"Lo de la Comebol son honorarios y no coimas": Álvaro González Alzate

El dirigente manizaleño Álvaro González Alzate sostuvo hoy que lo que recibió de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) fueron honorarios y no coimas.

Su nombre apareció en una lista de dirigentes que, al parecer, recibieron dádivas de la Conmebol, información, proporcionada por los medios brasileños Globo Esporte e InfoEsporte, proviene de una auditoría que hizo Ernst & Young.

En el informe, González Alzate aparece al lado de Luis Bedoya, expresidente de Colfútbol, quien se encuentra en juicio en Estados Unidos, porque habría recibido 50 mil dólares.

LA PATRIA habló con González Alzate.

¿Por qué lo señalan de recibir coimas de la Conmebol?

Está equivocado. No me están señalando en el sentido que usted analiza. Publican una lista de pagos que la Conmebol realiza a terceras personas, en este caso a directivos de esa entidad, por diferentes conceptos, que en mi caso, nada tienen que ver con el pago de coimas o comisiones como usted lo anota. Sería iluso creer que las coimas se pagan con giros a cuentas directas y con nombre propio de sus beneficiarios.

¿Usted ha dicho en los medios que eso no son coimas sino honorarios ¿de qué habla puntualmente?

Y esa es la absoluta verdad. Nunca he ocupado el cargo de miembro del Consejo Directivo de la Conmebol, porque nunca he sido presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Por estatutos, el Consejo Directivo de la Conmebol está integrado con derecho a voz y voto por los presidentes de cada una de las 10 federaciones afiliadas en Sudamérica, y es ese consejo directivo el responsable de adjudicar contratos de diversa índole, entre ellos los de radio, televisión y prensa, así como asignar sedes de eventos internacionales, ejemplo Copa América. Para esas decisiones no tengo y nunca la he tenido, la oportunidad de asistir y mucho menos de decidir. Mi contrato con Conmebol fue entregado por el presidente anterior, por la prestación de asesoría, capacitación, logística en diferentes eventos deportivos de la Conmebol. De ese contrato, que inicio en el año 2015, con un pago mensual de 5.000 dolares por dicha gestión, solo me cancelaron 10 meses, aún me deben dos meses que espero me los cancelen algún día, porque creo que me los gane honestamente por mis servicios prestados.

¿Qué va hacer para demostrar que eso no son coimas sino honorarios?

Es muy simple. Allí, en Conmebol están los comprobantes de egresos que demuestran esas transferencias realizadas cada mes y, especialmente, su respectivo concepto. Además ustedes tienen como periodistas no solo el deber, sino la responsabilidad ética de indagar ante directivos de Conmebol y FIFA sobre el particular. Y precisamente, ahora que la FIFA va a realizar una importante sesión de su Consejo Directivo 16 y 17 de marzo próximos en Bogotá, es la mejor oportunidad que tiene toda la prensa deportiva nacional para consultar y verificar mi versión de los hechos denunciados ante el presidente de la Conmebol.