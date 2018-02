Marimón, ¿sí y no?

LA PATRIA | Manizales

En octubre del 2015, The Guardian (Inglaterra) y La Nación (Argentina) buscaron a las 50 promesas del fútbol mundial y en ellas apareció Jesús David Marimón, volante mixto del Once Caldas.

En aquella ocasión, los medios dijeron que el deportista, por su talento, era seguido por el inglés Manchester City. Han pasado dos años y cuatro meses y el talento que pasó por los seleccionados menores de Colombia aún no despega. El semestre anterior, con Francisco Maturana, apenas disputó 9 partidos de 20 y ahora no ha jugado con Huberth Boderth. Al respecto hay tres versiones: la del jugador, la del técnico y la del Club.

Marimón dijo en Caracol Radio que no lo ponen porque está próxima su renovación: "No se han puesto de acuerdo en nada. Estoy bien, estoy para jugar, pero no creo por el tema del contrato. Me están atacando desde un principio para renovar y se hace maluco el tema. La presión es fea para uno".

Explicó que por este motivo no lo llevaron a la gira por Perú: "Tengo para jugar, pero el profesor no puede proceder en contra del presidente. Él es un empleado y no puede contar conmigo".

Comentó que desde que estuvo lesionado lo dejaron solo: "Me dejaron tirado, me quedé porque quería jugar. No me sentí bien tratado mientras la lesión. Hay situaciones internas difíciles de llevar".

LA PATRIA llamó a Tulio Mario Castrillón, presidente del Club, para preguntarle sobre el caso y no respondió la llamada. Sin embargo, una fuente del equipo explicó que todo pasa por el momento deportivo que vive el jugador y su aparente rebeldía a propósito del vencimiento de su contrato.

Boderth indicó que es un tema de rendimiento: "Si trabaja bien y está con buen rendimiento juega, eso no lo puede dudar nadie. Cuando empezó la pretemporada no lo vi al ritmo de los demás. Lo contractual no lo manejo yo".

Con 19 años, Jesús David Marimón, el chico que hace dos años fue promovido como una promesa del fútbol mundial, es noticia y no propiamente por sus goles, gambetas o quites.

El equipo trabajó ayer en el Polideportivo de Villamaría y jugará el domingo con el Huila, a las 4:00 p.m.

Quinta fecha

- Hoy

7:45 p.m. Leones - Deportivo Pasto

- Mañana

3:15 p.m. Patriotas - Alianza Petrolera

5:30 p.m. Rionegro Águilas - Medellín

7:45 p.m. Deportivo Cali - Millonarios

- Domingo

2:00 p.m. La Equidad - Envigado

4:00 p.m. Once Caldas - Atlético Huila

5:15 p.m. Santa Fe - Jaguares de Córdoba

6:00 p.m. Deportes Tolima - Bucaramanga

8:00 p.m. Junior - Chicó

Boletería

Hoy: taquillas del estadio; mañana: estadio Palogrande, centro comercial Sancancio y Tienda Penalty; domingo: Coliseo Mayor, centro comercial Sancancio y Tienda Penalty.