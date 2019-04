Tres ciclitas terminaron el Everesting Challenge

LA PATRIA | MANIZALES

William Pérez, Felipe Molina y Sergio Arenas fueron los tres ciclistas que terminaron el Everesting Challenge Manizales Letras por 5.

El reto se cumplió el Jueves Santo y consistió en recorrer lo mismo que la altura del monte Everest, de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Para lograrlo, 16 participantes debían ascender cinco veces y media desde el Puente de la Libertad hasta el Alto de Letras. La media fue entre el puente y Las Margaritas. Solo tres lo lograron.

William Alberto, de 39 años, fue el primero en terminar. Salió a las 3:00 a.m. porque el clima no le permitió llegar temprano (La prueba comenzó a las 2:00 a.m.) y finalizó a las 11:35 p.m. "Vivo en Morrogacho y llegué tarde porque estaba lloviendo mucho. La gente ya se había ido y me tocó salir solo, a los primeros los alcancé en La Esperanza y llegando a Letras me uní al otro grupo", comentó el campeón.

Después, el deportista, dueño de una bicicleta de montaña, con marco en acero y accesorios en aluminio, completó solo el Everesting. "Manejé un ritmo diferente a los demás y no pude estar acompañado. Me tracé esa meta, lo hice por retarme y lo cumplí. Salgo a diario a montar bicicleta, no consumo licor ni cigarrillo y solo transnocho en mi trabajo de seguridad".

El campeón sorteó un accidente en la quinta vuelta que lo pudo sacar de la competencia. "En el último repecho antes de llegar a Letras se me cerraron los ojos, digo que fue el cansancio, me estrellé contra el andén y después contra el alambrado. Tuve un rayón en la espalda, pero terminé la prueba".

En el último ascenso, a Las Margaritas, apareció una familia y lo acompañó a cumplir la meta. "No los había visto nunca, pero tienen una sencillez muy bonita. Eran unos esposos y dos jóvenes, cuando terminé, me atendieron, me recibieron la bicicleta y me dieron café con galletas. Estoy agradecido con ellos", concluyó.

El reto

Cada subida constaba de 1.600 metros, diferencia que hay entre los 2.200 de Manizales y los 3.800 del Alto de Letras. Las cinco subidas y media sumaban los 8.848 metros del monte Everest.

El ganador

William Pérez es amante de la bicicleta. Pedelea a su trabajo desde Morrogacho hasta La Enea y recorre entre 26 y 28 kilómetros diarios. En días de descanso los recorridos son más largos.

William Pérez, con la familia que lo acompañó en su último recorrido.

Cumplieron

William Pérez terminó a las 11:35 p.m., Felipe Molina lo hizo a las 3:00 a.m. del Viernes Santo y Sergio Arenas a las 9:30 a.m de ese segundo día. Este último fue el único participante que terminó de los seis que tuvo la organización. Los otros 10 se sumaron como aficionados.

Cifras

Mundo: 3200 personas han hecho el reto.

Colombia: Iban 30 y ahora son 33.

Manizales: Son los primeros que lo hacen.

Everesting

El reto parte de una plataforma a nivel mundial que se llama Everesting. Se sube el recorrido que se grabó en GPS, la organización lo analiza y en 15 días da respuesta del reto aprobarlo y registrarlo como cumplido.