Ramiro Sánchez celebra por partida doble con Millonarios

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Los equipos llegaron al estadio en medio de la algarabía y salieron a la grama; querían sentir el ambiente. Los de Santa Fe recibieron el calor de sus hinchas y los de Millonarios, la presión.

El manizaleño Ramiro Sánchez Carvajal, portero suplente de Millonarios, se encontró con Ómar Pérez, figura de Santa Fe, con quien compartió cuatro temporadas en el onceno cardenal.

En el encuentro, además del saludo, Pérez le dijo a Sánchez algo que se le quedó grabado en su mente: "Te fuiste de acá y empezamos a ganar".

Ayer Ramiro recordó esa frase: "Fue un castigo de Dios, cantó victoria sin jugar. No sé por qué lo dijo, si fue en serio o en broma, pero no le salió y Dios nos premió a nosotros todo".

Ramiro se despertó ayer, prendió su celular y tenía cerca de 600 mensajes. Amigos, colegas, familiares y aficionados los buscaron para felicitarlo, saludarlo y unirse a la victoria del elenco albiazul.

Campeón

Millonarios, el domingo pasado, logró su decimoquinta estrella de la Liga. Le ganó a la final a Santa Fe, su rival de patio. Lo venció 1-0 en el primer juego y en el segundo empataron 2-2.

Para Ramiro Sánchez, campeón nacional juvenil con Caldas en el 2002, este es el triunfo más importante de su carrera deportiva: "Lo es porque fue con un equipo grande, en una plaza grande y ante un rival grande como Santa Fe".

El portero, oriundo del barrio San José, tiene tres títulos en su hoja de vida: una Superliga con Santa Fe, una estrella y el ascenso con Jaguares, y la Liga que logró el domingo pasado con Millonarios.

"Todos saben rico y son hermosos, pero este es indescriptible", explica el hijo menor de don William Sánchez y doña Ofelia Carvajal y hermano de Alicia, Marisela y Janeth.

El haber podido jugar 16 partidos en esta Liga ante la ausencia de Nicolas Vikonis le permite pensar con mayor tranquilidad que aportó en la obtención del título para el grupo que dirige el argentino Miguel Ángel Russo.

"Hoy tengo más años, pero más experiencia, porque me he rodeado de jugadores muy grandes y eso me permite crecer como persona y como profesional. Además, he aprovechado las oportunidades". Ramiro dice que la camiseta de un equipo pesa si no se tienen los pies sobre la tierra: "En el fútbol hay que ir paso a paso, aprovechar las oportunidades y creer en lo que uno tiene".

Con 34 años de edad, Ramiro Sánchez dice que aún hay portero para rato, pues renovó por dos años más su contrato laboral con Millonarios, campeón de la Liga el domingo pasado.

Con trayectoria

Después de jugar con Real Juanes Melissa en sus primera categorías, Ramiro Sánchez llegó al Once Caldas, a las categorías menores. Allí estuvo del 2002 al 2007, hasta que subió al profesional, siendo compañero en el equipo profesional de Juan Carlos Henao, Cristian Bonilla y Juan Carlos González.

Luego, por intermedio de Mario Marín, llegó al Independiente Santa Fe, dirigido por Fernando Pecoso Castro: "Mario ha sido una persona muy importante en mi carrera".

Con Santa Fe jugó del 2008 al 2013. Un año después pasó a Jaguares y logró el ascenso a la Liga Águila: "Fuimos campeones con mucho esfuerzo".

En el 2015 pasó por el Real Cartagena, donde laboró 20 días con Huberth Bodhert, el nuevo técnico del Once Caldas: "Hasta que me ofrecieron lo de Millonarios y no lo dudé, y aquí estoy".

Los cupos internacionales

Tras cerrarse el telón de la Liga, con Millonarios como campeón, quedaron definidas las casillas que ocuparán los clubes colombianos en los torneos internaciones en 2018. A la Copa Libertadores irán Atlético Nacional, campeón de la Liga Águila-1, y Millonarios, ganador en El Campín de la Liga-2. Estos dos elencos iniciarán competencias en la fase de grupos.

Junto a ellos estarán Junior, campeón de la Copa Águila, y Santa Fe, tercero de la reclasificación después de los campeones Nacional y Millos. Ambos comenzarán desde la primera fase.

En la Copa Sudamericana estarán los cuatro mejores clubes de la tabla de reclasificación que no fueron campeones y no van a la Libertadores: Independiente Medellín, Jaguares, Cali y América.

De los ocho clasificados que participarán en torneos continentales, el único debutante a nivel internacional será Jaguares, octavo en la reclasificación.

Mañana serán los sorteos de ambos campeonatos en la sede de la Conmebol en Paraguay.