"No son chismes": Integrantes de la Selección Femenina insisten en denuncias

Bogotá. Con un audio de Álvaro González confirmando la censura que hubo a Daniela Montoya quedó en entredicho muchas de las cosas que ha afirmado la Federación Colombiana de Fútbol, las representantes de la Selección Colombia Femenina dieron la cara y explicaron lo que viene pasando con el fútbol femenino en el país.

El audio fue de abril 2016, en una reunión de todo el plantel de la Selección femenina, por espacio de hora y media, en la que discutieron y plantearon la situación que se hace pública hoy, pero que, al parecer, ha sido constante en los últimos años “para reiterar que a los directivos, desde el 2012, estas mujeres lo han dicho y los directivos mienten”, aseguró Carlos González, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Aolfutpro), quien convocó la rueda de prensa.

La palabra la tomó la capitana histórica de esta generación en la tricolor, la defensa central Natalia Gaitán, quien aseguró: “Quiero afirmar que las declaraciones que hemos venido dando por parte de la Selección Colombia de Mayores y aclarar información, datos y palabras que han expresado los dirigentes de la Federación y han hecho que esto se convierta en murmullos y estamos para aclarar”.

“He escuchado que han declarado que nunca habían recibido declaraciones de nuestra parte y yo como capitana he tratado de muchas formas comunicarme con ellos, de hecho tengo una carta del 2012 en donde informamos de 3 temas: Primero, de necesidad de entrenamientos, segundo de fogueos internacionales con equipos de primer nivel, y tercero, que necesitamos un mejor apoyo económico, esa carta tiene recibido del 14 febrero de 2012. de la Federación y nunca hubo respuesta”, agregó Natalia.

La capitana concluyó su intervención: “Yo he intentado establecer reuniones con ellos, para tener una relación estrecha que nos permitiera hablar de los temas que hoy salen al aire, para mí es importante que sí hemos tratado de comunicarnos con ellos y no hemos podido lograr que ellos nos escuchen”.

Seguida a esta prueba llegó el audio de Álvaro González, en el que se confirmó el veto a Daniela Montoya para los Juegos Olímpicos de Río-2016 y la despedida del asistente técnico de Nelson Abadía por “liderar un sindicato”, según se escuchó en el audio del presidente de la Difútbol.

“Uno escucha declaraciones del presidente que nunca hubo un veto y es algo increíble, porque yo duré un año y medio mal, porque como todas mis compañeras, queríamos estar en los Olímpicos y el equipo estaba preparado para algo histórico allá, yo pedí premios y garantías porque amamos la Selección y el país para marcar historia en los Olímpicos”, dijo Daniela Montoya.

La antioqueña agregó: “Intenté de muchas maneras porque es la ilusión que todas tenemos y hasta le mandé una carta al presidente Ramón Jesurún, porque esa situación pasó con Luis Bedoya y nunca me respondieron, Álvaro me respondió que tranquila y que me ayudaba, yo hablaba con Felipe (Taborda) y él también me decía lo mismo, después de esa reunión Taborda me dijo que ya estaba solucionado, pero me engañaron todo el tiempo y al final dijeron que era decisión técnica, pero fue duro para uno como mujer no poder expresarse”.

“Es algo muy difícil que viví, mi familia estuvo muy mal, yo estuve muy mal y eso no vale, lo de nosotros no vale, así que no me parece justo que las cosas sean así”, concluyó Daniela en medio de lágrimas en la rueda de prensa, en la que Isabella Echeverri reconoció: “Le pedimos disculpas a Daniela por no haberla apoyado en su momento, porque sabemos que Daniela es la mejor volante seis de Colombia”.

Isabella continuó con las declaraciones, afirmando que “no es fácil dejar el miedo a un lado y hablar de los temas que hoy ponemos la cara, se nos criticó que nos escondíamos detrás del celular, pero tenemos pruebas para denunciar, por qué ahora, porque nos quitaron la Liga femenina, para una sub23 y vetaron a la mejor generación de la historia del fútbol femenino de Colombia, queremos decirlo a través de la honestidad y construyendo sin mentiras”.

Posteriormente habló Melissa Ortiz, con hechos puntuales de los que tienen pruebas: “Todas las denuncias están sustentadas por pruebas y no son chismes, por ejemplo, falta de viáticos nacionales, desprotección en salud de jugadores en Estados Unidos, falta de apoyo de gimnasio y recuperación de lesiones, pago incompleto del premio del Mundial de Canadá-2015, por quedar en el séptimo lugar, prometieron 10 millones y nos dieron siete, deben tres millones de los 10 que prometieron, así como temas de uniformes, falta de preparación, porque después de Londres-2012, estuvimos 700 días sin entrenamiento, ni competencia y después de Rio-2016 fueron 400 días, y el uso indebido de nuestra imagen en el álbum Panini de Canadá 2015”.

Finalmente, Oriánica Velásquez comentó: “A mí me duele que nunca nos dijeron gracias, que no somos un negocio y que no valemos, pero pregunto quién compra un negoció de algo sin estructura. Y hablan de un cambio generacional, pero espero que ese cambio esté en los dirigentes, llevan 50 años y todo merece una evolución”.

Para Carlos González Puche, con respecto a la Liga Femenina, “es absolutamente vergonzoso luego de que la asamblea de Dimayor aprobó el torneo femenino, ayer Álvaro González, manejando desde Difutbol el poder que tiene, anuncia que no hay fútbol femenino profesional, que sólo sub23, con tres mayores, pero lo que deja claro es que nuestro fútbol demuestra la falta de planificación y pone en riesgo la posibilidad de estas mujeres de ser profesionales en Colombia. No son ellas, son los directivos los que impiden el desarrollo del futbol femenino en Colombia”.

“Presidentes de clubes se han comunicado con nosotros, nos dicen que sí quieren hacer la Liga, pero nos piden que no demos nombres. Ellos esperan discutir el martes en la Asamblea que aprobaron en diciembre la Liga, pero González decidió hacer el sub23 para quitarle el dolor de cabeza a Vélez de hacer lo que debe”, concluyó González.

Por último, González Puche anunció que todas las pruebas serán llevadas a los entes de control del fútbol, incluida la FIFA, y agregó que “esperamos que las palabras de Gabriel Camargo a principio de año sean sancionadas, porque si fuera un jugador, ya lo habrían sancionado con tiempo y dinero”.

A las referentes también las acompañaron jugadoras como Nicole Regnier, Ingrid Vidal, Leicy Santos y más integrantes de la Selección Colombia Femenina de Mayores.