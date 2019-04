Prográmese con la agenda deportiva del fin de semana

Tercera en la F1

Shanghái. La carrera 1.000 y tercera de la temporada en la Fórmula 1 se disputa en la madrugada de mañana (1:10 a.m.) en China, donde el británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas (foto) saldrán a la pista para intentar inclinar la balanza del favorito de Mercedes. Bottas arrancó fuerte la temporada y es el líder del Mundial con 44 puntos, uno más que su compañero de equipo.

Atletas en Ecuador

Manizales. Entre hoy y mañana competirán en el Grand Prix Internacional de Cuenca (Ecuador) los atletas caldenses Dayana Mendienta, en impulsión de bala y lanzamiento de disco; Jhonatan Serna, en 1.500 metros y Ana Julieth Nieto, en 5 mil y 10 mil metros. Los acompaña el técnico Carlos Mario Velásquez.

Hermanos en competencia

Manizales. Los hermanos Rafael y Marcelo Gutiérrez compiten hoy y mañana en down hill. Rafa lo hará en el Panamericano de Cerro Bayo, Bariloche (Argentina), mientras que Lechón correrá en el Sea Otter Classic, en Monterey (Estados Unidos), en donde quedó sexto el jueves, en modalidad enduro.

Nacional de patinaje

Buga. Los patinadores Laura Tatiana Ospina, Estefanía Sánchez y Pablo Felipe Marín, del Club Azores, compiten desde el martes en la séptima válida Nacional de Interclubes de Carreras. Las competencias finalizan mañana.

Interclubes de hockey

Medellín. Manizales Hockey Club y FCM Rolling, en categorías abierta damas y juvenil varones Sub-17, disputan desde ayer y hasta mañana el Nacional Interclubes de Hockey. Reúne a 14 equipos de Antioquia, Caldas, Bogotá y Cundinamarca.

Nuevo líder

Foto | EFE | LA PATRIA

Arrate (Gipuzkoa). El corredor alemán Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe) ganó ayer la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco y asumió el liderato de la carrera que los cuatro días anteriores ocupó su compañero Maximilian Schachmann. La competencia se decidirá hoy en la última etapa, jornada con salida y llegada en Eibar, de 118,2 kilómetros y con altos de Primera y uno final de Segunda acategoría que determinarán quien portará el maillot amarillo de campeón.

Último fogueo

Medellín. El equipo de fútbol sala de la Universidad de Manizales se enfrentará este fin de semana a Bello Real Antioquia, Alianza Platanera, Leones de Itagüí y la Selección Antioquia Sub-21 como preparación para los zonales regionales universitarios y la Liga profesional.

Sale el bicicrós

Medellín. 28 bicicrosistas representarán a Caldas entre hoy y mañana en la quinta y sexta válidas nacionales de BMX. En élite damas estará Valentina Villegas, mientras que por élite varones irán Juan José Buitrago y Juan Esteban Echeverry.

Ajedrez infantil

Duitama. Los hermanos Jesús y María Ángel Arias López, de 8 y 11 años, representarán a Caldas en la primera semifinal de ajedrez en las categorías Sub-8, Sub-12 y Sub-16, al que asisten 116 deportistas de 13 departamentos. Los resultados dan clasificación al campeonato nacional.

Juegan los periodistas

Foto | LA PATRIA

Manizales. 17 periodistas deportivos de Caldas están en Bucaramanga para competir en los Juegos Nacionales de la Acord que se realizan desde hoy hasta el jueves. Los representantes del departamento compiten en fútbol de salón (foto), voleibol, ciclismo, ajedrez, tenis de mesa, billar, atletismo y bolos. Las justas cumplen su XVI edición.

Comienza el voleibol

Manizales. 20 clubes del país están listos para participar desde mañana hasta el miércoles en el VIII Nacional de Voleibol "Festinal Manizales 2019". Los partidos serán en el Coliseo Menor, canchas auxiliares, hockey y Universidad de Caldas. La actividad está reglamentada para jugadores entre los 8 y los 18 años.

Sin ciclovías

Manizales. Mañana no se realizarán las ciclovías de la Avenida Santander, Chipre y La Sultana, debido a la programación del Domingo de Ramos. La Secretaría del Deporte evalúa si el Domingo de Resurrección vuelve la jornada o se aplaza para dentro de 15 días.

Se mueve Villa Beatriz

Manizales. La XXIV Copa de Fútbol Foncaldas en Villa Beatriz tendrán programación mañana: 10:00 a.m. Miscelánea SESE La Sultana FCV - Caferedes; 12:00 m. Tenis Laser Imagenarte - Centro Veterinario Labrador; 2:00 p.m. Sindicato U. de Caldas - Profesores U. de Caldas.

Vaya a Santágueda

Manizales. Confa cumplirá mañana la cuarta fecha de la XXXVI Copa de Fútbol Santágueda. 8:00 a.m. EIC Ingeniería - Hugo Franco Ingeniería; 10:00 a.m. Dinoshop Top Ingeniería S.A.S. - Socobuses S.A.; 11:00 a.m. ML Abogados - Ideas Constructivas Caldas S.A.S.; 12.00 m. Confa - Tienda Olímpica; 3:00 p.m. Representaciones - Club Sinailtrainal Turpaz; 2:00 p.m. Choripinturas - Emas Dinamo F.C.; 4:00 p.m. Acabados Dacar - Taller Alejo.

Fútbol del mundo

Foto | EFE | LA PATRIA

Londres. Liverpool y Chelsea juegan mañana en Anfield, a las 10:30 a.m., el clásico del fin de semana en el fútbol europeo. La programación empieza hoy: 6:30 a.m. Tottenham - Huddersfield; 8:00 a.m. SPAL - Juventus; 9:15 a.m. Huesca - Barcelona; 11:00 a.m. Roma - Udinese; 11:30 a.m. At. Madrid - Celta, Manchester Utd. - West Ham, Borussia Dortmund - Mainz 05 y Ajax - Excelsior; 1:00 p.m. Monaco - Stade de Reims; 1:30 a.m. Milan - Lazio.

Mañana: 8:00 a.m. Fiorentina - Bologna; 8:05 a.m. Crystal Palace - Manchester City; 8:30 a.m. Fortuna Düsseldorf - Bayern; 11:00 a.m. Chievo Verona - Napoli; 1:30 p.m. Frosinone - Inter; 2:00 p.m. Lille - PSG.