"Se roban el microfútbol y nadie dice nada": Manuel Sánchez

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Bucaramanga

Después de don Jaime Arroyabe, su fundador en 1974, Manuel Sánchez ha sido el líder del fútbol de salón o microfútbol colombiano.

Primero lo hizo como jugador doméstico, luego como entrenador y ahora como dirigente. Al santandereano no solo le ha tocado asumir la orientación de su deporte, sino también, la defensa del mismo, ya que con la llegada del fútbol sala al país, muchos dirigentes, técnicos y jugadores han pasado a esta modalidad, muy similar, que orienta mundialmente la FIFA y nacionalmente la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Sentado en las gradas del coliseo que se construyó en Bucaramanga para el Mundial que ganó Colombia, viendo las finales del microfútbol de los Juegos Nacionales de Acord Colombia, Sánchez atendió a LA PATRIA y reiteró los señalamientos hacia el fútbol.

- ¿Qué conclusión le dejó la presentación de Colombia en el Mundial?

Me entristece una sola cosa de la presentación que hicimos: que esta generación dorada no haya podido culminar su ciclo con el título mundial, porque en lo demás tuvimos y se les dieron todas las garantías. El Mundial estuvo muy parejo y cualquiera de los tres, Argentina, Brasil y Colombia, lo pudieron ganar. Un escalón más abajo estuvo Paraguay. Llegó el momento del cambio generacional, lo hicimos y todos respondieron.

- ¿Cómo evalúa la oportunidad que tuvieron los jóvenes?

Me quedan tres o cuatro sensaciones. Hay jugadores, como Jhoan Orjuela, que pudo ser el mejor poste del Mundial; además, William Stiven Moreno, la valla menos vencida; Daniel Betancur, goleador de raza pura; Cristian Camilo Romero; bueno y los veteranos, caso Jhon Pinilla que estuvo en la tabla de goleadores.

- ¿Cero reproches para los experimentados?

Uno ve el partido con Brasil y, quizá, los dos errores salen de la piernas de Jhon Pinilla, pero son acciones normales, que le pasan a cualquiera y también hay que entender la ansiedad de un deportista que quiere ganar y se quiere retirar bien. No hay reproches para ellos, lo único que tenemos es agradecimientos, incluso a Pinilla le pedimos que esperara para que ayudara con los nuevos y eso hizo.

- ¿Le harán un partido internacional de despedida a Jhon Pinilla?

Estamos planteando un Restos del Mundo y la selección Colombia. Hay que hacerle algo a Jhon Jairo porque se lo merece y por todo lo que hizo por nuestro bello deporte, no solo en la cancha, sino fuera de ella. Pinilla fue parte de dos generaciones y eso nos permitirá hacer algo importante.

- ¿Qué tan estable es hoy el microfútbol con la llegada del fútbol sala de la FIFA?

En esto hay que ser claros: ha sido un desgaste bravo y nos ha tocado liderar esta batalla hasta con amenazas de muerte. Pero lo hago porque sé que miles de personas viven también del microfútbol. Esto no es personal y nosotros tenemos medio siglo de existencia. Aquí lo que han querido desde la FIFA es robarse nuestro deporte, no han querido reemplazar y nos han plagiado con mucho silencio porque es la FIFA. Se roban nuestro deporte y nadie dice nada.

- ¿En qué se ha notado esa disputa?

Nosotros tenemos todo claro con nuestros calendarios, nuestras categorías, pero estos (fútbol sala) entran a medianoche y como bandidos de cualquier grupo delincuencial se roban los jugadores. Esa es la verdad. Son bandidos del deporte y lo peor es que los entes de control lo permiten y agachan la cabeza.

- El fútbol sala había prometido dos divisiones, ascenso y descenso y ahora anuncia solo una ¿Qué piensa de eso?

Es que ellos no tienen infraestructura en el país, no son liga por ley y las comisiones en las ligas locales no operan porque a ellas son lo les interesa el fútbol, no las demás modalidades. Mire lo que sucedió con el fútbol femenino y se dará cuenta que es lo mismo de fútbol sala: sin recursos. Además, se les fue el patrocinador oficial y no sembraron nada, solo fue una competencia hacia nosotros, nada más, porque cuando necesitaban algo grande, venían por nuestros jugadores.

- ¿Qué le han dicho en Coldeportes Nacional y el Comité Olímpico Colombiano?

Digo algo que en muchas ocasiones me han dicho: que me siente con ellos y les entregue este deporte. Nadie nos protege de esta bandidaje. Y nosotros jamás haremos una cosa de estas, le recuerdo, somos Federación, del Sistema Nacional del Deporte y tenemos voz y voto en el Comité Olímpico Colombiano. Además, el fútbol de salón no es mío, es de todos.

- ¿Y ustedes cómo están hoy?

Estamos bien, tenemos a la mayoría de las ligas que trabajan el calendario nacional. Tenemos todas las categorías funcionando, somos un deporte que internacionalmente tiene una gran imagen. En el Mundial eramos los favoritos y todos querían jugar con nosotros, pero el deporte es eso y nos tocó salir antes de la final. Coldeportes nos mira con indiferencia y nos da lo que le corresponde a cada liga, pero ahora nos quitó el 30% del presupuesto.

- ¿Por qué Coldeportes les redujo el presupuesto?

Con el argumento de que no tenía recursos, pero sí extrañamente pedimos sedes para certámenes internacionales que valen un dineral para el país, pero para otros deportes como el nuestro no hay y nos reducen lo que nos dan.

Habrá Copa

El dirigente ratificó la realización de la Copa Semiprofesional. Incluso contó que hay cinco o seis plazas nuevas interesadas en participar en el certamen que empezará en mayo próximo: "Vamos a hacer el mejor, haremos la Copa con 28 equipos y hay más opciones. Hay nuevas plazas y vamos a mirar cómo hacemos, pero la idea es fortalecer nuestro amado deporte".

Listos los Juegos

Manuel Sánchez también saludó lo que fue el proceso clasificatorio a los Juegos Nacionales que este año son en Bolívar: "Hicimos todas las eliminatorias, cumplimos, tenemos los equipos listos. Los Juegos Nacionales nos servirán para ratificar lo que somos".

Las diferencias

1. Mientras el microfútbol es orientado por la Asociación Mundial de Fútsal (AMF), el fútbol sala es controlado por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado).

2. En el microfútbol los partidos tienen una duración de 40 minutos (2 tiempos de 20 minutos y 1 descanso de 10 minutos). En fútbol sala los periodos son iguales, pero el descanso es de 15 minutos.

3. En el microfútbol el saque de banda y de esquina se realiza con las manos; en el fútbol sala realiza con los pies.

4. En el microfútbol el arquero no puede pasar la mitad de la cancha; en el fútbol sala el portero puede salir a jugar en la zona contraria.

5. En el microfútbol el saque del arquero no puede superar la mitad de la cancha, en el fútbol sala sí puede pasar la línea de la mitad.