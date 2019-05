Richard Carapaz, nuevo líder en Asturias tras ganar la etapa reina

LA PATRIA | MANIZALES*

El corredor ecuatoriano Richard Carapaz, del Movistar Team, se convirtió ayer en el nuevo líder de la 62 Vuelta a Asturias, al ganar la etapa reina, de 171 kilómetros, entre Soto de Ribera y Cangas del Narcea.

Triunfó en 4 horas, 26 minutos, 44 segundos y desplazó al caldense Carlos Julián Quintero, quien se impuso el viernes y se convirtió en el primer líder. Ayer se descolgó del grupo y finalizó en el puesto 33 a 8 minutos 7 segundos.

Carapaz cruzó la meta al lado de su compañero Mikel Landa. Los dos coronaron la subida al Alto del Acebo, puerto con pendientes del 13 y el 14 %, con 1 minuto y ocho segundos de ventaja sobre un grupo perseguidor.

Después aumentaron los minutos en la bajada hacia Cangas del Narcea, donde concluyó la jornada y el ecuatoriano se enfundó la camiseta azul de líder.

La Vuelta a Asturias finalizará hoy con la tercera y última etapa, de 119 kilómetros, entre Cangas del Narcea y Oviedo.

*Con información de esciclismo.com

Sin Giro

El zipaquireño Egan Bernal, de 22 años, se perderá el Giro de Italia debido a una fractura de clavícula que sufrió ayer en el entrenamiento del Team Ineos. El equipo confirmó la lesión en su cuenta de Twitter.

Unfortunately we can confirm that @Eganbernal has suffered a broken collarbone in a training accident ahead of the Giro d'Italia. More details to follow pic.twitter.com/tvsTu5K0cs

— Team INEOS (@TeamINEOS) 4 de mayo de 2019