aunque el Gobierno da vía libre a esas operaciones, negociarlas es ilegal porque la captación de dinero le corresponde al Banco de la República y otros bancos autorizados.

Gloria Patricia Arias Pimiento, directora ejecutiva Fenalco Caldas, argumentó que la posición del gremio es guardar prudencia, porque el invertir en este sistema financiero es jugar a la ruleta en un casino, porque las posibilidades de perder son infinitas. "No hay control con lo que se haga con esa moneda. Además, los hackers son un peligro para robar dinero".

Entre ganancias y pérdidas

En Real Tatto, un negocio de tatuajes y perforaciones sobre la Avenida Santander, reciben BTC hace dos años. "Usamos la billetera Mycelium, que nos genera más confianza y rentabilidad. Cuando queremos redimir lo hacemos con una empresa de valores, le transferimos los BTC y ellos nos dan el efectivo. Recibimos además ethereum y dash (otras crioptomonedas)", comentó una trabajadora.

Fernando Molina, gerente de Pugg 621 Underwear, entró al negocio de las CM en diciembre del 2017. "Espero en el 2018 potenciar esta forma de pago, pero me falta conocer más la plataforma. Hay dudas sobre posibles fraudes".

La experiencia de La Crepería, en cambio, fue negativa. Daniel Cañón, dueño de este establecimiento en el Parque de la Mujer, afirmó que el inconveniente fue hacer efectivo la moneda virtual para adquirir suministros. "A principios del 2017 la empecé a recibir y en octubre pasado dije no más. La moneda se hizo muy volátil y me dí cuenta que el BTC es para ahorrar y no para mover dinero que genere ganancias inmediatas. Alcanzaron a comprar unas 20 personas, cerca de unos 20 dólares".

Experiencias

Carlos García, líder de Bitcoinfe en Manizales, considera que comprar con BTC fue positiva. "Una vez merqué en La Enea y pagué con moneda virtual. Sin embargo, en los últimos dos meses esa moneda ha tenido mucha volatilidad. Creo que no es rentable para negocios, sino para inversionistas".

El año pasado, el estudiante universitario Santiago Arboleda, conoció el BTC por un familiar, compró fracciones equivalentes a $10 millones, es decir, 0,5 bitcoin. "Al principio no tenía mucha confianza porque me hablaron de estafas y pirámides. Aunque no he ganado dinero aún, ya recuperé la inversión", sostuvo.

Para Graciela Mendoza usar CM es la mejor inversión. "Hace cuatro años compré un BTC en 400 dólares, $1 millón 200 mil. Me integré a un club de inversionistas y la moneda me ha dado dividendos. Compro por internet lo que quiero con BTC".

Carlos Mesa, director de la Fundación Bitcoin Colombia, recomendó a los negocios que reciben CM:

1. Al vender un producto o servicio haga la transferencia de inmediato para evitar que la volatilidad afecte el precio.

2. Como en el país no hay una regulación sobre estas operaciones, lo mejor es hacerlo como si fuera un intercambio de activos y se ejecuta cuando se transfiere el monto.

3. Tenga conocimiento técnico de cómo se hacen las transferencias en la plataforma. Lo recomendable es acudir a asesores.

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte:

*Las operaciones realizadas con CM no están respaldadas por ninguna autoridad monetaria del país ni por activos físicos.

*Las transacciones de las CM no están reguladas por la ley. Se alerta sobre los peligros de incumplimientos o pérdida de activos.

*Cada persona es responsable de sus operaciones con CM porque no hay ningún tipo de garantía, ni cobertura de algún seguro.

*Como las transacciones son anónimas el uso de CM se presta para actividades fraudulentas y captaciones no autorizadas.

Cinco señales que indican que su inversión en BTC es una pirámide:

*Si no se le explica a la persona cómo funciona la rentabilidad del negocio.

*Si le conducen a retener el dinero por un tiempo determinado.

*Si no se dispone de un número de teléfono o dirección para contactar al responsable.

*Si remuneran a los inversionistas por incluir a más personas en el negocio.

*Si ofrecen rendimientos fijos por inversión.

6 criptomonedas más valorizadas

Bitcoin

Ethereum

Bitcoin Cash

Ripple

Litecoin

Dash

Al cierre de esta edición un bitcoin equivalía a 9 mil dólares, unos $25 millones.

*Con información de LocalBitcoin, Dinero, CotizaciónBitcoin y fuentes consultadas.