El orgullo de jugar los Supérate Intercolegiados

Sonrió cuando el técnico lo llamó. "Michael, venga...vaya mijo y juega de esta manera...". Le habló James López, entrenador de La Salle a Michael Montes Castaño, cuando corría el minuto cinco del segundo tiempo que jugaban con Fe y Alegría en el fútbol sala de los Juegos Supérate Intercolegiados.

El pequeño, con la camiseta número 17, lo escuchó y cuando el partido se detuvo, entró y empezó a jugar.

Ayer Michael cumplió un sueño: jugó por primera vez en el Coliseo Menor: "Nunca había estado acá, siempre me hablan del Real Caldas y las selecciones, pero no había podido venir".

Los Juegos y la Unidad Deportiva son lo máximo para muchos de los pequeños, quienes apenas conocen las canchas de su sector, como le ocurre e Michael, quien vive en Comuneros.

Manuela Ospina, del colegio Ravasco, tampoco se quedó atrás. Estaba feliz por el inicio de las competencias. El partido de ayer se lo ganaron 64-9 a Aranjuez en baloncesto.

Los Juegos Intercolegiados de la Alcaldía le trajeron vida a la Unidad Deportiva. Los gritos, las celebraciones y el colorido le dan un ambiente diferente al epicentro deportivo de la ciudad.

Michael, el chico que ayer jugó por primera vez en el Coliseo Menor ahora tiene una nueva meta: vestir la camiseta de Caldas y ser figura en competencias nacionales.

Doble u por el reglamento

10 partidos no se jugaron la semana pasada por doble u. Tres docentes llamaron a LA PATRIA y se quejaron: Rubén Darío Calle, de San Jorge; Jhon James Agredo, de La Violeta, y Andrés Pérez, de La Trinidad.

Calle dice que, más que una queja es pedirle a la Alcaldía que sea más flexible con los niños, los perjudicados. Agredo indicó que vienen del campo y que tiene estudiantes sin documentos porque algunos los extraviaron: "Son niños desplazados o entregados por Bienestar Familiar".

Mientras que Pérez criticó la rigidez con las normas: "Nosotros somos de veredas y no es fácil pedirles los documentos".

Martín Ramírez, secretario del deporte, explicó que los Juegos, aceptados en el congresillo técnico, se disputan con el reglamento de Coldeportes Nacional: "Hicimos el congresillo técnico, después los volvimos a invitar a una nueva reunión y todo quedó definido así. No veo por qué tengamos que cambiar cuando la mayoría está cumpliendo".

Para hoy

- Baloncesto

8:00 a.m. Ravasco - Normal de Caldas (Auxiliar); 9:30 a.m. LANS - Los Ángeles (Auixliar); 11:00 a.m. La Asunción - San Luis (Auxiliar); 12:30 m. I. Tecnológico - Divina Providencia (Coliseo); 9:30 a.m. Colseñora - La Consolata (Coliseo); Semenor - Colcristo (Coliseo); 12:30 m. Universitario - La Asunción (12:30 m. Coliseo).

- Balonmano

8:00 a.m. Giovanni Montini - Colcristo (Aranjuez); 9:20 a.m. Colcristo - Giovanni Montini (Aranjuez); 10:40 a.m. María Goretti - 7 de Agosto (Aranjuez); 12:00 m. 7 de Agosto - María Goretti (Aranjuez).

- Fútbol

8:00 a.m. Tecnológico - Redentorista (Auxiliar); 10:00 a.m. Malabar - Aranjuez (Auxiliar); 12:00 m. Universitario - Colcristo (Auxiliar).

Fútbol sala

8:00 a.m. Latianoamericano - Chipre; 9:00 a.m. Rafael Pombo - La Cabaña; 10:00 a.m. Bosques del Norte - Giovanni Montini; 11:00 a,m. INEM - La Católica; 9:0 a.m. LANS - Galán; 10:00 a.m. San Jorge - Seráfico; 11:00 a.m. Estambul - Normal de Manizales; 12:00 m. San Pío X - Villa Pilar; 8:00 a.m. Granada - La Sultana; 9:00 a.m. Instituto para la Ciencia - Savio; 10:00 a.m. Mariscal Sucre - San Peregrino; 11:00 a.m. Adolfo Hoyos - Atanasio Girardot; 8:00 a.m. Universitario - I. Manizales; 9:00 a.m. Integrado Manizales - Sinaí; 10:0 a.m. 7 de Agosto - La Violeta.