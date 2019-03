En deuda con las mujeres en el fútbol

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Voces en blanco y negro aparecen en Caldas cuando se habla de fútbol femenino. Mientras las futbolistas se quejan por falta de apoyo o la fragilidad con la que se trabaja, la Liga y la Secretaría del Deporte Departamental justifican lo hecho hasta el momento.

El que pasa de agache es el Once Caldas, equipo que apenas el año pasado hizo una veeduría a la espera de la Liga Profesional, pero nada más. En este momento no tiene nada.

Andrea Martínez lleva 20 años jugando fútbol. Ha estado con la Selección Colombia y Caldas, y con los clubes locales. Para ella lo que pasa en el país, pasa en suelo caldense: "Es que Álvaro González no está apoyando el fútbol femenino. No tenemos apoyo económico y así es muy complicado".

La licenciada en educación física extendió la queja al departamento: "No nos apoyan, la Liga no invierte el presupuesto como debería ser y por eso no hay campeonatos y clubes suficientes".

Andrea jugó con el Pereira en la rama profesional y no le cumplieron: "Nos tocó devolver los uniformes y los pagos eran retrasados y malos".

La volante armadora cuenta que las futbolistas profesionales del país están unidas: "Somos como 400 en un grupo de Whatsapp y allí nos contamos todo".

Vanessa Franco, también futbolista, piensa similar a Martínez: "Llevamos mucho tiempo y no hay evolución, son los mismos clubes, los mismos técnicos y casi las mismas jugadoras".

La deportista, quien labora en una agencia de publicidad, agregó que siente que a la Liga de Caldas no le gusta el fútbol femenino porque el apoyo es reducido y los torneos son mínimos.

Diferente de Andrea y Vanessa piensa Natalia Ruiz: "Me ha ido bien, tanto en los torneos locales como en la rama profesional. En ambos me trataron bien y no tengo quejas".

Natalia dice que participó en una veeduría del Once Caldas y nada más. Sugiere que haya más capacitación, más técnicos y que las jugadoras tengan mejor actitud.

Los argumentos de la Liga de Caldas

Fabio Alberto Aristizábal, presidente de la Liga Caldense de Fútbol, cuenta que el año pasado invirtieron $37 millones en la rama femenina.

"Participamos en los zonales nacionales Prejuvenil e Infantil, uno en Guaviare y el otro en Bogotá. Además del desarrollo del Campeonato Departamental en la categoría libre", indicó.

Para este año, anuncian $40 millones para los procesos de la categoría infantil y prejuvenil, más $17 millones para el Departamental.

Respecto a las críticas de Andrea Martínez y Vanessa Franco, el dirigente sostuvo que todo se ha hecho proporcionalmente al crecimiento de la rama: "Lo estamos haciendo, es lento, pero no ha sido fácil. Proporcionamos todo, formación, capacitación de técnicos y dirigentes".

Destacó que en Caldas jamás se ha presentado un caso de abuso sexual o acoso laboral.

Talentos Caldas, Manizales Soccer Club, Wilkam, Borussia; Estudiantil, de Villamaría; Fenix, Carlos Trejos e Ingrumá, de Riosucio, y Star Soccer, en La Dorada, son los equipos que trabajan con el fútbol femenino.

Josué Jaramillo, periodista, pero también dirigente del fútbol femenino, dijo que ha vivido los últimos cinco años al lado de las mujeres: "Hay material humano para trabajar, pero se necesita la unión de todos".

Ronald Bonilla, secretario del Deporte de Caldas, expresó que desde que llegó a la dependencia hacen la masificación en 26 municipios del departamento, sin incluir a Manizales: "Con los Juegos Intercolegiados, el Campeonato Departamental y los seleccionados departamentales. Eso está claro".

En cuanto al Once Caldas, hizo una convocatoria en septiembre del año pasado, a la que llegaron 150 jugadoras: "La idea era armar un equipo para la Liga profesional, pero no pasó de ahí. La verdad es que aquí nos hemos apoyado en Talentos, pero nosotros hemos hecho muy poco", dijo un técnico.

Tranquilas en otros deportes

Maira Alejandra Vargas (triatlón)

No he sufrido en el medio deportivo. No estoy de acuerdo con lo que les pasa a las chicas porque se aprovechan del estado de ellas de querer crecer y más si tienen que ganarse una posición.

Diana Carolina Peñuela (ciclismo)

Sí he pasado por acoso laboral y sexual, pero no en el deporte. Fue desempeñando otros trabajos y socialmente.

Sofía Ramírez Trujillo (hockey)

No he tenido ningún acoso laboral ni sexual, afortunadamente. Gracias a la valentía y la unión de estas mujeres están logrando que no se vulneren los derechos del género en general.

Irma Castillo (fútbol de salón)

Nunca me he visto afectada en ese tema ni he tenido inconvenientes con entrenadores. Pero al ver lo que pasa con las compañeras, se siente como si fuera de una y son temas delicados.

Lo que viene

El futuro del fútbol femenino se podría definir el martes en la asamblea de la Federación. Los tres entes que manejan el fútbol, la Federación, la Dimayor y la Difútbol, tendrán sus encuentros anuales por ley, en los que presentarán sus estados financieros a 31 de diciembre.

El escándalo del fútbol femenino será tema obligado dado el debate nacional.

El viernes, en la edición digital de LA PATRIA, Álvaro González ratificó que cree que no hay elementos suficientes para hacer una Liga Profesional: "Aún nos faltan como mínimo tres años de competencia en un campeonato aficionado o semiprofesional, con grandes exigencias técnicas, deportivas y económicas, para poder pensar en una Liga Profesional seria y bien estructurada con todos los requerimientos que el nombre requiere".

Agregó: "En la actualidad, es una gran mentira manifestar que tenemos en Colombia más de 30 jugadoras de fútbol femenino con edad y capacidades técnicas, deportivas y futbolísticas profesionales. Las estadísticas no nos permiten seguir mintiendo a la opinión publica".

En enero pasado, en entrevista con LA PATRIA, Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, indicó: "La tenemos pensada para el segundo semestre. No está reglamentado, estamos organizando con Difútbol y la Federación".