Llegamos fortalecidos: Jorge Luis Bernal, técnico de Águilas Rionegro

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Rionegro Águilas fue considerado como el equipo con menos favoritismo de los ocho clasificados para jugar lo cuartos de final de la Liga. Lo hará mañana y el domingo ante el Once Caldas.

Las otras llaves, Santa Fe - Deportes Tolima, Medellín - Atlético Bucaramanga, y Atlético Junior - La Equidad han sido catalogadas como más parejas.

Sin embargo, Jorge Luis Bernal, técnico de los antioqueños, considera que esto es positivo porque les quita las presiones que a veces, por los medios de comunicación, se les cargan a los jugadores.

LA PATRIA habló Jorge Luis Bernal, quien a sus 66 años, aún no sabe lo que es ganar una Liga. Fue subcampeón con el Tolima, pero como asistente técnico de Luis Augusto García.

- ¿Cómo llega Rionegro Águilas a los cuartos?

Fortalecidos después de los duros golpes por las derrotas ante Nacional y Santa Fe. En esos juegos nos dieron lecciones. Después crecimos con los triunfos ante Alianza Petrolera, Jaguares y Bucaramanga. Lo más importante es que de las derrotas se construyen las victorias. Esta fortaleza nos permite llegar con ilusión.

- ¿Qué piensa cuando se dice que su equipo no es favorito?

Uno sabe que otros equipos han ganado títulos y por eso son reconocidos. Pienso que a nosotros no nos han visto mucho. Si no nos dan como candidatos, no me asusta, más bien me quita presiones de encima. La gente se inclina por los títulos y por los afectos, eso es normal. Tolima, el torneo pasado, no era el candidato y ya vieron los resultados.

- ¿Qué piensa del Once Caldas, su rival?

Lo he dicho muchas veces, el Once Caldas me gusta, su posesión y por el equipo que tiene atrás: Cuadrado, los dos centrales y el volante cinco, todos lo hacen bien. Es un equipo que juega igual donde se pare y eso es importante.

- ¿El Once Caldas de hoy es el mismo de mitad de la Liga?

Le he visto buenos partidos, pero con Nacional en la final no fue el mismo. David Lemos se les fue temprano del campeonato por lesión y eso pesa porque en el fútbol se depende de los recursos humanos que se posee.

- Ustedes le ganaron los dos partido en la temporada al Once Caldas ¿eso sirve de algo hoy?

Esas son estadísticas, pero hay que refrendarlas, ratificarlas. Todo habrá que confirmarlo jueves y domingo.

- ¿Qué podría desequilibrar la serie?

Es complejo decir algo al respecto, porque uno se ampara en los jugadores habilidosos y en la estrategia, pero llega otra acción y define. Ante Santa Fe, por ejemplo, cometimos dos errores tontos y nos ganaron.

- ¿Qué opina de Hubert Bodhert como técnico?

A sus equipos se les ve la mano. Lo ha demostrado.

- ¿Qué piensa de la eliminación de Nacional, Millonarios, Cali y América?

Eso nos dice que todos tenemos opción y que la salida de ellos son las opciones de otros. Por ahí es la cosa.

- ¿La Liga tiene un favorito?

Si estuviera Nacional decían que ese era, pero no, esto está parejo.

Su campaña

D. Pasto 0 Rionegro 1

Rionegro 1 Envigado 1

Huila 2 Rionegro 2

Rionegro 1 Chicó 0

DIM 1 Rionegro 0

Rionegro 2 Cali 0

Millonarios 1 Rionegro 1

Junior 2 Rionegro 0

Rionegro 1 Once Caldas 0

Equidad 0 Rionegro 2

Rionegro 2 Leones 1

Tolima 1 Rionegro 1

Rionegro 0 Santa Fe 3

Patriotas 0 Rionegro 1

Rionegro 1 Nacional 3

América 2 Rionegro 1

Rionegro 1 Alianza 0

Jaguares 2 Rionegro 2

Rionegro 1 Bucaramanga 0