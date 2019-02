Marcelo Gutiérrez espera un 2019 de podios tras un mal año

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Juan Sebastián Ocampo y Alberto Uribe fueron los pioneros del down hill (DH) en Caldas. Los dos caldenses dominaron a su antojo las primeras competencias de esta disciplina en el país.

Sus pasos los siguió Marcelo Gutiérrez Villegas, quien no solo se posesionó como el número uno de Colombia, sino que también ganó todo en América (Panamamericano y Suramericano) y llegó a la élite mundial, en la que fue podio. También se coló en el top 10 de la Copa Mundo.

Marcelo empezó en el bicicrós, cuando Ocampo y Uribe se lanzaban por las laderas locales. Luego cambió de bicicleta, así como de disciplina, y se convirtió en un referente.

LA PATRIA habló con él.

- ¿Cómo arrancó la temporada?

Con muchos cambios, le apunto a crecer. Quiero mejorar en todo, pero también ser feliz, sentir placer por lo que hago como deportista. Tengo más energía corporal y emocional. Modifiqué cosas y apunto al top 10 y a los podios de las carreras. Empecé con la Feria, una carrera bonita, en mi casa, con mi gente.

- ¿El down hill de la Feria se atraviesa en su pretemporada?

Está atravesada, porque uno apenas empieza a entrenar. Mis vacaciones fueron en noviembre, luego empecé la preparación en diciembre, justo antes de la Feria. No llego al ciento por ciento y hay que dejar algo a la suerte. Se deben manejar las cargas y saltar a ver qué pasa.

- ¿La pretemporada de un DH es la misma de un ciclista o de un deportista tradicional?

No tengo idea cómo será la de ellos, pero debe ser parecida. Uno tiene sus enfoques, sabe qué debe preparar, manejar cargas y llegar al tope del rendimiento. Lo demás es mantener las curvas del rendimiento a lo largo del año.

- ¿A qué se refiere cuando habla de goce y disfrute de la competencia?

Es un privilegio hacer lo que uno ama. ¿Cuánta gente no quiere eso? Mi primer año fue de shock, porque todo era con las uñas y con pasión. Y de un momento a otro llegan Giant y Redbull, ahí se toca el cielo con las manos y se aprenden muchas cosas. Ya son seis años haciendo todo. En el 2018 tenía técnico y equipo, pero sentía que iba a la oficina y no a montar en bici. Reflexioné y entendí que tanta rigurosidad me quitaba placer. Además, le sumé un tema de salud y el año no fue bueno, por eso paré, replanteé y busqué gente más cercana. No siempre tener al mejor garantiza, porque no se tiene al lado, presencialmente. El contacto personal es clave.

- ¿Qué problema de salud?

Por temas ajenos al deporte, en octubre o noviembre del 2017, tuve problemas personales. Uno maneja cargas y las lleva siempre en la maleta. El cuerpo somatizó en el colon, por eso empecé con inconvenientes intestinales que se llaman colitis ulcerativa, muy duros, lo que tuve todo el año.

- ¿Qué hizo?

Buscamos soluciones y fue complicado. Quedé bajito de energía y no asimilaba los nutrientes. Los resultados no llegaron, todo me cayó encima y me arrastré porque sufrí. Me topé con un libro que me marcó, el Secreto de un campeón, de Novak Djokovic. Ahí cuenta su experiencia con la dieta y recomienda qué hacer. Empecé a ganar de nuevo energía y fuerza. Hoy, la colitis está inactiva.

- ¿Entonces cómo califica el año pasado?

Todo es bueno cuando uno está aterrizado. Me sirvió mucho. El éxito es bueno, pero el fracaso también. Fue duro, aplastante, pero aprendí de los errores. Entre más sé, más me complico por la forma como uno mira estas situaciones y las valora.

- ¿Qué tan lejos está de hacer un podio final de la Copa Mundo?

No estamos lejos, en el 2015 fui noveno. Es simplemente ser más regular; con la estructura, el equipo y la cabeza que tengo lo puedo hacer. La meta es hacer top 10. Hay con qué, una locura si soy top 5.

- Este año tiene un valor agregado porque son los Juegos Nacionales, ¿lo ve así?

Juegos Nacionales alargan la temporada. Se va hasta noviembre y hay que llegar al ciento por ciento. El objetivo es darlo todo. Voy por la tercera medalla de oro.

- ¿Ve en el país a alguien cercano que le compita?

Rafael, mi hermano, me sigue los pasos. Ahí va, tiene 24 años, ojalá lo consiga. De ahí para atrás me lo he preguntado y veo a Camilo Sánchez, quien tiene mucho talento, y a Steven Ceballos. También un chico de Santander, pero no es lo mismo competir acá que afuera, donde se debe lidiar hasta con el pasaporte.

- Usted fue uno de los primeros que se quejó por la falta de apoyo en Caldas y hoy hay más respaldo, ¿le gustaría volver?

Siempre he dicho que quiero volver. En el periodo pasado me dejaron esperando, me hicieron perder un poco de tiempo. Nadie me volvió a contestar. Sería bonito volver, la gente tira duro, pero hay que ser realistas y entender que es nuestro trabajo.

- Caldas tiene atletas destacados en deportes no convencionales, caso montañismo, rally, triatlón, parapentismo y down hill, ¿a qué se debe?

Me atrevo a decir que todos tienen cosas en común: empresarial, comercial, la ambición y visión de verse más allá. Ellos entendieron que había que hacer algo más y lo lograron. No sé si a los demás les falte algo, eso nunca lo he hablado.

- ¿Hay Marcelo Gutiérrez para rato en el DH?

Acabo de renovar por tres años más con Giant y Redbull. De ahí para allá uno no puede decir que sí y es más cuestión de saber cómo se llega. La motivación, un punto bueno en lo deportivo. Estar recargado de energía seguramente pesará.

Su calendario

27 y 28 de abril: Maribor (Eslovenia).

1 y 2 de junio: Fort William (Escocia).

8 y 9 de junio: Leogang (Austria).

13 y 14 de julio: Les Gets (Francia).

3 y 4 de agosto: Val di Sole (Italia).

10 y 11 de agosto: Lenzerheide (Suiza).

31 de agosto y 1 de septiembre: Mundial en Mont-Sainte-Anne (Canadá).

7 y 8 de septiembre: Snowshoe (Estados Unidos).

10 de noviembre: Juegos Nacionales (Bolívar).

Edad

28 años de edad tiene Marcelo Gutiérrez.

Logros

Ha ganado durante nueve ocasiones seguidas el DH de la Feria de Manizales; campeón Panamericano en cinco ocasiones, dos oros en los Juegos Nacionales, dos oros en los Juegos Bolivarianos, tercero en una Copa Mundo y noveno en la general de la Copa Mundo 2015.