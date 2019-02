Palmas para todos en el Tour Colombia

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Medellín*

Atrás quedaron las horas de viaje, frío y hambre que soportaron los aficionados por asegurar un sitio y poder ver el emocionante final que tuvo ayer el Tour Colombia.

¡Valió la pena! La subida a Las Palmas, los últimos 18 kilómetros, fue una calle de honor, pero también, un cúmulo de emociones para todos. En el ascenso, el paso de los corredores fue acompañado por el grito emocionado de miles de fanáticos. En la meta, por televisión, cada acción fue una exclamación de quienes esperaron con alegría y ansiedad.

La gente quiso emociones y estas llegaron por montones. La primera fue con Winner Anacona. Después, cuando saltó Nairo Quintana con Egan Bernal e Iván Sosa. Los aficionados gritaron y hasta lloraron emocionados. Lo vivieron Sneider Fernández y Milena Gayón que llegaron de Gachancipá (Cundinamarca) y no podían creer.

Seguidamente las pulsaciones se aceleraron más gracias a Supermán, Miguel Ángel López. "Esto es una cosa increíble, me voy a morir, Dios mío. Ni porque estuviéramos en el Tour de Francia", dijo Andrés Arias, del Huila, un mecánico dental que dos horas antes subió a Las Palmas en 2 horas y 20 minutos.

No podía faltar el drama. Un aficionado, atravesado, perdió el equilibrio y tumbó a Quintana y a Sosa. Los fanáticos lo reprocharon y al imprudente le sobraron madrazos.

"No lo puedo creer, cómo pasa eso? Ojalá no haya ocurrido nada" dijo Dávinson Patiño, al lado de Marisol Arango, ambos estudiantes de la Universidad de Antioquia. Nairo, como lo reconoció al final, demoró algunos minutos en retomar su ritmo con el apoyo de los aficionados.

Los últimos tres kilómetros, cuando Nairo y Sosa alcanzaron a Miguel Ángel López, fueron delirio. La gente coreó ¡Nairo... Nairo... Nairo! Y Nairo los escuchó y en medio de las dudas de los dos rivales, sacó fuerzas en el último envión y ganó la etapa para hacer felices a quienes lo esperaban en meta.

Al final todos fueron saludados como héroes. Hasta el caldense Dídier Chaparro, de Aguardiente Antioqueño, que se había caído el sábado y llegó octavo en la etapa, entre los grandes. Por eso finalizó 21 en la general.

Miguel Ángel López, de Astana, ganó la carrera y sucede en el trono a Egan Bernal. Solo un corredor extranjero quedó entre los 10 primeros de la general: el francés Alaphillipee. Los demás, incluidos Chriss Froome, que se cayó en la etapa del sábado, perdieron mucho tiempo.

"Valió la pena", la frase de Diana Méndez, una bogotana que llegó desde el sábado, sintetizó todo lo que sucedió ayer en Las Palmas. El ciclismo colombiano vivió una jornada inolvidable con el Tour Colombia 2.1.

*El periodista y fotógrafo fueron invitados por la organización.

El británico Chris Froome (izquierda) no figuró en los primeros puestos, pero fue de los más aplaudidos por los aficionados.

La etapa

1. Nairo Quintana, de Movistar, 3.57,19; 2. Iván Sosa, de Sky, a 8; 3. Miguel Ángel López, de Astana, a 8; 4. Egan Bernal, de Sky, a 16; 5. Rigoberto Urán, de EF Education, a 1,01; 6. Daniel Felipe Martínez, de EF Education, a 1,02; 7. Johan García, de Manzana Postobón, a 1,27; 8. Dídier Chaparro, de Aguardiente Antioqueño, a 1,32; 9. Sergio Luis Henao, de UAE Emirates, a 1,15; 10. Jhonatan Narváez, de Sky, a 1,40.

La general

1, Miguel Ángel López, de Astana, 18.38,32; 2. Iván Sosa, de Sky, a 4; 3. Daniel Martínez, de EF Education, a 42; 4. Egan Bernal, de Sky, a 54; 5. Nairo Quintana, de Movistar, a 1,04; 6. Rigoberto Urán, de EF Education, a 1,31; 7. Julian Alaphilippe, de Quick Step, a 1,33; 8. Sergio Luis Henao, de UAE Emirates, a 2,41; 9. Richard Carapaz, de Movistar, a 2,46; 10. Rodrigo Contreras, de Astana, a 2,47.

Nairo Quintana ganó la etapa reina en Las Palmas.

Sí y no

Santiago Ramírez, de Telemedellín

Me gustó la forma como los ciclistas colombianos afrontaron la carrera, con seriedad y profesionalismo. No me gustó que los extranjeros, como Froome, no vinieron en forma.

Carlos Julio Guzmán, de Win Sports

Me gustaron la competencia y ver a la familia colombiana alrededor del Tour. Qué no me gustó, que no dejaron subir a la gente, cerraron las vías muy temprano.

Juan Harvey Gutiérrez, de Telecafé

Me gustó el contacto con la gente, el recorrido y estar cerca de las figuras. Me hubiese gustado que dieran más facilidades para la labor periodística.

Fernando Llamas, de Marca (España)

Me gustó el espectáculo que se dio en cada una de las etapas, no creía que iba a ser tan exitoso. No me gustó el tema de las comunicaciones, hay detalles que deben proporcionar mejor la información en plena carrera.

Dídier Alonso Chaparro fue el único caldense en competencia. Terminó octavo en la etapa de ayer.

Desde Las Palmas

- Cierre de vías. Muchos aficionados quedaron tristes porque cerraron la vía a las 6:00 a.m. y no pudieron subir a la meta.

- Caldenses en carrera. El médico Carlos Alberto Osorio con Movistar, Dídier Chaparro con Orgullo Paisa, Jorge Londoño con protocolo del Tour y Santiago Castro con Specialized fueron algunos de los caldenses en la carrera.

- Futuro del Tour. Jorge Ovidio González, presidente de la Federación, dijo que el Tour se debe correr el próximo año en Boyacá y Cundinamarca, pero que deben fijar sus apoyos ya, de lo contrario será de nuevo en Antioquia.

- Malestar con anuncio. Algunas ligas expresaron su inconformismo con el presidente de la Fedecicclismo al anunciar que el Tour volvería a Antioquia, pues consideran que otras regiones también lo pueden hacer.

- Froome, ídolo. La gente del ciclismo quedó maravillada con Chris Froome por su humildad. Mientras pudo no le negó la foto o el saludo a nadie.

- Equipo World Tour. La gente del ciclismo no cree viable, por los costo, el equipo colombiano World. Dicen que el presupuesto es tan grande que si es el Gobierno el que pone el dinero, alterará el dinero del deporte colombiano, lo que es un lío.