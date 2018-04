Reto para la Prejuvenil de fútbol de Caldas

LA PATRIA | Manizales

El dirigente Fabio Aristizábal, el técnico Guillermo Parga y el capitán Juan Manuel Benitez coincidieron en sus intervenciones: "Tenemos todo el apoyo y somos capaces de clasificar a la segunda fase. Todo depende de cómo afrontemos la competencia".

Las palabras las dijeron el pasado viernes en el auditorio de la Liga, donde fue presentado el equipo prejuvenil de Caldas que desde hoy participará en Cartagena en la eliminatoria del Grupo Dos del Campeonato Nacional.

El acto se cumplió ante los padres de los deportistas y los miembros del seleccionado juvenil que se preparan para la final. El seleccionado está conformado por jugadores del Once Caldas, Academia Once Blanca, Academia FC, Asodorada y Fortaleza. Se preparó tres meses en los cuales perdió con Antioquia, Bogotá y Valle, empató con Quindío y les ganó a Cundinamarca, Tolima y Risaralda.

La delegación, que viaja con el apoyo de la Gobernación de Caldas, Gensa, Celema, Betplay, Emas y Aguas de Manizales, tiene como rivales a Valle, Cundinamarca, Guaviare y Bolívar.

El Nacional está conformado por seis grupos de los cuales los dos primeros de cada uno pasarán a la siguiente fase.

Calendario

- Primera fecha (hoy)

10:00 a.m. Caldas - Valle

1:45 p.m. Bolívar - Guaviare

- Segunda fecha (mañana)

10:00 a.m. Guaviare - Caldas

1:45 p.m. Bolívar - Cundinamarca

- Tercera fecha (jueves)

10:00 a.m. Cundinamarca - Valle

1:45 p.m. Bolívar - Caldas

- Cuarta fecha (viernes)

10:00 a.m. Caldas - Cundinamarca

1:45 p.m. Valle - Guaviare

- Quinta fecha (domingo)

10:00 a.m. Guaviare - Cundinamarca

1:45 p.m. Bolívar - Valle

La nómina

Jugadores: Juan Felipe Betancurt (Once Caldas), Jeison López (Once Caldas), Sergio Aristizábal (Fortaleza), Santiago Pérez (Once Caldas), Mateo Jurado (Once Caldas), Santiago Ocampo (Once Caldas), Juan Esteban Velásquez (Once Caldas), Juan Manuel Benitez (Once Caldas), Daniel Micolta (Academia FC), Luis Miguel Ortiz (Academia Once Blanca), Sergio Daniel Arroyabe (Academia Once Blanca), Johan Stiven Manrique (Academia Once Blanca), Juan David Bohorquez (Academia Once Blanca), Johan Andrés Gallego (Academia Once Blanca), Juan Andrés Rojas (Once Caldas), Juan Felipe Lobón (Once Caldas), Jónatan Smit Hernández (Asodorada), Samuel José Varela (Academia FC) y Édison Camilo Bedoya (Once Caldas).

Técnicos: Guillermo Parga, Eduardo Bedoya y Nelson Buitrago.