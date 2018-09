Mes y medio para contratar el técnico de la Selección Colombia

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

La historia de José Néstor Pékerman con el seleccionado nacional de fútbol terminó ayer con la presentación de su informe ante el Comité Ejecutivo de la Federación (FCF).

Minutos después, Pékerman, acompañado de Ramón Jesurún, presidente de la FCF y de Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, le anunciaron al país la determinación (ver recuadros).

Atrás quedó un ciclo que empezó en febrero del 2012, marcado por las participaciones en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. El país llevaba 16 años sin competir en las copas.

Por lo averiguado, no sucedió nada distinto a lo advertido por LA PATRIA el pasado viernes: que la dirigencia no tenía ninguna intención de renovar a Pékerman, lo que provocó su salida.

Para el periodista Iván Mejía Álvarez, de Caracol, su adiós estaba cantado: "Las relaciones venían rotas por muchos motivos, por eso, cuando un matrimonio no funciona, todo se termina".

Mejía Álvarez advierte que Álvaro González, presidente de la Difútbol, miembro del Comité Ejecutivo de la FCF, le marcó su destino final: "No tenía opción porque González tenía los votos en el Comité para sacarlo".

A barajar

La FCF tendrá mes y medio para escoger entrenador. Los partidos amistosos de esta semana, ante Venezuela y Argentina, en Estados Unidos, los dirigirá Arturo Reyes, técnico de la Sub-20.

Iván Mejía dice que, más que colombiano o extranjero, se necesita un técnico trabajador, que camine por todas las categorías de la Selección, que sea empleado de la Federación.

Javier Álvarez, quien fue técnico de la Selección destaca, bajo el ciclo Pékerman, la ida a dos mundiales y la renovación que hizo del equipo que podría repetir nómina en el próximo Mundial. Sin embargo, dice que es hora de pensar en un seleccionador nacional.

"Ahora nos valoran más afuera que adentro, con Reinaldo Rueda en Chile, Juan Carlos Osorio en Paraguay y Hernán Darío Gómez en Ecuador", explica Álvarez.

Wéimar Muñoz, de Win Medellín, lamentó la salida del técnico argentino: "Era partidario de su continuidad, pero no hubo arreglo. Hay que agradecerle y pedir un reemplazo de categoría".

Dos técnicos del medio piden que llegue alguien colombiano. "Ojalá se mirara a un técnico nacional, porque los hay y competentes. Uno lamenta la salida del técnico, pero ahora que se dio el cambio, ojalá se piense en un colombiano", indicó Hubert Bodhert, entrenador del Once Caldas.

Luis Fernando Montoya, extécnico de Once Caldas, dice que a lo largo del periodo de Pékerman hubo cosas buenas y malas: "Pero fueron más las buenas y me gustaría un técnico colombiano que no se promocione en los medios".

El nuevo Comité Ejecutivo de la FCF, integrado por Ramón Jesurún Franco, Jorge Enrique Vélez, Álvaro González Alzate, César Pastrana, Jaime Pineda, Elkin Arce y Claudio Cogollo, empezará a hablar de nuevo técnico la próxima semana, una vez se jueguen los amistosos en Estados Unidos.

La idea es tener nuevo timonel para el partido amistoso que tendrán con Estados Unidos en octubre.

Fue una decisión personal: Jesurún

"El profesor ha manifestado su decisión de retirarse. Da por cumplido un ciclo que fue altamente exitoso, por la responsabilidad de asistir a dos mundiales, que era el objetivo para el cual lo contratamos, no hubo ningún motivo diferente a otra decisión personal, no tocamos otros temas”, aseguró Jesurún.

El presidente de la FCF agregó: “El Comité Ejecutivo nunca cuestionó la labor del profe, tampoco la labor de Pascual Lezcano, no hubo duda de la transparencia e idoneidad de Lezcano en la Selección. Debo decir que nos sentimos compungidos por la decisión del profesor, nos sentimos adoloridos por perder a un hombre que durante estos años nos entregó alegrías, nos permitió crecer en la Selección hasta encontrar un posicionamiento internacional. Su decisión personal, que respetamos, nos llega con el dolor que hoy tenemos".

He cumplido: Pékerman

“El contacto con los jugadores todavía no se ha dado, porque siempre he tenido una conducta en mis actos, nunca me ofrezco, espero la finalización de mi contrato para esperar el rumbo, no empiezo a hablar con nadie, mi asistente no atiende a nadie, le corto la mano si atiende a alguien".

"Me han puesto en todos los lugares del mundo y después del Mundial estuve siempre en Bogotá, pero la cantidad de barbaridades que han dicho es triste, con los jugadores tengo una conducta, ellos no pueden estar involucrados, hay respeto y cariño, me pondría a llorar si empiezo a recordar momentos vividos”.

