"Me dijo: negro, la puta que te parió": Johan Carbonero

Camila Espinosa

LA PATRIA | Manizales

"El arquero de ellos me estuvo diciendo: 'Negro, la puta que te parió', durante el segundo tiempo. La verdad no sé cuántas veces, pero, de que me lo dijo me lo dijo", le aseguró a LA PATRIA el delantero juvenil del Once Caldas Johan Carbonero sobre la actuación del portero uruguayo Lucero Álvarez.

Por eso, el técnico Hubert Bodhert, al final del partido del pasado lunes, le exigió respeto a Álvarez. El guardameta escribió su versión en redes sociales: "De manera hostil, el técnico del Caldas ingresó a la cancha profiriéndome ofensas xenofóbicas, exigiéndome que respete, faltándome él respeto, diciéndome 'extranjero hp', y al responder he sido expulsado (SIC)”.

Bodhert le respondió: "Solo digo que eso es falso, he sido una persona que he dirigido mucho tiempo fútbol profesional y no tengo antecedentes de esa índole. Le exigí respeto fue todo".

Piden sanción

El Once se pronunció ayer en un comunicado en el que rechaza la actuación del arquero Álvarez. Además, "pide analizar el comportamiento de Fernando Salazar, miembro del club Rionegro, quien interrumpió la rueda de prensa del profesor Bodhert después del partido, alzando la voz y alterando el normal desarrollo de la conferencia".

La responsabilidad para sancionar el racismo o la xenofobia está en manos de la Comisión Arbitral de la Dimayor, que se reunió ayer en Bogotá.

Según la norma del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, las personas que sean culpables pueden recibir una suspensión hasta de 10 fechas.

"El que mediante actos o palabras humille, discrimine o ultraje a una persona o a un grupo en razón de su raza, color de piel, idioma, credo u origen de forma que atente contra la dignidad humana será suspendido de cinco a 10 fechas", dice el artículo 92 del Código.

La Comisión Arbitral recibió ayer al mediodía el informe del juez Nolberto Ararat y hoy, en el boletín de penas y sanciones, deben salir las decisiones que se tomarán respecto a las acusaciones de los integrantes de Once Caldas y Rionegro.

Por la Copa

Once Caldas visitará hoy (7:45 p.m., Win Sports) a Independiente Santa Fe, en la ida de los cuartos de final de la Copa Águila, que para el campeón tiene como premio el cupo a la Copa Libertadores del 2019. El Blanco formaría con José Fernando Cuadrado, David Gómez, Diego Peralta, Andrés Correa, Edwin Velasco, Diego Arias, Juan David Rodríguez, Juan Pablo Nieto, César Amaya (Israel Alba) y David Lemos.

Incidentes

Según el reporte de la Alcaldía de Rionegro, al final del partido, unas personas con camiseta de Atlético Nacional esperaron a los seguidores del Once Caldas a las afueras del estadio Alberto Grisales y se formó una riña en la que resultó herida una persona con arma blanca. No hubo detenidos.

Antecedentes

La primera sanción de la Dimayor por racismo se dio en el 2012. En esa ocasión fue el Deportivo Pasto, porque sus hinchas discriminaron a jugadores de La Equidad, por su condición racial. El conjunto nariñense pagó una multa de $11 millones 334 mil por dichos actos discriminatorios.