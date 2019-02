"Nos falta mucho para pensar en una Liga Profesional Femenina": Álvaro González

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

- Pareciera que a la Dimayor y a la Federación ni les gusta, ni les interesa la rama femenina ¿qué pasa?

Es una falsa apreciación. Le garantizo que a todos los estamentos del fútbol colombiano, como lo son la Federación, la Difútbol y la Dimayor, les interesa muchísimo, óigase bien, muchísimo el fomento y el óptimo desarrollo del fútbol femenino colombiano.

- ¿Qué tan ciertas son las denuncias que ellas hacen: convocatorias paralelas, vetos y hasta compra de uniformes?

No han presentado prueba de lo que dicen. Además, no creo que sea muy serio hacer denuncias públicas sobre supuestos hechos ocurridos, sin ningún documento probatorio, y, precisamente, cuando no lo hicieron mediante escritos legales ante la Federación, entidad responsable de revisar y hacer los correctivos necesarios. Tengo entendido que los señores Dídier Luna y Sigifredo Alonso, personas directamente involucradas en los presuntos hechos, están preparando denuncias penales por difamación y calumnia contra los responsables de los comunicados públicos. Eso personalmente me parece perfecto.

- ¿Cómo puede existir una convocatoria paralela y la Federación no lo sabe?

La única convocatoria oficial de una selección en cualquier categoría o modalidad del fútbol, es la que se realiza por medio de una resolución debidamente firmada por las personas responsables.

- Ellas dicen que les quedaron debiendo premios ¿qué se ha pactado, qué cumplió deportivamente y qué se pagó?

No conozco el tema. Seria muy importante que hicieran cargos concretos para poder revisar. Pero le puedo asegurar que la Federación, los premios que ofrece a una Selección que representa al país en una evento cualquiera, los paga en el tiempo y el plazo correspondiente.

- ¿Qué posición juega el Gobierno Nacional en todo esto, pues pidieron la sede del Mundial Femenino?

El Gobierno colombiano, orientado por nuestro presidente Iván Duque, a quien apoyamos incondicionalmente, no tiene ninguna responsabilidad con los hechos denunciados. Ustedes muy bien saben que la Federación es una entidad independiente, de carácter privado, con autonomía y presupuesto propio, que se rige por sus propios estatutos y por las normas deportivas nacionales e internacionales. Desde antes de su posesión, nuestro presidente Iván Duque ya había mostrado su total interés por ese tema, para el que cuenta con todo el apoyo y respaldo de la entidades responsables del fútbol colombiano. Ojalá esa anhelada iniciativa se convierta en una realidad en pro del fútbol femenino colombiano.

- ¿Qué presupuesto tiene la Federación este año para la rama femenina?

Esa es una cifra que exactamente no tengo en mi mente, pero sí le puedo asegurar que corresponde a la suma requerida para el apoyo total a esta modalidad del fútbol colombiano.

- ¿Qué tanto orden le han puesto a la rama femenina en el país?

Las siguientes estadísticas les pueden servir a los colombianos para formarse una idea sobre el tema. Desde 1991 hasta la fecha, cada año, sin falta alguna, hemos venido realizado campeonatos nacionales de fútbol femenino a nivel de selecciones departamentales. Hasta 2012 los hicimos en la categoría libre. En el 2013 auspiciamos la categoría juvenil, y desde el 2013 hacemos los mismos campeonatos juvenil, prejuvenil e infantil. Desde el 2016 venimos, además, realizando campeonatos nacionales de clubes en idénticas categorías. Esos campeonatos nos han servido para efectuar la conformación de nuestras selecciones nacionales, y gracias a los mismos, hemos clasificado y participado en cuatro campeonatos mundiales en la categoría Sub-17, Sub-20, dos Mayores, más dos Juegos Olímpicos. Esto sin mencionar nuestra presencia en dos campeonatos panamericanos y dos centroamericanos. Ahí están las estadísticas que todo colombiano puede verificar, y que dan fe del apoyo que brindan la Federación, la Difútbol y la Dimayor a la rama femenina.

- ¿Porqué no han consolidado la división profesional?

Tenemos que reconocer que el fútbol femenino, en gran parte del mundo y especialmente en Suramérica, apenas inicia su primera etapa de desarrollo y formación. Un atleta profesional no se hace por decreto y mucho menos por política. Se llega al campo profesional por el suficiente y requerido desarrollo técnico-deportivo y la mejor capacidad económica. Con gran respeto, pienso y creo que en Colombia, aún nos falta mucho de estos dos requisitos ineludibles para pensar en una Liga Profesional respetable. Las estadísticas no mienten. Si queremos tener una Liga Profesional responsable, seria y con participación adecuada de 25 clubes, necesitamos como mínimo 700 jugadoras de excelentes aptitudes técnicas y amplio desarrollo profesional. Pregunto: ¿Usted cree que hoy en este país, tenemos ese número de jugadoras profesionales? Disculpe, no nos hagamos falsas ilusiones. Aterricemos y trabajemos arduamente desde ya para cumplir en el menor tiempo posible con este anhelado sueño de todos los colombianos. A todo lo anterior debemos agregar el hecho grave de que tres grandes empresas, dos colombianas y una extranjera, que habían presentado a la Federación propuestas comerciales para patrocinar la Liga Profesional Colombiana, dijeron que no. Y lo hicieron a raíz de estas denuncias y al escándalo público que las mismas motivaron. Ahí sí quedamos bien graves y además muy tristes.

- Usted ha dicho que mucho de esto es ruido ¿Porqué lo dice?

Porque hacer denuncias públicas, sin prueba alguna y sin antes acudir ante las entidades oficiales que involucran. Para mí, es solo un afán desmedido de figuración y protagonismo inmerecido. Usted muy bien sabe que una de las principales vitrinas públicas las da el fútbol, y mucho más si me dedico a denigrar y a vociferar de todo el mundo y de todas las entidades sin fundamento.

- Gabriel Camargo dijo el año pasado que el fútbol femenino era un caldo de lesbianismo ¿usted tiene algún comentario sobre el comportamiento general de las chicas futboleras?

El doctor Gabriel Camargo seguramente habrá recibido algunos informes que le inducen a emitir ese concepto. Depronto cometió el error involuntario de expresarlo en el momento, la forma y el modo inadecuado. A ustedes mismos, a algunos periodistas de este país, estoy seguro que les han llegado informes y comentarios similares sobre ese tema, pero como somos un país de doble moral e hipócritas, expresamos nuestros conceptos personales en privado, pero no nos atrevemos a hacerlos públicos, y además, nos lanzamos en picada contra todo aquel que se atreve a hacerlo. Respeto totalmente esas posiciones.