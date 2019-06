Járlinson Pantano renuncia al ciclismo

Colprensa | LA PATRIA

Járlinson Patano, quien hace algunas semanas estuvo en medio de una compleja situación profesional por haber recibido una notificación de parte de la Unión Ciclista Internacional de que una muestra de eritropoyetina (EPO) fue hallada en su sistema anunció que se retira de la práctica profesional del ciclismo. El deportista colombiano dio declaraciones al periodista Jairo Enrique Rodríguez, del portal ‘Ciclismo sin límites’, las primeras que da oficialmente desde abril cuando fue notificado, y aseguró que “decidí no seguir luchando contra la UCI” (Unión Ciclística Internacional ).

Pantano argumento que no continuará “porque cuesta mucho dinero y no pienso gastarme el patrimonio de mi familia, para que de pronto en unos dos años me digan que estoy absuelto y ya para qué cuando el equipo Trek me ha echado y no me va a pagar lo que me estaba pagando. Entonces, puse todo en una balanza, ya lo que tenía que hacer en el ciclismo lo hice, no tengo que demostrarle nada a nadie. Vivo agradeció con los fans y el deporte y me quedo con los buenos recuerdos”.

El ciclista hizo énfasis en que nunca infringió las normas deportivas y dijo sentirse ya tranquilo con su decisión.

“Estoy un poco más tranquilo, pero es una situación incómoda y la vida me ha cambiado muchísimo y nunca esperé terminar mi carrera así. Ha sido un proceso muy difícil. Soy inocente, pero no me había pronunciado porque tenía que hacer el duelo”, dijo Pantano durante la entrevista.