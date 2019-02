Prográmese con la agenda deportiva del fin de semana

Compiten en bicicrós

Paipa. 17 manizaleños estarán presentes en la primera y segunda válida de la Copa Nacional de Bicicrós que se correrá entre hoy y mañana. Con esta competencia se abre la temporada oficial del BMX colombiano. Los ciclistas, con edades entre los 7 y los 35 años, competirán en 13 categorías, tanto en damas como en varones.

El entrenador, Mauricio García, explicó que llegaron con buenas expectativas y sienten que tienen opción de alcanzar medallas. Sobre la pista, señaló que es estrecha y cualquier cosa puede pasar, por lo que esperan que el reconocimiento que han hecho de esta les ayude a alcanzar podios.

Arrancan los cuadrangulares

Manizales. La primera fecha de los cuadrangulares de la Copa Salsoteca La 33 VIP en la Baja Suiza se juega mañana. Los partidos: 10:00 a.m. Celumóvil La 21 Graniltex Motores y Energía - Tenis Láser Ñiñí; 12:00 m. Vidrialum Ideas Constructivas - Tenis Láser Centro; 2:00 p.m. Tromoldes Wilmac Campeones Manizales - Rochela FC MPS Ingeniería; 4:00 p.m. Salsoteca La Sala Bávara - Tropicana Orquesta Industria Licorera de Caldas.

Nacional de kendo

Manizales. El Coliseo Mayor será escenario hoy y mañana del Torneo Nacional de Kendo. Están confirmados 30 deportistas, quienes aspiran a ser parte de la Selección Colombia que irá al Campeonato Latinoamericano, en mayo, en Cali.

Élite en Marchagás

Villamaría. Cinco partidos tiene hoy la programación del torneo élite de Marchagás. 5:00 p.m. Metálicas Hurtado - Estructuras Livianas y Acabados; 6:00 p.m. Hot Coffee - Acabados y Construcción JM; 7:00 p.m. Virgin Mobile - Caldas Médicas; 8:00 p.m. Inox Forma - Atlanta; 9:00 p.m. Burbuja La Catedral Del Celular - Constructora El Ruiz.

Desfilan los aficionados

Manizales. Por lo menos 150 equipos de fútbol aficionado desfilarán mañana, a partir de las 9:00 a.m., entre la Torre del Cable y la cancha auxiliar, con lo que se inaugura el Torneo Municipal.

Listo el Desafío

Manizales. El Desafío Manizales, para bicicletas de ciclomontañismo, se efectuará mañana. Saldrá de la Plaza Principal de Palestina, pasará por el Aeropuerto, el Lago Chinchiná y regresará a Palestina. Los interesados se pueden inscribir en las tiendas en Manizales o en los teléfonos 8867015 y 3113410158.

Siguen torneos locales

Manizales. Este fin de semana se efectuarán partidos correspondientes al torneo doméstico de Hockey, en la Unidad Deportiva Palogrande. Compiten en infantil y en dos categorías de mayores, con 15 equipos.

Comienza el Panamericano

Bogotá. El lunes comienza el Panamericano Juvenil de Esgrima con la presencia de dos caldenses en la Selección Colombia: Juan Manuel Giraldo y Kevin Andrés Restrepo. El primero competirá el jueves en florete cadetes y el segundo lo hará sábado en espada juvenil. La competencia irá hasta el domingo.

Por el cumpleaños

Villamaría. La Liga Caldense de Ajedrez invita a un torneo que se realizará el próximo fin se semana, para celebrar los seis años del club El Enroque, en la Institución Educativa Gerardo Arias. El valor de la inscripción par foráneos es de $45 mil y, para socios, de $35 mil. Informes: 3206478672 y 3137063636.

Alista ruedas

Manizales. La Liga de Patinaje se prepara para la Cuarta Válida Departamental Copa Caldas, que se disputará entre el 9 y 10 de marzo. Todavía no se ha definido el calendario nacional.

Fútbol del mundo

Mánchester. Manchester United y Liverpool protagonizan mañana, a las 9:05 a.m., el partido más atractivo de este fin de semana en el fútbol europeo. Otros juegos: 7:30 a.m. Burnley - Tottenham; 9:30 a.m. Bayern Munich - Hertha Berlín; 10:15 a.m. Sevilla - Barcelona; 11:00 a.m. PSG - Nimes; 2:30 p.m. Frosinone - Roma.

Mañana: 9:00 a.m. Bolonia - Juventus; 9:05 a.m. Arsenal - Southampton; 10:15 a.m. A. de Madrid - Villarreal; 11:30 a.m. Chelsea - Manchester City (Copa de la Liga); 12:00 m. Parma - Napoli; 12:00 m. Dortmund - Bayer Leverkusen; 2:30 p.m. Fiorentina- Inter; 2:45 p.m. Levante - Real Madrid; 3:00 p.m. Mónaco - Lyon.

Chiquifútbol en la Auxiliar

Manizales. La primera fecha de la categoría A se jugará hoy. Partidos en la cancha Sintética Luis Fernando Montoya: Grupo 1: 9:00 a.m. Gimnasio Horizontes - South Fork United; 9:00 a.m. Club Deportivo Alexánder Rozo - Granadino; 10:20 a.m. Granjas y Viviendas - Club Atlético Manizales. Grupo 2: 10:20 a.m. Fundación Once - Inmedent; 11:40 a.m. Racing Club - Titanes; 11:40 a.m. Club Cafeteros - Club Fortaleza. Grupo 3: 1:00 p.m. Once Caldas - Campeones; 1:00 p.m. Club Robles Neira - Boca Yunior; 2:20 p.m. Club Nki - Club Talentos. Grupo 4: 2:20 p.m. Club Formadores - Club Fútbol Pasión; 3:40 p.m. Preciado - Academia Fútbol Más; 3:40 p.m. Asofútbol - Águilas Del Sur.

Chiquifútbol en Aranjuez

Manizales. En la cancha sintética de Aranjuez jugará la categoría B, en su segunda fecha. Los juegos: Grupo 4: 9:00 a.m. Granadino - South Fork United; 10:10 a.m. Academia Fútbol Más - Wikam FC; 11:20 a.m. Club Deportivo Alexánder Rozo - Club Fortaleza. Grupo 5: 12:30 p.m. Coch Chinchiná - Club Deportivo Talentos; 1:40 p.m. Club Atlético Manizales - Club Los Crak; 2:50 p.m. Titanes - Granjas y Viviendas. Grupo 6: 4:00 p.m. Semenor - Ravasco; 4:45 p.m. Holocausto Norte - Club La Castilla; 4:45 p.m. Club Deportivo Preciado - Pibes FC. Estos dos últimos partidos se jugarán en la cancha auxiliar.