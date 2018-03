Mauricio Restrepo seguía al Once Caldas de reojo

LA PATRIA | MANIZALES

Mauricio Restrepo le ha seguido los pasos al Once Caldas. Cuando jugaba con La Equidad y le ganaron 0-2 al blanco en el estadio Palogrande le dejó un mensaje a Winston Cifuentes, expreparador físico y técnico encargado del Club: "Cuando me vas a traer a jugar acá pues hombre", recuerda este paisa entre risas.

La tercera fue la vencida para el volante que tuvo la opción de firmar en la era de Luis Fernando Montoya y Santiago Escobar. Con el técnico Hubert Bodhert el sueño se le hizo realidad.

"No dude en decir que sí cuando me hicieron la propuesta, porque siempre me ha llamado la atención este Club y la ciudad. La familia está feliz por este paso en mi carrera", insiste el volante que debutó hace 18 años en Atlético Nacional con el DT Carlos Navarrete.

Restrepo maneja un perfil bajo fuera de la cancha. Adentro sí se considera un líder, porque le gusta ser un ejemplo para los jóvenes. "Hay que vivir el día a día, pero la disciplina y el trabajo da muchos frutos en el fútbol. He sido bendecido porque no he tenido lesiones graves para pensar en un retiro pronto. Me cuido mucho y me encanta el olor a camerino", dice este mediocampista de 36 años.

Mauricio ha sido titular en las seis primeras fechas de la Liga. Su experiencia se nota en la cancha, así el hincha no lo vea como un jugador vistoso. Para Bodhert es eje en el medio y mañana volverá a ser inicialista en el juego con Medellín, por la fecha siete de la Liga.

"No hemos ganado nada y seguimos en construcción, pero el inicio nos motiva a no bajar los brazos porque se armó un equipo sólido y, lo más importante, con mucha armonía. El profe es alegre y nos transmite mucha energía. No solo se preocupa por el rendimiento en la cancha, sino por el bienestar del jugador", admite Restrepo, que en el 2005 pasó por Colón de Santa Fe en Argentina.

El paisa está casado hace 13 años con Jeimy Villa y tienen un hijo, Matías, de 6 años. Su familia es el motor para sostenerse en el fútbol que empezó a practicarlo a los 9 años con Nacional en el Pony Fútbol. Allí perdió la cuenta de los goles que hizo como delantero, pero fue como volante que se ganó un puesto de titular en el profesionalismo.

La jornada

- Hoy

6:00 p.m. Leones - Atlético Huila

8:00 p.m. La Equidad - Boyacá Chicó

- Mañana

4:00 p.m. Deportes Tolima - Envigado

6:00 p.m. Once Caldas - Medellín

8:00 p.m. Atlético Nacional - Jaguares de Córdoba

- Jueves

4:00 p.m. Patriotas - Atlético Bucaramanga

6:00 p.m. Santa Fe - Pasto

8:00 p.m. Rionegro Águilas - Millonarios

- Viernes

8:00 p.m. Junior - Cali

- Por definir

América - Alianza Petrolera

El dato

La boletería para el juego de mañana entre el Once Caldas y el Medellín salió ayer a la venta en las taquillas del estadio Palogrande y en los puntos autorizados como el centro comercial Sancancio.