Semana de finales departamentales de los Intercolegiados

Camila Espinosa

LA PATRIA | Manizales

"Sean constantes, que el gimnasio sea como su segundo hogar. Si son disciplinados con el deporte les puede ir muy bien en la vida", dijo ayer Jhon Jairo Serna, medallista centroamericano de levantamiento de pesas, mientras veía las finales de esa disciplina en los Juegos Supérate Intercolegiados, en el Coliseo Menor.

Serna es la muestra de que los procesos tienen sus frutos. Él sirve como ejemplo para quienes a penas comienzan el camino, un recorrido lleno de sueños, como los que tiene Angie Paola Franco, del Instituto Técnico Francisco José de Caldas, quien ayer triunfó en la categoría de los 63 kilos.

"Acá demostramos el potencial que tenemos, probamos de lo que somos capaces y que con trabajo y disciplina todo se logra", dijo Angie, quien sueña con ser de la Selección Colombia como Jhon Jairo Serna.

Desde ayer se realizan en Manizales las finales de los deportes individuales para conocer a los deportistas que representarán a Caldas en el Zonal Regional, que serán entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.

Son 400 niños, de 23 municipios, que lucharán por avanzar en los Juegos Supérate Intercolegiados, el primer paso para ser deportista de alto rendimiento y seguir los pasos de Jhon Jairo Serna.

Programación

- Hoy

7:30 a.m. atletismo, en la pista atlética del estadio Palogrande; 8:00 a.m. ajedrez, en la Liga Caldense; 2:00 p.m. tenis de mesa, en la Liga Caldense.

- Mañana

7:00 a.m. ajedrez, en el Coliseo Mayor ; 8:00 a.m. lucha olímpica, en la Liga Caldense; 1:00 p.m. tejo, en la cancha del barrio Minitas; 2:00 p.m. tenis de mesa, en la Liga Caldense.

- Jueves

7:00 a.m. natación, Bosque Popular El Prado; 7:00 a.m tenis de campo, Liga Caldense; 8:00 a.m. karate, Liga Caldense.

8:00 a.m. ciclismo; 8:00 a.m. judo, Liga Caldense.

- Viernes

7:00 a.m tenis de campo, Liga Caldense;8:00 a.m. boxeo, Colieo Mayor; 8:00 a.m. ciclismo; 8:00 a.m. esgrima, Liga Caldense; 8:00 a.m. taekwondo; 8:00 a.m. patinaje, patinodromo .

- 8 de agosto

8:00 a.m. triatlón, Bosque Popular El Prado.