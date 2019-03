Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Unas fotos con la camiseta de Norte de Santander evidenciaron que Julián Jurado competía con otro departamento y no con Caldas. Sin embargo, en este último le pagaron durante tres años por medio del programa de estímulos económicos.

El reporte de la Secretaría del Deporte Departamental indica que durante dicho periodo, Jurado, quien fue medalla de bronce con Colombia en los I Juegos Parasuramericanos 2014, recibió $9 millones 258 mil 866.

Aunque el deportista negó que le hubieran pagado todo ese tiempo, finalmente reconoció que estuvo mal y presentó disculpas. Explicó que ese dinero lo recibía él y que era para comprar implementación deportiva para el equipo y para pagar pasajes de sus compañeros en Manizales.

Lo recibieron

Diego Fernando Espinosa, hoy concejal, quien hasta el año pasado orientó la Comisión Técnica Departamental, explicó cómo entró Jurado al programa en el primer año: "Se presentó por baloncesto, por sus logros con la Selección Colombia y lo hicimos así porque no había Liga".

Sin embargo, ese mismo año, sin notificar nada a Caldas, también se vinculó a Norte de Santander como jugador. Así lo ratificó Johan Vargas, entrenador y jugador del equipo de la frontera: "Está desde el 2016 con nosotros. Participamos en los tres selectivos a Juegos Nacionales, pero él solo participó en el último, en el que quedamos campeones. En los otros fuimos segundos y terceros".

Al año siguiente, según Espinosa, a Jurado lo inscribieron en Caldas como deportista apoyado tanto en baloncesto como en esgrima: "Incursionó en este deporte, mostró resultados y lo vimos como una opción para los Juegos Nacionales. Incluso fue campeón nacional, pero no sabíamos que estaba con Norte".

El año pasado

Para el 2018, Jurado continuó en el programa, pero ya no en baloncesto, sino en esgrima, gracias a la medalla de plata sumada en el Campeonato Nacional Paralímpico: "En baloncesto no teníamos nada (sin equipo y sin Liga), sabíamos que él tampoco estaba practicando en alto rendimiento y todo lo teníamos apostado para la esgrima de los Juegos", sostiene Espinosa.

No obstante, en la hoja de vida con la que se acreditó para continuar el año pasado en el programa, Jurado certificó dos títulos nacionales en baloncesto, uno en Medellín y otro en Bogotá, además de la medalla de plata en esgrima.

Llegó la hora de la preinscripción del equipo general para los Juegos Nacionales que se efectuarán este año en Bolívar, y Andrés Marín, el metodólogo de la Secretaría del Deporte, advirtió la dualidad de equipos de Jurado en competencias nacionales: baloncesto con Norte de Santander y esgrima con Caldas.

Diego Espinosa declaró cómo sucedió y no se percataron: "No se trata de excusar al atleta, que termina siendo injusto con Caldas, pero él entró al programa con los resultados anteriores, o sea, la medalla de bronce en el Paralímpico y luego con sus medallas en esgrima. Lamentablemente, el Estado confió en él y se fue con Norte de Santander sin avisar".

Las explicaciones

El exfuncionario de la Gobernación también señaló por qué no se dieron cuenta: "Es que el primer año pasaba los informes de baloncesto y los dos siguientes los de esgrima, todo era legal. Después toma una decisión injusta para Caldas".

Jurado indicó que "ese dinero se aportó para los acompañamientos del equipo. Muchos muchachos recibieron apoyo para poder entrenar. Ese dinero se cobraba a nombre mío, pero la inversión se hacía en el equipo de baloncesto en silla de ruedas".

LA PATRIA habló con un compañero de Jurado, quien ratificó lo dicho por el deportista: "Sé que parte de ese dinero él se los daba a los muchachos de bajos recursos para los pasajes".

Un abogado, experto en derecho público, explicó que si bien no hay nada ilegal, aparentemente, porque el deportista sí entró al programa y recibió el recurso, advierte sobre la falta de ética al no avisar que estaba con otro departamento: "No es lógico, devenga tres años, no dice nada y a la hora de los Juegos, sale y se va".

Fue desleal y poco ético: secretario del Deporte

LA PATRIA habló sobre el caso con Ronald Bonilla, secretario del Deporte de Caldas.

- ¿Cómo corroboraron que Julián Jurado competía por Norte de Santander?

Tras un análisis de la Comisión Técnica y llegada de Andrés Felipe Marín, nuevo jefe de la Unidad de Deporte, en reemplazo de Diego Fernando Espinosa, hicimos una revisión de los deportistas del programa y encontramos que Julián Jurado accedió al cupo por representar a Caldas en esgrima paralímpico, pero lo que no mencionó fue que también competía con Norte de Santander en baloncesto paralímpico, lo cual le impide representar a Caldas en Juegos Paranacionales. Nunca debió presentarse al programa, porque él era el único que sabía que estaba activo y que tenía planes de seguir compitiendo con Norte de Santander.

- ¿Y cómo sucede algo así?

Pasa por desconocimiento de los deportistas, porque, según lo manifestó Jurado, pensaba que podía competir en Juegos en dos diferentes deportes y dos departamentos.

- ¿Qué acciones legales tomará en contra del deportista?

Legalmente no tomaré ninguna acción, porque pienso que, aunque fue una actitud poco ética y desleal, presumo de la buena fe del deportista, es decir, de que no sabía que no podía representar al departamento en Juegos al estar inscrito con Norte de Santander. Además, en el 2017 tuvo resultados con la Liga de Esgrima Paranacional, pero no debió postularse porque él tenía planes con otro departamento y otra disciplina deportiva diferente a esgrima paranacional.

El culpable soy yo: Julián Jurado

LA PATRIA habló con el deportista involucrado.

- ¿Cuándo, cómo y por qué se vinculó a Norte de Santander?

Jugué un Festival de Verano, cuando integraba la Selección Colombia. Quedamos campeones y como la Liga de Caldas no tenía Reconocimiento Deportivo opté por jugar el Clasificatorio a Juegos el año pasado con Norte, ahí fue cuando me vinculé con ellos.

- ¿Por qué nunca le notificó a Caldas?

El proceso con esgrima no estaba fortalecido y estaba esperando. Como la Liga no tenía Reconocimiento estaba en peligro la participación en los Juegos Nacionales. Entonces me incliné por el baloncesto y no le notifiqué a Caldas. Ese fue un error mío.

- ¿Por qué dejó de hacer esgrima?

Porque en la Federación de esgrima no había un proceso serio como el que hay ahora. Me gusta la competencia y, como no había opción, me dieron la oportunidad con Norte de Santander.

- ¿Por qué volvió a hacer baloncesto en silla de ruedas?

Me gusta, me apasiona, es el deporte que practiqué, con el que he logrado mucha gloria durante 10 años en Colombia. Corre por mis venas.

- ¿Cree usted que hizo mal al registrarse con Norte de Santander y devengar de Caldas durante tres años, tal como lo constatan en Cúcuta y en la Gobernación de Caldas?

No es que haya estado mal hecho, porque mis inscripciones estuvieron en los términos establecidos. Si es por el registro con Caldas al programa de deportista apoyado, el culpable soy yo. El programa tuvo acompañamiento. El proceso con esgrima no era serio. Les ofrezco excusas a la Gobernación y a la Secretaría del Deporte.