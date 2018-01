"Tengo la cabeza hecha un nudo": Elkin Soto, tras la salida del Once Caldas

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | MANIZALES

Su sentimiento es tanto que no aguantó las ganas de llorar. El manizaleño Elkin Soto, con la voz entrecortada, se despidió del hincha del Once Caldas, tras no llegar a un acuerdo con las directivas del Club.

El Sultán, ídolo de la afición por el título de la Copa Libertadores, regresó en el 2016 al equipo de sus amores por la puerta grande después de una grave lesión en el Mainz 05 de Alemania, pero ahora lo abandona cuando menos lo esperaba.

LA PATRIA dialogó con Soto para conocer cómo se dio su salida.

- ¿Se va del Once Caldas?

Es lo que han dicho las directivas. Es triste saber la decisión, pero se tiene que aceptar.

- ¿Por qué terminó todo?

Hay que aclarar todo. Llegué a mitad del 2016 con un contrato por un año y una opción de uno más. Aclaré con los directivos que venía en mala forma porque me recuperaba de una lesión y no quería ser inútil. Les dije que si no me sentía bien los primeros seis meses daba un paso al lado. Actué en algunos partidos por necesidad ante la lesión de Jesús David Marimón. Salí a vacaciones en diciembre, pero me fui triste a casa por el rendimiento. Con el técnico Hernán Lissi hice pretemporada y me sentí mejor. Se renovó el contrato por un año más hasta mitad del 2018, pero luego los directivos me informaron que querían unificar los contratos hasta diciembre del año pasado y acepté porque la intención era mejorarlo para esta temporada.

- ¿En qué términos culmina el año?

Jugué el último partido con Cortuluá. El interés siempre estuvo de estar en este nuevo proyecto porque lo hablé con el técnico Hubert Bodhert. La última semana de diciembre los directivos me llamaron a firmar contrato y les hablé del aumento. Me dijeron que el equipo no estaba para eso, pero quedamos en buenos términos. Esperé una contrapropuesta, pero no la hubo. Así pasaron las semanas y en el amistoso con Cortuluá pregunté cómo iba mi situación y la respuesta fue que tenían que hablar con el entrenador y él con los directivos. Pasó lo que han dicho en redes sociales y el mismo presidente del Club: que no puedo estar por presupuesto.

- ¿Faltó seriedad en el tema?

Estoy en una edad en que se pueden aceptar las cosas con más criterio. Si me hubieran dicho que no querían contar conmigo por rendimiento y edad, uno entiende, pero dejaron pasar muchos días a la espera de una llamada. El tema se volvió estresante.

- ¿Se sintió manoseado?

Me lleno de dudas porque realmente no sé qué pasó, ni modo de hablar de indisciplina porque no he sido así.

- ¿Los asustó con el pedido que les hizo?

Es algo normal que se hace en un negocio como punto de partida. Nunca les dije que si no me daban eso me iba. Siempre he cedido en esta relación de Club y jugador.

- ¿Qué siente cuando dicen que usted es desagradecido porque el Club le volvió a dar la oportunidad?

Tristeza, porque no he hecho nada ilegal. Aún hay gente que me cobra lo que sucedió en el 2006 con la demanda. Me tratan de desagradecido porque dicen que me fui sin dejarle nada al equipo.

- ¿Hizo valer sus derechos?

Sí. Tenía que pensar en el futuro de mi familia y se presentó la opción de Alemania. A mis padres los trataban mal en la calle e igual a mí cuando vine a vacaciones, porque me fui así del equipo. Me presenté dos veces a juicio con el Once Caldas en Suiza y la decisión fue fuerte porque me tocó pagar una multa grande. También me sancionaron tres meses y con el Once no pasó nada. Siempre que estuve en el equipo fui profesional y la mejor forma de pagar es con trabajo.

- ¿Está triste, desilusionado, desencantado..?

Todas las anteriores. Interés siempre tuve. Entiendo que el fútbol es un negocio, pero uno no puede ver un club solo para eso. El Once Caldas se merece más que esto. No lo digo por lo que sucede, el equipo necesita jugadores que quieran obtener logros.

- ¿Qué hará?

Tengo la cabeza hecha un nudo. Gracias a Dios la carrera la he hecho bien y lo miran a uno con respeto en otros lugares. Hay posibilidades de continuar, pero la prioridad era el Once Caldas y lo esperé hasta lo último. Viajo hoy a Alemania y me servirá mucho para pensar, lastimosamente no voy a estar con mi familia.

- ¿Qué le dice al hincha que lo ve como el ídolo?

Agradecerle por todo el apoyo y el cariño. No solo lo sentí acá, sino en Alemania. Por la bienvenida que me hicieron los muchachos de Holocausto. Sé que como jugador no soy del gusto de todos, pero siempre intenté dar lo mejor para el equipo.

Los números de Soto*

- Debutó con Once Caldas el 30 de abril de 1999 en la goleada 6-0 del blanco sobre América en Palogrande. Ingresó en el minuto 84 por Alexánder Padilla. Tenía 18 años.

- Con Once Caldas jugó 269 partidos en todas las competencias: 239 por Liga, 23 por Copa Libertadores, 4 en Copa Colombia, 1 en la final Intercontinental 2004, 2 por Recopa Suramericana en 2005.

- En total actuó con la camiseta blanca en 18 mil 214 minutos en todas las competencias: 15 mil 865 minutos por Liga, 2 mil 115 minutos en torneos internacionales y 234 minutos por Copa Colombia.

- Jugó con el Once en 13 campeonatos de liga colombiana (3 torneos largos más 10 campeonatos cortos); 3 ediciones de Copas Libertadores (2002/2004/2005); la final Intercontinental de clubes 2004 en Japón ante Oporto de Portugal y la Recopa Suramericana 2005 frente a Boca Juniors.

- En total marcó 29 goles con Once Caldas. Por liga colombiana 27 anotaciones, más 2 goles en Copa Libertadores ante Unión Atlético Maracaibo de Venezuela en 2004 y a las Chivas Rayadas de Guadalajara en 2005.

- Con 37 años se convirtió en el jugador caldense más veterano en actuar en toda la historia del Once Caldas, desplazando a Fernando “pecoso” Castro, quien en su último partido con el blanco en febrero de 1984 actuó a los 35 años.

- Elkin Soto jugó el último partido con Once Caldas el 18 de noviembre del 2017 en el triunfo blanco 2-1 ante Cortuluá en Palogrande. Actuó 88 minutos.

* Estadísticas de Álvaro Hincapié Castrillón

El dato

Once Caldas jugará hoy su segundo partido amistoso en Perú. Enfrentará a la Universidad Tecnológica de Cajamarca (3:30 p.m.). El pasado miércoles cayó 3-0 ante el Melgar de Arequipa.